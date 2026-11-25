Seleção comandada por José Roberto Guimarães terá três etapas na fase preliminar, com duas disputadas no Brasil; confira os confrontos

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A seleção brasileira feminina já conhece a programação de jogos da fase preliminar da Liga das Nações de Vôlei (VNL) 2027. A equipe comandada por José Roberto Guimarães disputará três etapas entre junho e julho, com partidas nos Estados Unidos e no Brasil, além de outros países que receberão a competição.

O Brasil terá compromissos nas três semanas de disputa. A primeira etapa será realizada entre 2 e 6 de junho, a segunda ocorrerá de 16 a 20 de junho e a terceira está marcada para o período de 7 a 11 de julho. Duas dessas etapas terão o país como sede.

Jogos do Brasil na VNL Feminina 2027

A seleção brasileira terá quatro partidas em cada etapa da fase preliminar, totalizando 12 confrontos. Na primeira semana, o Brasil jogará em casa contra Itália, Polônia, Tchéquia e Rússia.

Na segunda etapa, nos Estados Unidos, os adversários serão as donas da casa, Japão, Bélgica e Sérvia. Já na terceira semana, novamente no Brasil, a equipe enfrentará Tailândia, China, Ucrânia e Alemanha.

Semana 1 — 2 a 6 de junho | Brasil Itália x Brasil Brasil x Polônia Brasil x Tchéquia Brasil x Rússia

Semana 2 — 16 a 20 de junho | Estados Unidos Brasil x Estados Unidos Brasil x Japão Brasil x Bélgica Brasil x Sérvia

Semana 3 — 7 a 11 de julho | Brasil Brasil x Tailândia Brasil x RP China Brasil x Ucrânia Brasil x Alemanha



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A fase preliminar será dividida em três semanas, com partidas em diferentes países. Confira a programação completa dos confrontos informados para cada sede.

Semana 1 — 2 a 6 de junho

País-sede: Brasil — programação começa em 1º de junho

Itália x Brasil

Países Baixos x Rússia

Sérvia x Tchéquia

Itália x Rússia

Polônia x Sérvia

Países Baixos x Tchéquia

Brasil x Polônia

Países Baixos x Sérvia

Brasil x Tchéquia

Polônia x Países Baixos

Sérvia x Rússia

Itália x Polônia

Brasil x Rússia

Itália x Tchéquia

País-sede: Canadá

Canadá x Alemanha

República Dominicana x Bélgica

França x Ucrânia

Alemanha x Bélgica

República Dominicana x França

Canadá x Ucrânia

Alemanha x França

República Dominicana x Ucrânia

Canadá x França

Alemanha x República Dominicana

Bélgica x Ucrânia

Canadá x Bélgica

País-sede: República Popular da China

Turquia x Tailândia

Estados Unidos x Eslovênia

Japão x RP China

Turquia x Estados Unidos

Japão x Eslovênia

Turquia x RP China

Estados Unidos x Tailândia

Turquia x Japão

Estados Unidos x RP China

Tailândia x Eslovênia

Japão x Tailândia

RP China x Eslovênia

Semana 2 — 16 a 20 de junho

País-sede: República Popular da China — programação começa em 15 de junho

Polônia x Tchéquia

Rússia x República Dominicana

Polônia x Canadá

RP China x Tchéquia

República Dominicana x Tailândia

Polônia x RP China

Canadá x Tchéquia

Rússia x Tailândia

RP China x Rússia

Canadá x República Dominicana

Tchéquia x Tailândia

Canadá x Rússia

Polônia x República Dominicana

RP China x Tailândia

País-sede: Estados Unidos

Brasil x Estados Unidos

Japão x Sérvia

França x Bélgica

Japão x Bélgica

Estados Unidos x Sérvia

Brasil x Japão

Sérvia x França

Estados Unidos x Bélgica

Japão x França

Brasil x Bélgica

Estados Unidos x França

Brasil x Sérvia

País-sede: Países Baixos

Turquia x Alemanha

Itália x Eslovênia

Turquia x Ucrânia

Países Baixos x Alemanha

Ucrânia x Eslovênia

Itália x Turquia

Países Baixos x Eslovênia

Itália x Alemanha

Países Baixos x Ucrânia

Alemanha x Eslovênia

Itália x Ucrânia

Turquia x Países Baixos

Imagem da seleção brasileira feminina de vôlei no Sul-Americano - Mauricio Val/FV Imagem/CBV

Semana 3 — 7 a 11 de julho

País-sede: Brasil

Brasil x Tailândia

RP China x Alemanha

Sérvia x Ucrânia

Sérvia x Alemanha

RP China x Ucrânia

Sérvia x Tailândia

Brasil x RP China

Alemanha x Tailândia

Brasil x Ucrânia

RP China x Sérvia

Tailândia x Ucrânia

Brasil x Alemanha

País-sede: Turquia — programação começa em 6 de junho

Rússia x Eslovênia

Turquia x Bélgica

Rússia x França

Polônia x Eslovênia

Turquia x França

Tchéquia x Bélgica

Turquia x Polônia

Rússia x Tchéquia

Bélgica x Eslovênia

Tchéquia x França

Turquia x Rússia

Polônia x França

País-sede: Japão