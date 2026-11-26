Superliga Feminina 2026/27: veja a tabela de classificação, resultados e próximos jogos
Sesc-Flamengo lidera a competição com 100% de aproveitamento, enquanto equipes seguem na disputa por posições na tabela; confira os detalhes
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A Superliga Feminina 2026/2027 tem o Sesc-Flamengo na liderança após a disputa de parte da 7ª rodada. A equipe carioca soma 21 pontos em sete partidas e mantém 100% de aproveitamento. SESI Bauru, Minas e Praia Clube completam as quatro primeiras posições da classificação.
A rodada teve jogos entre segunda-feira (23) e quarta-feira (25), com vitórias de SESI Bauru, Sesc-Flamengo, Pinheiros, Praia Clube e Mackenzie. A próxima partida será na terça-feira (1º de dezembro), entre Brusque e Sancor Vôlei Londrina.
Tabela de classificação da Superliga Feminina 2026/27
O Sesc-Flamengo lidera com 21 pontos, dois a mais que o SESI Bauru, segundo colocado. Minas aparece em terceiro, com 18, seguido pelo Praia Clube, que tem 17 pontos. Osasco fecha o grupo dos cinco primeiros, com 15.
|Pos.
|Equipe
|Pts
|J
|V
|D
|SG
|SP
|1º
|Sesc-Flamengo
|21
|7
|7
|0
|21
|1
|2º
|SESI Bauru
|19
|8
|7
|1
|21
|8
|3º
|Minas
|18
|7
|6
|1
|20
|5
|4º
|Praia Clube
|17
|7
|6
|1
|19
|7
|5º
|Osasco
|15
|7
|5
|2
|18
|9
|6º
|Brusque
|11
|6
|3
|3
|14
|11
|7º
|Pinheiros
|7
|6
|3
|3
|9
|14
|8º
|Mackenzie
|6
|7
|2
|5
|7
|17
|9º
|Fluminense
|4
|6
|1
|5
|7
|17
|10º
|Paulistano Barueri
|4
|8
|1
|7
|7
|21
|11º
|Sancor Vôlei Londrina
|1
|6
|0
|6
|3
|18
|12º
|Brasília
|0
|7
|0
|7
|3
|21
- Legenda: Pts = pontos; J = jogos; V = vitórias; D = derrotas; SG = sets ganhos; SP = sets perdidos.
Resultados da 7ª rodada da Superliga Feminina
A 7ª rodada começou na segunda-feira (23), com duas partidas. O SESI Bauru venceu o Minas por 3 sets a 2, fora de casa, enquanto o Sesc-Flamengo superou o Osasco por 3 sets a 1, no Maracanãzinho.
Na terça-feira (24), o Pinheiros derrotou o Brasília por 3 sets a 1. Já o Praia Clube precisou de cinco sets para vencer o Fluminense por 3 a 2. Na quarta-feira (25), o Mackenzie ganhou do Paulistano Barueri por 3 sets a 1.
Segunda-feira (23/11)
- Minas 2 x 3 SESI Bauru — parciais: 19/25, 17/25, 25/22, 25/20 e 13/15. Local: Arena UniBH.
- Sesc-Flamengo 3 x 1 Osasco — parciais: 25/16, 30/28, 10/25 e 25/16. Local: Maracanãzinho.
Terça-feira (24/11)
- Brasília 1 x 3 Pinheiros — parciais: 25/17, 20/25, 22/25 e 21/25. Local: Ginásio FVDF.
- Praia Clube 3 x 2 Fluminense — parciais: 25/17, 23/25, 25/13, 24/26 e 15/11. Local: Ginásio do UTC.
Quarta-feira (25/11)
- Paulistano Barueri 1 x 3 Mackenzie — parciais: 25/27, 25/21, 17/25 e 10/25. Local: Ginásio Sportville.
Próximos jogos da Superliga Feminina 2026/27
O próximo confronto informado pela tabela será entre Brusque e Sancor Vôlei Londrina, na terça-feira (1º de dezembro), às 18h30, no SESI Brusque. Na sequência, a 8ª rodada terá partidas entre quinta-feira (3) e sábado (5).
Terça-feira (1º/12)
- 18h30 — Brusque x Sancor Vôlei Londrina. Local: SESI Brusque.
Quinta-feira (3/12)
- 18h30 — Sesc-Flamengo x Pinheiros. Local: Tijuca.
Sexta-feira (4/12)
- 18h30 — Mackenzie x Brasília. Local: Mackenzie (MG).
- 18h30 — SESI Bauru x Praia Clube. Local: Arena Paulo Skaf.
- 21h — Osasco x Minas. Local: Ginásio José Liberatti.
Sábado (5/12)
- 16h — Sancor Vôlei Londrina x Paulistano Barueri. Local: Moringão.
- 18h30 — Fluminense x Brusque. Local: Hebraica Rio.