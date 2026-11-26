Superliga Masculina 2026/27: veja a tabela de classificação, resultados e próximos jogos
Cruzeiro aparece na liderança, enquanto Minas mantém o único aproveitamento perfeito da competição; confira os placares e a programação
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A Superliga Masculina 2026/2027 tem o Cruzeiro na liderança após a disputa de cinco rodadas. A equipe mineira soma 18 pontos em sete partidas, com seis vitórias e uma derrota. Campinas aparece na segunda colocação, com 16 pontos, enquanto o Minas é o único time com 100% de aproveitamento: são cinco vitórias em cinco jogos.
A classificação também tem o Goiás na última posição, ainda sem pontuar. A quinta rodada contou com seis partidas, e a sequência da competição terá jogos pela sexta e sétima rodadas entre os dias 27 de novembro e 3 de dezembro.
Tabela de classificação da Superliga Masculina 2026/27
O Cruzeiro lidera com 18 pontos, dois a mais que o Campinas. O Minas, apesar de ter disputado duas partidas a menos que os dois primeiros colocados, aparece em terceiro lugar, com 14 pontos e cinco vitórias.
|Pos.
|Equipe
|Pts
|J
|V
|D
|SG
|SP
|1º
|Cruzeiro
|18
|7
|6
|1
|20
|7
|2º
|Campinas
|16
|7
|6
|1
|18
|8
|3º
|Minas
|14
|5
|5
|0
|15
|3
|4º
|Praia Clube
|11
|5
|4
|1
|12
|5
|5º
|São José dos Campos
|9
|5
|3
|2
|11
|10
|6º
|SESI Bauru
|8
|5
|3
|2
|10
|9
|7º
|Montes Claros
|8
|6
|2
|4
|12
|13
|8º
|Suzano
|6
|5
|2
|3
|8
|10
|9º
|Monte Carmelo
|5
|6
|1
|5
|8
|16
|10º
|Guarulhos
|3
|5
|1
|4
|4
|13
|11º
|Norde Vôlei
|1
|5
|0
|5
|4
|15
|12º
|Goiás
|0
|5
|0
|5
|2
|15
Legenda: Pts = pontos; J = jogos; V = vitórias; D = derrotas; SG = sets ganhos; SP = sets perdidos.
Resultados da 5ª rodada da Superliga Masculina
A quinta rodada teve seis partidas. O Campinas venceu o Monte Carmelo por 3 sets a 0, mesmo placar das vitórias de Montes Claros sobre o Goiás, do Praia Clube diante do Guarulhos e do Minas contra o Suzano.
Nos outros dois confrontos, São José derrotou o Cruzeiro por 3 sets a 2, enquanto o SESI Bauru venceu o Norde Vôlei pelo mesmo placar.
Resultados e parciais
- Campinas 3 x 0 Monte Carmelo — parciais: 25/18, 25/23 e 25/22.
- Goiás 0 x 3 Montes Claros — parciais: 24/26, 18/25 e 24/26.
- Praia Clube 3 x 0 Vôlei Guarulhos — parciais: 25/22, 25/22 e 25/14.
- São José 3 x 2 Cruzeiro — parciais: 25/17, 25/27, 17/25, 25/19 e 16/14.
- Suzano 0 x 3 Minas — parciais: 23/25, 17/25 e 20/25.
- SESI Bauru 3 x 2 Norde Vôlei — parciais: 20/25, 22/25, 28/26, 25/22 e 15/11.
Próximos jogos da Superliga Masculina 2026/27
A sexta rodada começa na sexta-feira (27), com três partidas. O principal confronto da programação será entre Cruzeiro e Minas, às 21h. A rodada será encerrada no sábado (28), com outros três jogos.
6ª rodada
Sexta-feira (27/11)
- 18h30 — SESI Bauru x São José.
- 21h — Cruzeiro x Minas.
- 21h — Norde Vôlei x Goiás.
Sábado (28/11)
- 16h — Montes Claros x Monte Carmelo.
- 18h30 — Vôlei Guarulhos x Campinas.
- 21h — Suzano x Praia Clube.
7ª rodada
Terça-feira (1º/12)
- 18h30 — Campinas x Suzano.
- 21h — Cruzeiro x SESI Bauru.
Quarta-feira (2/12)
- 18h30 — Monte Carmelo x Norde Vôlei.
- 18h30 — Praia Clube x Minas.
- 21h — Goiás x São José.
Quinta-feira (3/12)
- 18h30 — Montes Claros x Vôlei Guarulhos.