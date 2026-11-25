Seleção brasileira terá duas etapas em casa e enfrentará 12 adversários na fase preliminar; confira a programação completa da competição

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A seleção brasileira masculina já tem o calendário de jogos definido para a fase preliminar da Liga das Nações de Vôlei (VNL) 2027. A equipe comandada por Bernardinho disputará três etapas entre junho e julho, com partidas no Brasil, na França e em outros países.

O torneio será realizado em três semanas. A primeira está prevista para o período de 9 a 13 de junho, a segunda ocorrerá entre 23 e 27 de junho, e a terceira será disputada de 14 a 18 de julho. O Brasil será sede de duas etapas da competição.

Jogos do Brasil na VNL Masculina 2027

O Brasil terá quatro partidas em cada uma das três semanas da fase preliminar, totalizando 12 confrontos. Na primeira etapa, a seleção jogará em casa contra Japão, Rússia, Argentina e Alemanha.

Na segunda semana, a equipe brasileira terá compromissos na França, diante de Ucrânia, França, Polônia e Cuba. Já na terceira etapa, novamente em território brasileiro, os adversários serão Bélgica, Sérvia, Eslovênia e Finlândia.

Semana 1 — 9 a 13 de junho | Brasil Japão x Brasil Rússia x Brasil Brasil x Argentina Brasil x Alemanha

Semana 2 — 23 a 27 de junho | França Brasil x Ucrânia Brasil x França Polônia x Brasil Brasil x Cuba

Semana 3 — 14 a 18 de julho | Brasil Brasil x Bélgica Brasil x Sérvia Eslovênia x Brasil Brasil x Finlândia



Calendário completo da VNL Masculina 2027

A programação da fase preliminar reúne seleções distribuídas em diferentes sedes. Confira os confrontos previstos para cada semana da competição.

Semana 1 — 9 a 13 de junho

País-sede: Brasil — programação começa em 8 de junho

Alemanha x Irã

Rússia x Argentina

Japão x Brasil

Bulgária x Alemanha

Argentina x Irã

Rússia x Brasil

Japão x Argentina

Bulgária x Irã

Japão x Alemanha

Brasil x Argentina

Rússia x Irã

Japão x Bulgária

Brasil x Alemanha

Rússia x Bulgária

País-sede: Eslovênia

Ucrânia x Finlândia

Polônia x Itália

Eslovênia x Turquia

Polônia x Finlândia

Eslovênia x Ucrânia

Itália x Turquia

Polônia x Ucrânia

Itália x Eslovênia

Turquia x Finlândia

Polônia x Eslovênia

Itália x Finlândia

Turquia x Ucrânia

País-sede: República Popular da China

Estados Unidos x Sérvia

França x Cuba

Bélgica x RP China

França x Sérvia

Cuba x RP China

Estados Unidos x França

Cuba x Bélgica

Sérvia x RP China

França x Bélgica

Estados Unidos x RP China

Sérvia x Cuba

Estados Unidos x Bélgica

Semana 2 — 23 a 27 de junho

País-sede: França

Polônia x França

Brasil x Ucrânia

Argentina x Cuba

Brasil x França

Ucrânia x Cuba

Polônia x Brasil

Ucrânia x Argentina

Polônia x Cuba

França x Argentina

Brasil x Cuba

França x Ucrânia

Polônia x Argentina

País-sede: Filipinas — programação começa em 22 de junho

Rússia x Japão

Eslovênia x RP China

Estados Unidos x Finlândia

Japão x Irã

Rússia x Eslovênia

Japão x Finlândia

Irã x RP China

Estados Unidos x Japão

Finlândia x Irã

Rússia x Estados Unidos

Eslovênia x Irã

Finlândia x RP China

Eslovênia x Estados Unidos

Rússia x RP China

País-sede: Bulgária

Bulgária x Bélgica

Alemanha x Sérvia

Turquia x Bélgica

Itália x Bulgária

Turquia x Sérvia

Alemanha x Bélgica

Itália x Sérvia

Bulgária x Turquia

Itália x Alemanha

Bulgária x Sérvia

Turquia x Alemanha

Itália x Bélgica

Semana 3 — 14 a 18 de julho

País-sede: Brasil

Brasil x Bélgica

Eslovênia x Argentina

Brasil x Sérvia

Finlândia x Bélgica

Eslovênia x Sérvia

Argentina x Finlândia

Eslovênia x Brasil

Argentina x Bélgica

Sérvia x Finlândia

Eslovênia x Bélgica

Brasil x Finlândia

Sérvia x Argentina

País-sede: Estados Unidos

Polônia x Bulgária

Estados Unidos x Ucrânia

Alemanha x RP China

Estados Unidos x Bulgária

Ucrânia x RP China

Polônia x Estados Unidos

Ucrânia x Alemanha

Bulgária x RP China

Estados Unidos x Alemanha

Polônia x RP China

Bulgária x Ucrânia

Polônia x Alemanha

País-sede: Japão — programação começa em 2 de julho