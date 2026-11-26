Praia Clube x Osasco ao vivo: onde assistir, horário e informações da Superliga Feminina
Quarto e quinto colocados se enfrentam em duelo direto na parte de cima da tabela; equipes chegam separadas por apenas dois pontos
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Praia Clube e Osasco se enfrentam nesta sexta-feira (27), às 18h30 (de Brasília), pela 9ª rodada da Superliga Feminina 2026/2027. A partida terá transmissão ao vivo e gratuita pelo canal GE TV, no YouTube, com imagens.
O confronto reúne duas equipes que estão próximas na classificação. O Praia Clube ocupa a quarta colocação, com 17 pontos, enquanto o Osasco aparece em quinto lugar, com 15 pontos.
Como chegam as equipes
O Praia Clube soma seis vitórias e uma derrota em sete partidas disputadas. A equipe tem 19 sets vencidos e sete perdidos, além de 17 pontos na tabela. Na rodada anterior, venceu o Fluminense por 3 sets a 2, em Uberlândia.
O Osasco também chega após uma derrota na 7ª rodada. A equipe paulista perdeu para o Sesc RJ Flamengo por 3 sets a 1 e ocupa a quinta posição, com 15 pontos. São cinco vitórias e duas derrotas, além de 18 sets ganhos e nove perdidos.
Onde assistir ao vivo
Praia Clube x Osasco terá transmissão ao vivo e gratuita pela GE TV, no YouTube. O público poderá acompanhar a partida com imagens, sem necessidade de assinatura de um serviço de streaming.
Resultados da 7ª rodada da Superliga Feminina
- Minas 2 x 3 SESI Bauru — parciais: 19/25, 17/25, 25/22, 25/20 e 13/15.
- Sesc RJ Flamengo 3 x 1 Osasco — parciais: 25/16, 30/28, 10/25 e 25/16.
- Brasília 1 x 3 Pinheiros — parciais: 25/17, 20/25, 22/25 e 21/25.
- Praia Clube 3 x 2 Fluminense — parciais: 25/17, 23/25, 25/13, 24/26 e 15/11.
- Paulistano Barueri 1 x 3 Mackenzie — parciais: 25/27, 25/21, 17/25 e 10/25.
Próximos jogos da Superliga Feminina
Além do confronto entre Praia Clube e Osasco, a programação da competição prevê partidas pelas rodadas 8 e 9 nos próximos dias.
Próximo jogo
- Terça-feira (1º/12), às 18h30: Brusque x Vôlei Londrina.
8ª rodada
- Quinta-feira (3/12), às 21h: Sesc RJ Flamengo x E.C. Pinheiros.
- Sexta-feira (4/12), às 18h30: Mackenzie x Brasília.
- Sexta-feira (4/12), às 18h30: SESI Vôlei Bauru x Praia Clube.
- Sexta-feira (4/12), às 21h: Osasco x Minas.
- Sábado (5/12), às 16h: Vôlei Londrina x Paulistano/Barueri.
- Sábado (5/12), às 18h30: Fluminense x Brusque.
9ª rodada
- Sexta-feira (27/11), às 18h30: Praia Clube x Osasco.
- Terça-feira (8/12), às 18h30: Mackenzie x E.C. Pinheiros.
- Terça-feira (8/12), às 21h: Minas x Sesc RJ Flamengo.
- Quarta-feira (9/12), às 18h30: Brasília x Vôlei Londrina.
- Quarta-feira (9/12), às 21h: Paulistano/Barueri x Fluminense.
- Terça-feira (22/12), às 18h30: Brusque x SESI Vôlei Bauru.
Ficha técnica
- Jogo: Praia Clube x Osasco
- Competição: Superliga Feminina 2026/2027 – 9ª rodada
- Data: 27 de novembro de 2026 (sexta-feira)
- Horário: 18h30 (de Brasília)
- Transmissão: GE TV, no YouTube (ao vivo, grátis e com imagens)