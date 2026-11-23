Líder invicto enfrenta equipe que também está entre as primeiras colocadas em confronto pela sétima rodada da competição nacional

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Sesc RJ Flamengo e Osasco se enfrentam nesta segunda-feira (23), às 21h (de Brasília), no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, pela sétima rodada da Superliga Feminina de Vôlei 2026/2027. A partida terá transmissão ao vivo pelo SporTV, com opção de acompanhamento pelo Globoplay Premium.

O confronto coloca frente a frente duas equipes que ocupam as primeiras posições da classificação. O time carioca lidera a competição com 18 pontos e mantém 100% de aproveitamento, enquanto o Osasco aparece na quinta colocação, com 15 pontos.

Como chegam Sesc RJ Flamengo e Osasco?

O Sesc RJ Flamengo chega para a partida com uma campanha perfeita. Em seis jogos disputados, a equipe conquistou seis vitórias, somou 18 pontos e ainda não perdeu nenhum set. São 18 parciais vencidas e nenhuma derrota, além de 451 pontos marcados e 356 sofridos.

Do outro lado, o Osasco também faz uma campanha consistente. A equipe paulista ocupa a quinta posição, com 15 pontos, resultado de cinco vitórias e uma derrota em seis partidas. O time soma 17 sets vencidos e seis perdidos, além de 529 pontos marcados e 472 sofridos.

O duelo coloca em disputa a sequência invicta do líder e a possibilidade de aproximação do Osasco em relação à primeira colocação. Uma vitória pode ser importante para as pretensões das duas equipes na classificação.

Onde assistir Sesc RJ Flamengo x Osasco ao vivo?

A partida entre Sesc RJ Flamengo e Osasco terá transmissão ao vivo pelo SporTV, na televisão por assinatura. O confronto também poderá ser acompanhado pelo Globoplay Premium, por meio do streaming.

A bola sobe às 21h desta segunda-feira (23), no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.

Ficha técnica de Sesc RJ Flamengo x Osasco

Competição: Superliga Feminina 2026/2027 – 7ª rodada;

Superliga Feminina 2026/2027 – 7ª rodada; Data: 23 de novembro de 2026 (segunda-feira);

23 de novembro de 2026 (segunda-feira); Horário: 21h (de Brasília);

21h (de Brasília); Local: Maracanãzinho, Rio de Janeiro (RJ);

Maracanãzinho, Rio de Janeiro (RJ); Transmissão: SporTV e Globoplay Premium.

Jogos da 7ª rodada da Superliga Feminina