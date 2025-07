Fernando de Noronha Promove Roadshow no Paraná para Impulsionar Turismo Qualificado

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Associação das Pousadas de Fernando de Noronha (APFN) está realizando uma nova etapa do projeto “Noronha Te Aguarda” no Paraná, entre os dias 8 e 10 de julho. O objetivo é qualificar a divulgação do arquipélago e impulsionar o turismo local, que é a principal atividade econômica da ilha. O evento conta com o apoio da Empetur.

Capacitação em Foz do Iguaçu, Cascavel e Curitiba



As cidades escolhidas para esta fase do roadshow são Foz do Iguaçu, Cascavel e Curitiba. Em Foz do Iguaçu e Cascavel, os encontros ocorrem em parceria com a operadora FRT. Já em Curitiba, o evento é promovido exclusivamente pela APFN, reunindo representantes da Empetur, da hotelaria de Noronha e profissionais do turismo local.

"Noronha precisa ser vendido com responsabilidade e conhecimento técnico. Estamos apostando na qualificação do trade turístico do Sul, uma região estratégica para atrair visitantes com maior permanência e gerar impacto positivo na economia da ilha", afirma Lúcia Smith, presidente da APFN.

Impacto e conteúdo da capacitação

Cerca de 120 profissionais já foram capacitados nas etapas anteriores do projeto. No Paraná, mais 40 agentes e operadores receberão informações atualizadas sobre o destino, incluindo:

Regras de acesso

Diferenciais ambientais

Estrutura hoteleira

Atrativos turísticos

Representando Fernando de Noronha, participam dos encontros:

Paulo Henrique Guerra Alves, superintendente de Turismo da Administração da ilha.

Marcelo Pessoa, executivo de mercado sênior da Empetur.

Claudia Ruiz, representante das pousadas Maria Bonita e Maria Flor.

As pousadas Zé Maria e Pousada da Villa também marcam presença.

Turismo qualificado



Fernando de Noronha, reconhecido como Patrimônio Natural da Humanidade, recebe em média 100 mil visitantes por ano. A APFN aposta na formação contínua dos profissionais do turismo como um caminho para garantir um crescimento sustentável, ético e com maior retorno econômico para os empreendedores locais.