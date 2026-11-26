Cruzeiro aparece na liderança, enquanto Minas mantém o único aproveitamento perfeito da competição; confira os placares e a programação

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A Superliga Masculina 2026/2027 tem o Cruzeiro na liderança após a disputa de cinco rodadas. A equipe mineira soma 18 pontos em sete partidas, com seis vitórias e uma derrota. Campinas aparece na segunda colocação, com 16 pontos, enquanto o Minas é o único time com 100% de aproveitamento: são cinco vitórias em cinco jogos.

A classificação também tem o Goiás na última posição, ainda sem pontuar. A quinta rodada contou com seis partidas, e a sequência da competição terá jogos pela sexta e sétima rodadas entre os dias 27 de novembro e 3 de dezembro.

Tabela de classificação da Superliga Masculina 2026/27

O Cruzeiro lidera com 18 pontos, dois a mais que o Campinas. O Minas, apesar de ter disputado duas partidas a menos que os dois primeiros colocados, aparece em terceiro lugar, com 14 pontos e cinco vitórias.

Pos. Equipe Pts J V D SG SP 1º Cruzeiro 18 7 6 1 20 7 2º Campinas 16 7 6 1 18 8 3º Minas 14 5 5 0 15 3 4º Praia Clube 11 5 4 1 12 5 5º São José dos Campos 9 5 3 2 11 10 6º SESI Bauru 8 5 3 2 10 9 7º Montes Claros 8 6 2 4 12 13 8º Suzano 6 5 2 3 8 10 9º Monte Carmelo 5 6 1 5 8 16 10º Guarulhos 3 5 1 4 4 13 11º Norde Vôlei 1 5 0 5 4 15 12º Goiás 0 5 0 5 2 15

Legenda: Pts = pontos; J = jogos; V = vitórias; D = derrotas; SG = sets ganhos; SP = sets perdidos.

Resultados da 5ª rodada da Superliga Masculina

A quinta rodada teve seis partidas. O Campinas venceu o Monte Carmelo por 3 sets a 0, mesmo placar das vitórias de Montes Claros sobre o Goiás, do Praia Clube diante do Guarulhos e do Minas contra o Suzano.

Nos outros dois confrontos, São José derrotou o Cruzeiro por 3 sets a 2, enquanto o SESI Bauru venceu o Norde Vôlei pelo mesmo placar.

Resultados e parciais

Campinas 3 x 0 Monte Carmelo — parciais: 25/18, 25/23 e 25/22.

— parciais: 25/18, 25/23 e 25/22. Goiás 0 x 3 Montes Claros — parciais: 24/26, 18/25 e 24/26.

— parciais: 24/26, 18/25 e 24/26. Praia Clube 3 x 0 Vôlei Guarulhos — parciais: 25/22, 25/22 e 25/14.

— parciais: 25/22, 25/22 e 25/14. São José 3 x 2 Cruzeiro — parciais: 25/17, 25/27, 17/25, 25/19 e 16/14.

— parciais: 25/17, 25/27, 17/25, 25/19 e 16/14. Suzano 0 x 3 Minas — parciais: 23/25, 17/25 e 20/25.

— parciais: 23/25, 17/25 e 20/25. SESI Bauru 3 x 2 Norde Vôlei — parciais: 20/25, 22/25, 28/26, 25/22 e 15/11.

Próximos jogos da Superliga Masculina 2026/27

A sexta rodada começa na sexta-feira (27), com três partidas. O principal confronto da programação será entre Cruzeiro e Minas, às 21h. A rodada será encerrada no sábado (28), com outros três jogos.

6ª rodada

Sexta-feira (27/11)

18h30 — SESI Bauru x São José.

21h — Cruzeiro x Minas.

21h — Norde Vôlei x Goiás.

Sábado (28/11)

16h — Montes Claros x Monte Carmelo.

18h30 — Vôlei Guarulhos x Campinas.

21h — Suzano x Praia Clube.

7ª rodada

Terça-feira (1º/12)

18h30 — Campinas x Suzano.

21h — Cruzeiro x SESI Bauru.

Quarta-feira (2/12)

18h30 — Monte Carmelo x Norde Vôlei.

18h30 — Praia Clube x Minas.

21h — Goiás x São José.

Quinta-feira (3/12)