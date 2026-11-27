Equipes se enfrentam pela sexta rodada da competição nacional em duelo que pode movimentar a classificação; confira os detalhes do confronto

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Suzano e Praia Clube se enfrentam neste sábado (28), às 21h (de Brasília), na Arena Suzano, em Suzano (SP), pela sexta rodada da Superliga Masculina de Vôlei 2026/27.

A partida terá transmissão ao vivo pelo sportv e pelo Globoplay Plano Premium. O torcedor também poderá acompanhar o confronto gratuitamente, com imagens, pela GE TV.

Como chegam as equipes

O Praia Clube ocupa a quarta posição da Superliga Masculina, com 11 pontos em cinco partidas. A equipe soma quatro vitórias e uma derrota, com 12 sets vencidos e cinco perdidos.

O Suzano aparece em oitavo lugar, com seis pontos em cinco jogos. O time paulista tem duas vitórias e três derrotas, além de oito sets ganhos e dez perdidos.

O confronto é uma oportunidade para as duas equipes avançarem na classificação. O Praia tenta se aproximar dos primeiros colocados, enquanto o Suzano busca subir na tabela diante de sua torcida.

Onde assistir ao vivo

Suzano x Praia Clube terá transmissão pelo sportv, na televisão por assinatura, e pelo Globoplay Plano Premium, no streaming. A partida também será exibida pela GE TV, gratuitamente e com imagens, no Globoplay.

Próximos jogos

Depois da partida deste sábado, o Suzano volta à quadra no dia 1º de dezembro, às 18h30, contra o Campinas, pela sétima rodada da Superliga Masculina.

O Praia Clube enfrenta o Minas no dia 2 de dezembro, às 18h30, também pela sétima rodada.

Ficha técnica