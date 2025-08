Lançamento de nova rota de fé fortalece turismo religioso em Paudalho

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Iniciativa do Sebrae e da Prefeitura do Paudalho faz parte das ações para estimular o segmento na Zona da Mata Norte pernambucana

O Sebrae Pernambuco está atuando em parceria com a Prefeitura de Paudalho para consolidar a Rota Religiosa de São Severino dos Ramos, na Zona da Mata Norte do Estado, distante cerca de 50 quilômetros do Recife. A iniciativa pretende promover o turismo de fé e estimular o desenvolvimento econômico sustentável do município, onde está localizado o santuário dedicado ao mártir romano, um dos maiores centros de peregrinação do Nordeste e mesmo do Brasil. Um dos primeiros resultados do projeto é o lançamento da rota Paudalho de Fé e Tradição, que propõe a visita a igrejas seculares da cidade, conectando espiritualidade, cultura e patrimônio em um mesmo itinerário.

O trabalho institucional inclui ainda a divulgação dos atrativos e do trade turístico da cidade - cujas origens remontam ao fim do século XVI, quando padres jesuítas reuniram indígenas tabajara no aldeamento de Miritiba. O processo está dividido em três etapas e contempla visitas técnicas, pesquisas de campo, reunião com parceiros, criação de identidade visual, desenvolvimento de folders e de outros materiais de turismo.

Lançado na etapa inicial do projeto, o guia da rota Paudalho de Fé e Tradição reúne atrativos como o Santuário de São Severino dos Ramos e outras igrejas católicas do município, como o templo consagrado à Nossa Senhora do Desterro, que serviu de refúgio para padres capuchinhos durante a invasão holandesa em Pernambuco, no século XVII. Em destaque também a Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, fundada em 1778, cuja edificação foi construída e inicialmente frequentada por negros escravizados e libertos. A estrutura adotada para a rota atual valoriza tanto o patrimônio histórico e arquitetônico como a cultura e a espiritualidade locais. O material chega ao mercado com textos em português e em inglês.

“Paudalho é conhecida por sua forte tradição de fé e celebrações populares. Esse novo roteiro tanto vai valorizar como contribuir para promover o turismo religioso na cidade, que já recebe milhares de romeiros durante o ano inteiro, especialmente entre os meses de setembro e abril, época de maior fluxo neste que é um dos principais destinos de peregrinação do Nordeste”, destaca Esther Barros, analista do Sebrae Pernambuco à frente da iniciativa.

MAIS ETAPAS

A próxima etapa do trabalho será concluída em agosto, com a entrega do Mapa Turístico do Paudalho. O documento apresentará os atrativos históricos e culturais da cidade, entre outros pontos de interesse, como serviços para turistas, visitantes e público em geral.

“Mesmo com a praticidade oferecida por aplicativos para celular e outros conteúdos digitais, um mapa em papel continua sendo um dispositivo ideal para contemplar perfis específicos de viajantes. Ele também segue funcional em áreas onde banda larga e acesso a dados podem não estar disponíveis, além de contribuir para a experiência do usuário ser ainda mais completa e satisfatória e podem até ser usados como suvenir”, acrescenta a analista.

O terceiro e último produto dessa consultoria do Sebrae Pernambuco para a Prefeitura do Paudalho será um folder de divulgação dos equipamentos do trade local. “Nosso papel é contribuir para transformar o potencial já existente no município em oportunidade concreta de desenvolvimento regional sustentável. Quando bem estruturado, o turismo religioso gera renda, empregos e novas oportunidades de negócios, preserva a cultura viva do território e ainda atrai novos públicos, diversificando e fortalecendo a economia da cidade de forma contínua e planejada”, completa Esther Barros. A entrega do material será em setembro, quando o fluxo de romeiros começa a ser intensificado na região.