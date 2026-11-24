Praia Clube x Fluminense ao vivo: onde assistir, horário e escalações pela Superliga Feminina
Equipe de Uberlândia tenta manter a recuperação na competição, enquanto o Tricolor carioca busca melhorar sua posição na tabela; saiba mais
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Praia Clube e Fluminense se enfrentam nesta terça-feira (24), às 21h (de Brasília), no Ginásio do UTC, em Uberlândia (MG), pela sétima rodada da Superliga Feminina 2026/2027. A partida terá transmissão do SporTV e do Globoplay Premium.
O confronto coloca frente a frente equipes que vivem momentos diferentes na competição. O Praia Clube ocupa a quarta colocação, com 15 pontos, enquanto o Fluminense aparece provisoriamente em nono lugar, com três pontos e uma partida a menos.
Como chegam as equipes
O Praia Clube tem cinco vitórias em seis jogos e busca manter a regularidade entre os primeiros colocados. Na rodada anterior, a equipe de Uberlândia venceu o Sancor Londrina por 3 sets a 0, com parciais de 25/21, 25/18 e 25/23. O resultado veio após a primeira derrota do time na competição, diante do Batavo Mackenzie.
Na vitória mais recente, Andrea Mitrovic foi a maior pontuadora, com 18 acertos, e recebeu o troféu Viva Vôlei. Michelle marcou 11 pontos, enquanto Sabrina contribuiu com dez. O time é comandado pelo técnico Rui Moreira.
O Fluminense tenta se recuperar depois de perder para o Gerdau Minas por 3 sets a 0, com parciais de 18/25, 16/25 e 16/25. A equipe carioca ocupa a nona posição, com três pontos, mas tem um jogo a menos em relação à maioria dos concorrentes. A partida contra o Pinheiros, válida pela segunda rodada, foi adiada para 30 de novembro.
Na derrota para o Minas, Julia de Paula foi a principal pontuadora do Tricolor, com dez pontos, seguida por Bianca Bertolino, que anotou nove. A equipe é treinada por Facundo Morando.
Onde assistir a Praia Clube x Fluminense ao vivo?
A partida entre Praia Clube e Fluminense terá transmissão ao vivo pelo SporTV, na televisão por assinatura, e pelo Globoplay Premium, por meio do streaming. O jogo começa às 21h desta terça-feira (24).
Ficha técnica
- Jogo: Praia Clube x Fluminense
- Competição: Superliga Feminina 2026/2027 – 7ª rodada
- Data: 24 de novembro de 2026 (terça-feira)
- Horário: 21h (de Brasília)
- Local: Ginásio do UTC, Uberlândia (MG)
- Transmissão: SporTV e Globoplay Premium
Jogos da 7ª rodada da Superliga Feminina
- 23/11 (segunda-feira): Minas 2 x 3 Sesi Bauru — parciais de 19/25, 17/25, 25/22, 25/20 e 13/15
- 23/11 (segunda-feira): Sesc RJ Flamengo 3 x 1 Osasco — parciais de 25/16, 30/28, 10/25 e 25/16
- 24/11 (terça-feira), às 18h30: Brasília x E.C. Pinheiros
- 24/11 (terça-feira), às 21h: Praia Clube x Fluminense
- 25/11 (quarta-feira), às 18h30: Paulistano/Barueri x Mackenzie
- 01/12 (terça-feira), às 18h30: Brusque x Vôlei Londrina