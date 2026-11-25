País receberá partidas das duas seleções na fase preliminar, enquanto a organização ainda definirá a segunda cidade brasileira que sediará o torneio

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O Brasil receberá quatro etapas da fase preliminar da Liga das Nações de Vôlei (VNL) em 2027. O calendário divulgado pela Volleyball World nesta quarta-feira (25) prevê duas rodadas do torneio feminino e duas do masculino em território nacional, entre junho e julho do próximo ano.

São Paulo já está confirmada como uma das cidades-sede. O segundo município brasileiro que receberá partidas da competição ainda será anunciado pela organização.

As seleções brasileiras masculina e feminina terão dois períodos de jogos em casa durante a fase de classificação. A VNL 2027 será disputada entre 2 de junho e 1º de agosto, com a participação de 19 equipes em cada naipe.

Quando será a VNL 2027?

A Liga das Nações de Vôlei de 2027 começa em 2 de junho e termina em 1º de agosto. Na fase preliminar, cada seleção disputará 12 partidas, distribuídas em três semanas de competição.

A definição dos confrontos e dos grupos utiliza o ranking mundial da Federação Internacional de Voleibol (FIVB) como critério de nivelamento entre as equipes.

O Brasil receberá jogos da primeira e da terceira semanas da fase preliminar, tanto no torneio feminino quanto no masculino. As fases finais serão realizadas em julho e agosto.

Onde serão disputados os jogos da VNL 2027?

Além do Brasil, diferentes países receberão partidas da fase preliminar. No torneio feminino, as sedes estarão distribuídas entre China, Estados Unidos, Holanda, Turquia, Japão e Macau, além das etapas brasileiras.

Na competição masculina, os jogos serão realizados no Brasil, Eslovênia, China, França, Filipinas, Bulgária, Estados Unidos e Japão.

São Paulo é a primeira cidade brasileira confirmada como sede. A segunda praça esportiva do país ainda não foi divulgada.

Calendário da Seleção Brasileira feminina na VNL 2027

Comandada por José Roberto Guimarães, a Seleção Brasileira feminina começará a campanha em casa. A estreia está marcada para 2 de junho, contra a Itália, em confronto que reedita o duelo entre equipes que terminaram a edição de 2026 no pódio: o Brasil ficou com a prata, enquanto as italianas conquistaram o bronze.

Na primeira semana, entre 2 e 6 de junho, as brasileiras também enfrentarão Polônia, República Tcheca e Rússia. Holanda e Sérvia completam a relação de seleções da etapa disputada no Brasil.

Na segunda semana, de 16 a 20 de junho, a equipe viajará aos Estados Unidos. Os adversários previstos são a seleção anfitriã, Bélgica, Japão e Sérvia.

O Brasil voltará a jogar em casa na terceira semana, entre 7 e 11 de julho. A programação prevê partidas contra Tailândia, Ucrânia, China e Alemanha. A etapa brasileira também contará com a presença da Sérvia.

Datas da Seleção Brasileira feminina

1ª semana – 2 a 6 de junho: Brasil, contra Itália, Polônia, República Tcheca e Rússia;

Brasil, contra Itália, Polônia, República Tcheca e Rússia; 2ª semana – 16 a 20 de junho: Estados Unidos, contra Estados Unidos, Bélgica, Japão e Sérvia;

Estados Unidos, contra Estados Unidos, Bélgica, Japão e Sérvia; 3ª semana – 7 a 11 de julho: Brasil, contra Tailândia, Ucrânia, China e Alemanha.

A fase final da VNL feminina está prevista para 21 a 25 de julho de 2027.

Calendário da Seleção Brasileira masculina na VNL 2027

A equipe masculina, dirigida por Bernardinho, também terá dois períodos de jogos no Brasil. A primeira etapa nacional está marcada para 9 a 13 de junho, quando a seleção enfrentará Japão, Rússia, Alemanha e Argentina.

Bulgária e Irã também estarão na chave disputada em território brasileiro durante a primeira semana.

Na segunda semana, entre 23 e 27 de junho, os brasileiros jogarão na França. A programação prevê confrontos contra Ucrânia, França, Polônia e Cuba.

O encerramento da fase preliminar será novamente no Brasil, entre 14 e 18 de julho. Os adversários previstos para a última etapa são Sérvia, Bélgica, Eslovênia e Finlândia. A chave também contará com a Argentina.

Datas da Seleção Brasileira masculina

1ª semana – 9 a 13 de junho: Brasil, contra Japão, Rússia, Alemanha e Argentina;

Brasil, contra Japão, Rússia, Alemanha e Argentina; 2ª semana – 23 a 27 de junho: França, contra Ucrânia, França, Polônia e Cuba;

França, contra Ucrânia, França, Polônia e Cuba; 3ª semana – 14 a 18 de julho: Brasil, contra Sérvia, Bélgica, Eslovênia e Finlândia.

O mata-mata masculino será disputado entre 28 de julho e 1º de agosto de 2027.

Rússia volta a disputar a Liga das Nações de Vôlei

Uma das novidades da edição de 2027 será o retorno das seleções masculina e feminina da Rússia às competições internacionais organizadas pela FIVB. As equipes estavam afastadas do circuito havia cerca de cinco anos, em razão das sanções impostas após a invasão da Ucrânia em 2022.

A reintegração foi autorizada em agosto de 2026. Para viabilizar a participação russa, a organização ampliou excepcionalmente o número de equipes de 18 para 19 em cada categoria.

A mudança também permitiu a inclusão da Eslovênia no torneio feminino e da Finlândia no masculino, conforme o desempenho esportivo das seleções.

Quando será a fase final da VNL 2027?

VNL feminina: de 21 a 25 de julho de 2027;

de 21 a 25 de julho de 2027; VNL masculina: de 28 de julho a 1º de agosto de 2027.

A fase preliminar da competição será disputada entre 2 de junho e 18 de julho, com partidas distribuídas em três semanas para cada seleção.