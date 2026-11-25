Líder e vice-líder da competição se enfrentam nesta sexta-feira, em confronto direto pela parte de cima da tabela; confira os detalhes

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Sada Cruzeiro e Itambé Minas se enfrentam nesta sexta-feira (27), às 21h, no Poliesportivo do Riacho, pela sexta rodada da Superliga Masculina de Vôlei 2026/27. O clássico mineiro coloca frente a frente os dois primeiros colocados da competição.

A partida terá transmissão do sportv e do Globoplay, por meio do Plano Premium. O confronto pode mexer diretamente na disputa pela liderança do campeonato.

Como chegam Sada Cruzeiro e Itambé Minas

O Sada Cruzeiro ocupa a primeira colocação, com 18 pontos, campanha de seis vitórias e uma derrota. A equipe busca manter a liderança da Superliga diante de um adversário direto na classificação.

O Itambé Minas aparece em segundo lugar, com 14 pontos e cinco vitórias em cinco partidas. O time tem um jogo a menos em relação ao rival, fator que explica a diferença na pontuação e a posição na tabela.

Onde assistir a Sada Cruzeiro x Itambé Minas ao vivo

O clássico pela sexta rodada da Superliga Masculina terá transmissão ao vivo pelo sportv, na televisão por assinatura, e pelo Globoplay, com acesso pelo Plano Premium.

TV: sportv

sportv Streaming: Globoplay (Plano Premium)

Jogos da 6ª rodada da Superliga Masculina

Além do clássico mineiro, a sexta rodada terá outras cinco partidas entre sexta-feira (27) e sábado (28). Confira a programação:

Sexta-feira (27/11) 18h30 — Sesi Bauru x São José 21h — Sada Cruzeiro x Itambé Minas 21h — Norde Vôlei x Goiás

Sábado (28/11) 16h — Montes Claros x Monte Carmelo 18h30 — Vôlei Guarulhos x Campinas 21h — Suzano x Praia Clube



Ficha técnica: Sada Cruzeiro x Itambé Minas