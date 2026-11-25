Jogos do Brasil na VNL Feminina 2027: veja datas, confrontos e calendário completo
Seleção comandada por José Roberto Guimarães terá três etapas na fase preliminar, com duas disputadas no Brasil; confira os confrontos
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A seleção brasileira feminina já conhece a programação de jogos da fase preliminar da Liga das Nações de Vôlei (VNL) 2027. A equipe comandada por José Roberto Guimarães disputará três etapas entre junho e julho, com partidas nos Estados Unidos e no Brasil, além de outros países que receberão a competição.
O Brasil terá compromissos nas três semanas de disputa. A primeira etapa será realizada entre 2 e 6 de junho, a segunda ocorrerá de 16 a 20 de junho e a terceira está marcada para o período de 7 a 11 de julho. Duas dessas etapas terão o país como sede.
Jogos do Brasil na VNL Feminina 2027
A seleção brasileira terá quatro partidas em cada etapa da fase preliminar, totalizando 12 confrontos. Na primeira semana, o Brasil jogará em casa contra Itália, Polônia, Tchéquia e Rússia.
Na segunda etapa, nos Estados Unidos, os adversários serão as donas da casa, Japão, Bélgica e Sérvia. Já na terceira semana, novamente no Brasil, a equipe enfrentará Tailândia, China, Ucrânia e Alemanha.
- Semana 1 — 2 a 6 de junho | Brasil
- Itália x Brasil
- Brasil x Polônia
- Brasil x Tchéquia
- Brasil x Rússia
- Semana 2 — 16 a 20 de junho | Estados Unidos
- Brasil x Estados Unidos
- Brasil x Japão
- Brasil x Bélgica
- Brasil x Sérvia
- Semana 3 — 7 a 11 de julho | Brasil
- Brasil x Tailândia
- Brasil x RP China
- Brasil x Ucrânia
- Brasil x Alemanha
Calendário completo da VNL Feminina 2027
A fase preliminar será dividida em três semanas, com partidas em diferentes países. Confira a programação completa dos confrontos informados para cada sede.
Semana 1 — 2 a 6 de junho
País-sede: Brasil — programação começa em 1º de junho
- Itália x Brasil
- Países Baixos x Rússia
- Sérvia x Tchéquia
- Itália x Rússia
- Polônia x Sérvia
- Países Baixos x Tchéquia
- Brasil x Polônia
- Países Baixos x Sérvia
- Brasil x Tchéquia
- Polônia x Países Baixos
- Sérvia x Rússia
- Itália x Polônia
- Brasil x Rússia
- Itália x Tchéquia
País-sede: Canadá
- Canadá x Alemanha
- República Dominicana x Bélgica
- França x Ucrânia
- Alemanha x Bélgica
- República Dominicana x França
- Canadá x Ucrânia
- Alemanha x França
- República Dominicana x Ucrânia
- Canadá x França
- Alemanha x República Dominicana
- Bélgica x Ucrânia
- Canadá x Bélgica
País-sede: República Popular da China
- Turquia x Tailândia
- Estados Unidos x Eslovênia
- Japão x RP China
- Turquia x Estados Unidos
- Japão x Eslovênia
- Turquia x RP China
- Estados Unidos x Tailândia
- Turquia x Japão
- Estados Unidos x RP China
- Tailândia x Eslovênia
- Japão x Tailândia
- RP China x Eslovênia
Semana 2 — 16 a 20 de junho
País-sede: República Popular da China — programação começa em 15 de junho
- Polônia x Tchéquia
- Rússia x República Dominicana
- Polônia x Canadá
- RP China x Tchéquia
- República Dominicana x Tailândia
- Polônia x RP China
- Canadá x Tchéquia
- Rússia x Tailândia
- RP China x Rússia
- Canadá x República Dominicana
- Tchéquia x Tailândia
- Canadá x Rússia
- Polônia x República Dominicana
- RP China x Tailândia
País-sede: Estados Unidos
- Brasil x Estados Unidos
- Japão x Sérvia
- França x Bélgica
- Japão x Bélgica
- Estados Unidos x Sérvia
- Brasil x Japão
- Sérvia x França
- Estados Unidos x Bélgica
- Japão x França
- Brasil x Bélgica
- Estados Unidos x França
- Brasil x Sérvia
País-sede: Países Baixos
- Turquia x Alemanha
- Itália x Eslovênia
- Turquia x Ucrânia
- Países Baixos x Alemanha
- Ucrânia x Eslovênia
- Itália x Turquia
- Países Baixos x Eslovênia
- Itália x Alemanha
- Países Baixos x Ucrânia
- Alemanha x Eslovênia
- Itália x Ucrânia
- Turquia x Países Baixos
Semana 3 — 7 a 11 de julho
País-sede: Brasil
- Brasil x Tailândia
- RP China x Alemanha
- Sérvia x Ucrânia
- Sérvia x Alemanha
- RP China x Ucrânia
- Sérvia x Tailândia
- Brasil x RP China
- Alemanha x Tailândia
- Brasil x Ucrânia
- RP China x Sérvia
- Tailândia x Ucrânia
- Brasil x Alemanha
País-sede: Turquia — programação começa em 6 de junho
- Rússia x Eslovênia
- Turquia x Bélgica
- Rússia x França
- Polônia x Eslovênia
- Turquia x França
- Tchéquia x Bélgica
- Turquia x Polônia
- Rússia x Tchéquia
- Bélgica x Eslovênia
- Tchéquia x França
- Turquia x Rússia
- Polônia x França
País-sede: Japão
- Itália x Estados Unidos
- Japão x Canadá
- Países Baixos x República Dominicana
- Estados Unidos x Japão
- Itália x Países Baixos
- Japão x República Dominicana
- Países Baixos x Canadá
- Itália x República Dominicana
- Estados Unidos x Canadá
- Japão x Países Baixos
- Itália x Canadá
- Estados Unidos x República Dominicana