Equipes se enfrentam em partida atrasada da segunda rodada da competição nacional; confira os detalhes do confronto e a programação das partidas

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Fluminense e E.C. Pinheiros se enfrentam nesta segunda-feira (30), às 18h30 (de Brasília), no Tijuca, no Rio de Janeiro. A partida é válida pela segunda rodada atrasada da Superliga Feminina 2026/27.

O confronto terá transmissão do sportv, na televisão por assinatura, e do Globoplay Plano Premium, por streaming.

Como chegam as equipes

O Fluminense ocupa a nona posição da Superliga Feminina, com quatro pontos em seis partidas. A equipe soma uma vitória e cinco derrotas, com sete sets vencidos e 17 perdidos.

Na rodada anterior, o time carioca foi derrotado pelo Praia Clube por 3 sets a 2. As parciais foram 25/17, 23/25, 25/13, 24/26 e 15/11.

O Pinheiros aparece em sétimo lugar, com sete pontos em seis jogos. A equipe tem três vitórias e três derrotas, além de nove sets ganhos e 14 perdidos.

Na última rodada, o time paulista venceu o Brasília por 3 sets a 1, com parciais de 17/25, 25/20, 25/22 e 25/21.

Onde assistir ao vivo

Fluminense x Pinheiros terá transmissão ao vivo pelo sportv, na TV por assinatura, e pelo Globoplay Plano Premium, no streaming.

Próximos jogos

Depois do confronto desta segunda-feira, o Fluminense volta à quadra no dia 5 de dezembro, sábado, às 18h30, contra o Brusque, pela sequência da Superliga Feminina.

O Pinheiros enfrenta o Sesc RJ Flamengo na quinta-feira (3), às 21h, pela oitava rodada da competição.

Imagem das jogadoras do Fluminense na Superliga Feminina - Mailson Santana/Fluminense FC

Ficha técnica