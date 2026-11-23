Gerdau Minas x Sesi Bauru ao vivo: onde assistir, horário e detalhes do jogo pela Superliga Feminina
Invicto, time mineiro enfrenta adversário que também soma 17 pontos e tenta se recuperar de sua única derrota na competição nacional
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Gerdau Minas e Sesi Vôlei Bauru se enfrentam nesta segunda-feira (23), às 18h30 (de Brasília), pela sétima rodada da Superliga Feminina 2026/2027. A partida será disputada em Belo Horizonte, com transmissão ao vivo pela GE TV.
O confronto reúne duas equipes que somam 17 pontos na classificação. O Minas está na segunda colocação e ainda não perdeu na competição, enquanto o Bauru aparece em terceiro lugar, com uma partida a mais.
Como chegam as equipes
O Minas mantém uma campanha invicta após seis jogos disputados. São seis vitórias, sendo cinco por 3 sets a 0 e uma por 3 sets a 2. A equipe soma 18 sets vencidos e apenas dois perdidos, além de 495 pontos marcados e 411 sofridos.
O Sesi Vôlei Bauru tem seis vitórias e uma derrota em sete partidas. A equipe venceu quatro jogos por 3 sets a 0, um por 3 sets a 1 e outro por 3 sets a 2. No total, são 18 sets vencidos, seis perdidos, 564 pontos marcados e 464 sofridos.
Apesar da igualdade na pontuação, o Minas tem a vantagem de possuir um jogo a menos e ainda não ter sido derrotado. O Bauru busca voltar a vencer e ultrapassar o adversário na classificação.
Onde assistir a Minas x Sesi Bauru ao vivo?
A partida entre Minas e Sesi Vôlei Bauru terá transmissão ao vivo e gratuita pela GE TV, com imagens. A exibição será realizada pelo YouTube.
Ficha técnica
- Jogo: Minas x Sesi Vôlei Bauru
- Competição: Superliga Feminina 2026/2027 – 7ª rodada
- Data: 23 de novembro de 2026 (segunda-feira)
- Horário: 18h30 (de Brasília)
- Local: Belo Horizonte (MG)
- Transmissão: GE TV, ao vivo e gratuitamente, com imagens
Jogos da 7ª rodada da Superliga Feminina
- 23/11 (segunda-feira), às 18h30: Minas x Sesi Vôlei Bauru
- 23/11 (segunda-feira), às 21h: Sesc RJ Flamengo x Osasco
- 24/11 (terça-feira), às 18h30: Brasília x E.C. Pinheiros
- 24/11 (terça-feira), às 21h: Praia Clube x Fluminense
- 25/11 (quarta-feira), às 18h30: Paulistano/Barueri x Mackenzie
- 01/12 (terça-feira), às 18h30: Brusque x Vôlei Londrina