Sada Cruzeiro x Itambé Minas ao vivo: onde assistir, horário e informações do clássico pela Superliga
Líder e vice-líder da competição se enfrentam nesta sexta-feira, em confronto direto pela parte de cima da tabela; confira os detalhes
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Sada Cruzeiro e Itambé Minas se enfrentam nesta sexta-feira (27), às 21h, no Poliesportivo do Riacho, pela sexta rodada da Superliga Masculina de Vôlei 2026/27. O clássico mineiro coloca frente a frente os dois primeiros colocados da competição.
A partida terá transmissão do sportv e do Globoplay, por meio do Plano Premium. O confronto pode mexer diretamente na disputa pela liderança do campeonato.
Como chegam Sada Cruzeiro e Itambé Minas
O Sada Cruzeiro ocupa a primeira colocação, com 18 pontos, campanha de seis vitórias e uma derrota. A equipe busca manter a liderança da Superliga diante de um adversário direto na classificação.
O Itambé Minas aparece em segundo lugar, com 14 pontos e cinco vitórias em cinco partidas. O time tem um jogo a menos em relação ao rival, fator que explica a diferença na pontuação e a posição na tabela.
Onde assistir a Sada Cruzeiro x Itambé Minas ao vivo
O clássico pela sexta rodada da Superliga Masculina terá transmissão ao vivo pelo sportv, na televisão por assinatura, e pelo Globoplay, com acesso pelo Plano Premium.
- TV: sportv
- Streaming: Globoplay (Plano Premium)
Jogos da 6ª rodada da Superliga Masculina
Além do clássico mineiro, a sexta rodada terá outras cinco partidas entre sexta-feira (27) e sábado (28). Confira a programação:
- Sexta-feira (27/11)
- 18h30 — Sesi Bauru x São José
- 21h — Sada Cruzeiro x Itambé Minas
- 21h — Norde Vôlei x Goiás
- Sábado (28/11)
- 16h — Montes Claros x Monte Carmelo
- 18h30 — Vôlei Guarulhos x Campinas
- 21h — Suzano x Praia Clube
Ficha técnica: Sada Cruzeiro x Itambé Minas
- Competição: Superliga Masculina 2026/27 — 6ª rodada
- Jogo: Sada Cruzeiro x Itambé Minas
- Data: 27 de novembro de 2026 (sexta-feira)
- Horário: 21h
- Local: Poliesportivo do Riacho
- Transmissão: sportv e Globoplay (Plano Premium)