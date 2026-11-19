Terceiro colocado, o time campineiro recebe o adversário mineiro no Ginásio do Taquaral pela quinta rodada da competição nacional

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Campinas e Monte Carmelo se enfrentam nesta sexta-feira (20), às 18h30 (de Brasília), pela quinta rodada da Superliga Masculina de Vôlei. A partida será disputada no Ginásio do Taquaral, em Campinas.

O confronto terá transmissão do SporTV 2 e do Globoplay, pelo Plano Premium. As equipes chegam ao duelo em situações diferentes na classificação: os donos da casa ocupam a terceira posição, enquanto o time mineiro aparece em oitavo lugar.

Como chegam as equipes

O Campinas soma 11 pontos em cinco partidas, com quatro vitórias e uma derrota. A equipe ocupa a terceira colocação e apresenta saldo positivo de seis sets, com 12 parciais vencidas e seis perdidas. No total, marcou 423 pontos e sofreu 376.

O Monte Carmelo, por sua vez, aparece na oitava posição, com cinco pontos. Em cinco jogos, conquistou uma vitória e sofreu quatro derrotas. O time mineiro venceu oito sets e perdeu 13, além de ter marcado 458 pontos e sofrido 486.

Na rodada anterior, o Campinas venceu o Goiás por 3 sets a 1, com parciais de 25/16, 22/25, 25/21 e 25/17. Já o Monte Carmelo foi superado pelo Praia Clube por 3 a 2, depois de abrir vantagem no confronto.

O resultado pode ajudar os campineiros a se manterem entre os primeiros colocados. Para o Monte Carmelo, a partida representa uma oportunidade de somar pontos e buscar recuperação na tabela.

Onde assistir a Campinas x Monte Carmelo ao vivo

O jogo entre Campinas e Monte Carmelo terá transmissão ao vivo pelo SporTV 2, na TV por assinatura, e pelo Globoplay, por meio do Plano Premium.

Ficha técnica de Campinas x Monte Carmelo

Jogo: Campinas x Monte Carmelo

Campinas x Monte Carmelo Competição: Superliga Masculina – 5ª rodada

Superliga Masculina – 5ª rodada Data: 20 de novembro de 2026 (sexta-feira)

20 de novembro de 2026 (sexta-feira) Horário: 18h30 (de Brasília)

18h30 (de Brasília) Local: Ginásio do Taquaral, em Campinas

Ginásio do Taquaral, em Campinas Transmissão: SporTV 2 e Globoplay (Plano Premium)

Jogos da quinta rodada da Superliga Masculina

Além de Campinas x Monte Carmelo, a quinta rodada da Superliga Masculina terá outros cinco confrontos entre sexta-feira (20) e segunda-feira (23). Confira a programação: