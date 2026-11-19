Goiás x Montes Claros ao vivo: onde assistir, horário e detalhes da Superliga Masculina
As equipes se enfrentam pela quinta rodada do torneio nacional em busca de um resultado para melhorar a situação na classificação
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Goiás e Montes Claros se enfrentam nesta sexta-feira (20), às 18h30 (de Brasília), pela quinta rodada da Superliga Masculina de Vôlei. A partida terá transmissão ao vivo e gratuita pela GE TV, com imagens.
O duelo coloca frente a frente duas equipes que buscam recuperação na competição. O time goiano ainda não venceu e ocupa a última posição, enquanto a equipe mineira soma uma vitória em quatro partidas e tenta conquistar seu segundo resultado positivo.
Como chegam as equipes
O Goiás aparece na 12ª colocação, sem pontos conquistados em quatro jogos. A equipe venceu apenas dois sets e perdeu 12. Também registra 279 pontos marcados e 347 sofridos.
Na rodada anterior, o time goiano foi derrotado pelo Campinas por 3 sets a 1, com parciais de 25/16, 22/25, 25/21 e 25/17. A equipe busca a primeira vitória para deixar a última posição da tabela.
O Montes Claros ocupa o nono lugar, com quatro pontos. Em quatro partidas, conquistou uma vitória e sofreu três derrotas. O time soma sete sets vencidos e dez perdidos, além de 390 pontos marcados e 398 sofridos.
Na rodada passada, os mineiros perderam para o Sesi Bauru por 3 sets a 1. Agora, tentam voltar a vencer e se aproximar das equipes que estão na parte de cima da classificação.
Onde assistir a Goiás x Montes Claros ao vivo
O confronto entre Goiás e Montes Claros será transmitido ao vivo pela GE TV. A exibição será gratuita, pela internet, com imagens da partida.
Ficha técnica de Goiás x Montes Claros
- Jogo: Goiás x Montes Claros
- Competição: Superliga Masculina – 5ª rodada
- Data: 20 de novembro de 2026 (sexta-feira)
- Horário: 18h30 (de Brasília)
- Transmissão: GE TV, ao vivo e de graça, com imagens
Jogos da quinta rodada da Superliga Masculina
A quinta rodada da Superliga Masculina conta com seis partidas programadas entre sexta-feira (20) e segunda-feira (23). Confira os confrontos:
- Sexta-feira (20/11), às 18h30: Campinas x Monte Carmelo;
- Sexta-feira (20/11), às 18h30: Goiás x Montes Claros;
- Sexta-feira (20/11), às 21h: Praia Clube x Vôlei Guarulhos;
- Sábado (21/11), às 16h: São José x Cruzeiro;
- Sábado (21/11), às 18h30: Suzano x Minas;
- Segunda-feira (23/11), às 18h30: Sesi Bauru x Norde Vôlei.