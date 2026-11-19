Equipe mineira tenta manter o aproveitamento perfeito na competição, enquanto o time paulista busca recuperação para subir na classificação

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Suzano e Minas se enfrentam neste sábado (21), às 18h30, pela quinta rodada da Superliga Masculina de Vôlei 2026/27. A partida terá transmissão ao vivo pelo sportv e pelo Globoplay Premium.

O confronto coloca frente a frente duas equipes que vivem momentos diferentes neste início de campeonato. O Minas chega invicto, com quatro vitórias em quatro partidas, enquanto o Suzano tenta conquistar um resultado positivo para melhorar sua campanha.

Como chegam as equipes

O Minas ocupa a segunda colocação, com 11 pontos. A equipe venceu os quatro jogos disputados até aqui, conquistou 12 sets e perdeu apenas três. Na rodada anterior, superou o Guarulhos por 3 sets a 0.

O Suzano aparece na sexta posição, com seis pontos. São duas vitórias e duas derrotas em quatro partidas, com oito sets vencidos e sete perdidos. O time paulista vem de derrota por 3 sets a 1 para o Cruzeiro.

Onde assistir a Suzano x Minas ao vivo

A partida entre Suzano e Minas terá transmissão ao vivo pelo sportv, na TV por assinatura, e pelo Globoplay, por meio do Plano Premium. O jogo começa às 18h30 deste sábado (21).

Ficha técnica