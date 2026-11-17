Superliga Masculina 2026/27: veja a classificação completa, resultados e próximos jogos
Cruzeiro aparece na liderança, enquanto Minas e Campinas completam o grupo dos três primeiros; confira o desempenho de todas as equipes
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A Superliga Masculina 2026/27 chega à quinta rodada com o Cruzeiro na liderança da classificação. A equipe soma 17 pontos, seguida por Minas e Campinas, ambos com 11 pontos, de acordo com a tabela da competição.
A próxima rodada terá seis partidas, distribuídas entre sexta-feira (20), sábado (21) e segunda-feira (23) de novembro. Entre os confrontos estão Suzano x Minas e São José x Cruzeiro.
Classificação completa da Superliga Masculina 2026/27
- 1º – Cruzeiro: 17 pontos; 6 jogos, 6 vitórias e nenhuma derrota.
- 2º – Minas: 11 pontos; 4 jogos, 4 vitórias e nenhuma derrota.
- 3º – Campinas: 11 pontos; 5 jogos, 4 vitórias e 1 derrota.
- 4º – Praia Clube: 8 pontos; 4 jogos, 3 vitórias e 1 derrota.
- 5º – São José dos Campos: 7 pontos; 4 jogos, 2 vitórias e 2 derrotas.
- 6º – Suzano: 6 pontos; 4 jogos, 2 vitórias e 2 derrotas.
- 7º – Sesi Bauru: 6 pontos; 4 jogos, 2 vitórias e 2 derrotas.
- 8º – Monte Carmelo: 5 pontos; 5 jogos, 1 vitória e 4 derrotas.
- 9º – Montes Claros: 4 pontos; 4 jogos, 1 vitória e 3 derrotas.
- 10º – Guarulhos: 3 pontos; 4 jogos, 1 vitória e 3 derrotas.
- 11º – Norde Vôlei: nenhum ponto; 4 jogos, nenhuma vitória e 4 derrotas.
- 12º – Goiás: nenhum ponto; 4 jogos, nenhuma vitória e 4 derrotas.
Resultados da Superliga Masculina 2026/27
Rodada 1
- Vôlei Guarulhos 3 x 1 Monte Carmelo – 25/21, 25/22, 22/25 e 25/22.
- Montes Claros 2 x 3 Cruzeiro – 25/22, 20/25, 25/22, 19/25 e 13/15.
- Norde Vôlei 0 x 3 Campinas – 18/25, 20/25 e 21/25.
- Suzano 3 x 1 Goiás – 25/19, 23/25, 25/22 e 25/16.
- Praia Clube 3 x 0 São José – 25/19, 29/27 e 25/21.
- Minas 3 x 1 Sesi Bauru – 21/25, 25/17, 35/33 e 25/18.
Rodada 2
- Montes Claros 3 x 1 Norde Vôlei – 25/18, 28/26, 25/27 e 25/18.
- Sesi Bauru 3 x 0 Praia Clube – 25/22, 25/15 e 25/23.
- Vôlei Guarulhos 1 x 3 Cruzeiro – 25/22, 24/26, 17/25 e 25/27.
- Minas 3 x 0 Goiás – 25/20, 25/22 e 25/19.
- Vôlei Renata 3 x 2 São José Vôlei – 23/25, 23/25, 25/21, 25/17 e 15/8.
- Academia do Vôlei 3 x 1 Suzano Vôlei – 23/25, 25/23, 25/23 e 25/13.
Rodada 3
- Minas 3 x 2 Monte Carmelo – 25/18, 30/32, 25/16, 28/30 e 15/10.
- Vôlei Renata 3 x 0 Sesi Bauru – 26/24, 25/21 e 25/22.
- São José 3 x 1 Montes Claros – 14/25, 25/20, 27/25 e 25/17.
- Sada Cruzeiro 3 x 0 Norde Vôlei – 25/19, 25/23 e 25/20.
- Praia Clube 3 x 0 Goiás – 25/15, 27/25 e 25/17.
- Suzano 3 x 0 Guarulhos – 25/21, 25/21 e 25/18.
Rodada 4
- São José 3 x 1 Norde Vôlei – 21/25, 25/21, 25/21 e 25/21.
- Sesi Bauru 3 x 1 Montes Claros – 25/18, 28/26, 31/33 e 25/21.
- Monte Carmelo 2 x 3 Praia Clube – 25/22, 22/25, 22/25, 25/20 e 9/15.
- Campinas 3 x 1 Goiás – 25/16, 22/25, 25/21 e 25/17.
- Minas 3 x 0 Guarulhos – 25/21, 25/23 e 26/24.
- Cruzeiro 3 x 1 Suzano – 22/25, 29/27, 25/20 e 25/22.
Próximos jogos da Superliga Masculina: rodada 5
Sexta-feira (20/11)
- 18h30 – Campinas x Monte Carmelo.
- 18h30 – Goiás x Montes Claros.
- 21h – Praia Clube x Vôlei Guarulhos.
Sábado (21/11)
- 16h – São José x Cruzeiro.
- 18h30 – Suzano x Minas.
Segunda-feira (23/11)
- 18h30 – Sesi Bauru x Norde Vôlei.