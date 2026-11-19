Praia Clube x Guarulhos ao vivo: onde assistir, horário e detalhes da Superliga Masculina
Equipes se enfrentam pela quinta rodada do torneio nacional em Uberlândia, com objetivos diferentes na classificação; confira os detalhes do confronto
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Praia Clube e Vôlei Guarulhos se enfrentam nesta sexta-feira (20), às 21h (de Brasília), pela quinta rodada da Superliga Masculina de Vôlei. A partida será disputada no Ginásio do UTC, em Uberlândia.
O confronto terá transmissão ao vivo pelo SporTV 2, com opção de acompanhamento pelo Globoplay Premium. As equipes chegam em situações diferentes na competição: o Praia Clube está na quarta colocação, enquanto o Guarulhos ocupa o décimo lugar.
Como chegam as equipes
O Praia Clube soma oito pontos em quatro partidas, com três vitórias e uma derrota. A equipe ocupa a quarta posição, com nove sets vencidos e cinco perdidos. Também marcou 323 pontos e sofreu 302.
Na rodada anterior, o time mineiro venceu o Monte Carmelo por 3 sets a 2, de virada. As parciais foram 25/22, 22/25, 22/25, 25/20 e 15/9. Agora, busca a quarta vitória para seguir próximo dos primeiros colocados.
O Vôlei Guarulhos aparece na décima colocação, com três pontos. Em quatro jogos, conquistou uma vitória e sofreu três derrotas. A equipe venceu quatro sets e perdeu dez, além de registrar 316 pontos marcados e 341 sofridos.
Na quarta rodada, os paulistas foram derrotados pelo Minas por 3 sets a 0, com parciais de 25/21, 25/23 e 26/24. O objetivo agora é voltar a pontuar para subir na classificação.
Onde assistir a Praia Clube x Guarulhos ao vivo
O duelo entre Praia Clube e Vôlei Guarulhos terá transmissão ao vivo pelo SporTV 2, na televisão por assinatura. Também será possível acompanhar a partida pelo Globoplay Premium.
Ficha técnica de Praia Clube x Guarulhos
- Jogo: Praia Clube x Vôlei Guarulhos
- Competição: Superliga Masculina – 5ª rodada
- Data: 20 de novembro de 2026 (sexta-feira)
- Horário: 21h (de Brasília)
- Local: Ginásio do UTC, em Uberlândia
- Transmissão: SporTV 2 e Globoplay Premium
Jogos da quinta rodada da Superliga Masculina
A quinta rodada da competição nacional conta com seis partidas entre sexta-feira (20) e segunda-feira (23). Confira a programação:
- Sexta-feira (20/11), às 18h30: Campinas x Monte Carmelo;
- Sexta-feira (20/11), às 18h30: Goiás x Montes Claros;
- Sexta-feira (20/11), às 21h: Praia Clube x Vôlei Guarulhos;
- Sábado (21/11), às 16h: São José x Cruzeiro;
- Sábado (21/11), às 18h30: Suzano x Minas;
- Segunda-feira (23/11), às 18h30: Sesi Bauru x Norde Vôlei.