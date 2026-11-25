Jogos do Brasil na VNL Masculina 2027: veja datas, confrontos e calendário completo
Seleção brasileira terá duas etapas em casa e enfrentará 12 adversários na fase preliminar; confira a programação completa da competição
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A seleção brasileira masculina já tem o calendário de jogos definido para a fase preliminar da Liga das Nações de Vôlei (VNL) 2027. A equipe comandada por Bernardinho disputará três etapas entre junho e julho, com partidas no Brasil, na França e em outros países.
O torneio será realizado em três semanas. A primeira está prevista para o período de 9 a 13 de junho, a segunda ocorrerá entre 23 e 27 de junho, e a terceira será disputada de 14 a 18 de julho. O Brasil será sede de duas etapas da competição.
Jogos do Brasil na VNL Masculina 2027
O Brasil terá quatro partidas em cada uma das três semanas da fase preliminar, totalizando 12 confrontos. Na primeira etapa, a seleção jogará em casa contra Japão, Rússia, Argentina e Alemanha.
Na segunda semana, a equipe brasileira terá compromissos na França, diante de Ucrânia, França, Polônia e Cuba. Já na terceira etapa, novamente em território brasileiro, os adversários serão Bélgica, Sérvia, Eslovênia e Finlândia.
- Semana 1 — 9 a 13 de junho | Brasil
- Japão x Brasil
- Rússia x Brasil
- Brasil x Argentina
- Brasil x Alemanha
- Semana 2 — 23 a 27 de junho | França
- Brasil x Ucrânia
- Brasil x França
- Polônia x Brasil
- Brasil x Cuba
- Semana 3 — 14 a 18 de julho | Brasil
- Brasil x Bélgica
- Brasil x Sérvia
- Eslovênia x Brasil
- Brasil x Finlândia
Calendário completo da VNL Masculina 2027
A programação da fase preliminar reúne seleções distribuídas em diferentes sedes. Confira os confrontos previstos para cada semana da competição.
Semana 1 — 9 a 13 de junho
País-sede: Brasil — programação começa em 8 de junho
- Alemanha x Irã
- Rússia x Argentina
- Japão x Brasil
- Bulgária x Alemanha
- Argentina x Irã
- Rússia x Brasil
- Japão x Argentina
- Bulgária x Irã
- Japão x Alemanha
- Brasil x Argentina
- Rússia x Irã
- Japão x Bulgária
- Brasil x Alemanha
- Rússia x Bulgária
País-sede: Eslovênia
- Ucrânia x Finlândia
- Polônia x Itália
- Eslovênia x Turquia
- Polônia x Finlândia
- Eslovênia x Ucrânia
- Itália x Turquia
- Polônia x Ucrânia
- Itália x Eslovênia
- Turquia x Finlândia
- Polônia x Eslovênia
- Itália x Finlândia
- Turquia x Ucrânia
País-sede: República Popular da China
- Estados Unidos x Sérvia
- França x Cuba
- Bélgica x RP China
- França x Sérvia
- Cuba x RP China
- Estados Unidos x França
- Cuba x Bélgica
- Sérvia x RP China
- França x Bélgica
- Estados Unidos x RP China
- Sérvia x Cuba
- Estados Unidos x Bélgica
Semana 2 — 23 a 27 de junho
País-sede: França
- Polônia x França
- Brasil x Ucrânia
- Argentina x Cuba
- Brasil x França
- Ucrânia x Cuba
- Polônia x Brasil
- Ucrânia x Argentina
- Polônia x Cuba
- França x Argentina
- Brasil x Cuba
- França x Ucrânia
- Polônia x Argentina
País-sede: Filipinas — programação começa em 22 de junho
- Rússia x Japão
- Eslovênia x RP China
- Estados Unidos x Finlândia
- Japão x Irã
- Rússia x Eslovênia
- Japão x Finlândia
- Irã x RP China
- Estados Unidos x Japão
- Finlândia x Irã
- Rússia x Estados Unidos
- Eslovênia x Irã
- Finlândia x RP China
- Eslovênia x Estados Unidos
- Rússia x RP China
País-sede: Bulgária
- Bulgária x Bélgica
- Alemanha x Sérvia
- Turquia x Bélgica
- Itália x Bulgária
- Turquia x Sérvia
- Alemanha x Bélgica
- Itália x Sérvia
- Bulgária x Turquia
- Itália x Alemanha
- Bulgária x Sérvia
- Turquia x Alemanha
- Itália x Bélgica
Semana 3 — 14 a 18 de julho
País-sede: Brasil
- Brasil x Bélgica
- Eslovênia x Argentina
- Brasil x Sérvia
- Finlândia x Bélgica
- Eslovênia x Sérvia
- Argentina x Finlândia
- Eslovênia x Brasil
- Argentina x Bélgica
- Sérvia x Finlândia
- Eslovênia x Bélgica
- Brasil x Finlândia
- Sérvia x Argentina
País-sede: Estados Unidos
- Polônia x Bulgária
- Estados Unidos x Ucrânia
- Alemanha x RP China
- Estados Unidos x Bulgária
- Ucrânia x RP China
- Polônia x Estados Unidos
- Ucrânia x Alemanha
- Bulgária x RP China
- Estados Unidos x Alemanha
- Polônia x RP China
- Bulgária x Ucrânia
- Polônia x Alemanha
País-sede: Japão — programação começa em 2 de julho
- Japão x Cuba
- Rússia x Turquia
- Cuba x Irã
- Itália x Rússia
- Japão x França
- Turquia x Irã
- Itália x Cuba
- Rússia x França
- Japão x Turquia
- França x Irã
- Itália x Japão
- Rússia x Cuba
- França x Turquia
- Itália x Irã