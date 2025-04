Sport x Santa Cruz: Além de vaga na final, jogo pode definir mais competições para o calendário 2025

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Vagas para a Copa do Brasil e Copa do Nordeste em 2025 estão em jogo, mas para apenas um lado da disputa

Sport e Santa Cruz se enfrentam neste sábado (16/03), às 16h30 (horário de Brasília), na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata. O jogo que é válido pelo jogo de volta da semifinal, vale mais do que uma vaga na decisão do estadual para o Tricolor, que deseja ter mais uma competição no calendário em 2025: a Copa do Brasil.

Líder do Campeonato Pernambucano na primeira fase, o Sport já está com sua vaga na competição nacional garantida, e caso vença o Santa Cruz, define os outros dois clubes que jogarão o torneio na próxima temporada: Náutico e Retrô, as outras duas equipes semifinalistas.

O Tricolor Pernambucano já garantiu vaga na Série D do próximo ano, porém deseja garantir vaga na outra competição nacional, visando o valor da premiação dada aos clubes que participam.

Vaga na Copa do Nordeste

A distribuição das vagas no Nordestão funcionam de forma diferente, porém o Sport também já possui vaga assegurada na competição regional devido a liderança na primeira fase da competição, além de ser o melhor pernambucano no Ranking Nacional de Clubes da CBF.

Já o Santa Cruz a única forma de jogar a competição regional é vence o Campeonato Pernambucano, mas a Cobra já garantiu seu lugar na pré-Copa do Nordeste.