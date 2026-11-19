Líder da competição tenta manter a sequência de vitórias diante de uma equipe paulista que busca se aproximar dos primeiros colocados

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São José e Cruzeiro se enfrentam neste sábado (21), às 16h, pela quinta rodada da Superliga Masculina de Vôlei 2026/27. A partida terá transmissão ao vivo e gratuita pela GE TV, com imagens.

O confronto reúne equipes que começaram a competição em situações diferentes. O Cruzeiro chega invicto, com quatro vitórias em quatro jogos, enquanto o São José soma duas vitórias e duas derrotas nas primeiras rodadas.

Como chegam as equipes

O Cruzeiro aparece na liderança da Superliga, com 17 pontos, e venceu todos os quatro compromissos disputados até aqui. A equipe mineira superou Montes Claros por 3 sets a 2, Guarulhos por 3 a 1, Norde Vôlei por 3 a 0 e Suzano por 3 a 1.

O São José ocupa a quinta posição, com sete pontos. O time paulista venceu Montes Claros e Norde Vôlei, ambos por 3 sets a 1, mas perdeu para Praia Clube, por 3 a 0, e Vôlei Renata, por 3 a 2.

Onde assistir a São José x Cruzeiro ao vivo

O duelo entre São José e Cruzeiro será transmitido ao vivo pela GE TV, com imagens e acesso gratuito. A partida está marcada para as 16h deste sábado (21).

Ficha técnica