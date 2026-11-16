Superliga Feminina 2026/27: classificação completa, resultados e próximos jogos
Sesi Bauru lidera a competição, seguido por Sesc Flamengo e Minas; confira a pontuação dos 12 times e a lista completa de partidas
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A Superliga Feminina 2026/27 chega à sexta rodada com o Sesi Vôlei Bauru na liderança da classificação. A equipe soma 17 pontos, seguida pelo Sesc RJ Flamengo, com 15, e pelo Gerdau Minas, com 14.
Ao todo, 12 equipes disputam a competição. A próxima rodada começa nesta terça-feira (17), com dois jogos, e terá partidas também na quarta (18) e na quinta-feira (19).
Classificação completa da Superliga Feminina 2026/27
- 1º – Sesi Vôlei Bauru: 17 pontos; 6 jogos, 6 vitórias e nenhuma derrota; 18 sets vencidos e 3 perdidos; 505 pontos marcados e 388 sofridos.
- 2º – Sesc RJ Flamengo: 15 pontos; 5 jogos, 5 vitórias e nenhuma derrota; 15 sets vencidos e nenhum perdido; 375 pontos marcados e 297 sofridos.
- 3º – Gerdau Minas: 14 pontos; 5 jogos, 5 vitórias e nenhuma derrota; 15 sets vencidos e 2 perdidos; 420 pontos marcados e 360 sofridos.
- 4º – Praia Clube: 12 pontos; 5 jogos, 4 vitórias e 1 derrota; 13 sets vencidos e 5 perdidos; 443 pontos marcados e 378 sofridos.
- 5º – Osasco: 12 pontos; 5 jogos, 4 vitórias e 1 derrota; 14 sets vencidos e 6 perdidos; 454 pontos marcados e 419 sofridos.
- 6º – Brusque: 8 pontos; 5 jogos, 2 vitórias e 3 derrotas; 11 sets vencidos e 11 perdidos; 495 pontos marcados e 477 sofridos.
- 7º – E.C. Pinheiros: 4 pontos; 4 jogos, 2 vitórias e 2 derrotas; 6 sets vencidos e 10 perdidos; 330 pontos marcados e 365 sofridos.
- 8º – Fluminense: 3 pontos; 4 jogos, 1 vitória e 3 derrotas; 5 sets vencidos e 11 perdidos; 325 pontos marcados e 353 sofridos.
- 9º – Mackenzie: 3 pontos; 5 jogos, 1 vitória e 4 derrotas; 4 sets vencidos e 13 perdidos; 387 pontos marcados e 421 sofridos.
- 10º – Vôlei Londrina: 1 ponto; 5 jogos, nenhuma vitória e 5 derrotas; 3 sets vencidos e 15 perdidos; 347 pontos marcados e 432 sofridos.
- 11º – Paulistano/Barueri: 1 ponto; 6 jogos, nenhuma vitória e 6 derrotas; 3 sets vencidos e 18 perdidos; 413 pontos marcados e 496 sofridos.
- 12º – Brasília: nenhum ponto; 5 jogos, nenhuma vitória e 5 derrotas; 2 sets vencidos e 15 perdidos; 314 pontos marcados e 422 sofridos.
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Resultados da Superliga Feminina 2026/27
Rodada 1
- Minas 3 x 2 Brusque – 25/19, 23/25, 25/18, 22/25 e 15/13.
- Brasília 0 x 3 Osasco – 24/26, 23/25 e 13/25.
- Sesi Vôlei Bauru 3 x 0 Mackenzie – 25/22, 25/22 e 25/18.
- Sesc RJ Flamengo 3 x 0 Paulistano/Barueri – 25/19, 25/21 e 25/14.
- Fluminense 3 x 2 Vôlei Londrina – 25/17, 20/25, 25/16, 20/25 e 15/10.
- Praia Clube 3 x 0 E.C. Pinheiros – 25/21, 25/19 e 25/17.
Rodada 2
- Brasília 0 x 3 Sesc RJ Flamengo – 15/25, 18/25 e 22/25.
- Minas 3 x 0 Paulistano/Barueri – 25/20, 29/27 e 25/21.
- Mackenzie 1 x 3 Osasco – 23/25, 13/25, 25/18 e 22/25.
- Brusque 1 x 3 Praia Clube – 29/27, 23/25, 20/25 e 16/25.
- Vôlei Londrina 1 x 3 Sesi Vôlei Bauru – 25/23, 15/25, 15/25 e 15/25.
- 30 de novembro, às 18h30: Fluminense x E.C. Pinheiros.
Rodada 3
- E.C. Pinheiros 3 x 2 Brusque – 25/23, 19/25, 27/25, 22/25 e 17/15.
- Praia Clube 3 x 0 Paulistano/Barueri – 25/23, 25/17 e 25/15.
- Sesi Vôlei Bauru 3 x 0 Fluminense – 25/19, 25/18 e 25/14.
- Minas 3 x 0 Brasília – 25/19, 25/15 e 25/17.
- Sesc RJ Flamengo 3 x 0 Mackenzie – 25/23, 25/23 e 25/20.
- Osasco 3 x 0 Vôlei Londrina – 25/19, 28/26 e 25/19.
Rodada 4
- Minas 3 x 0 Mackenzie – 35/33, 25/22 e 25/18.
- Flamengo 3 x 0 Londrina – 25/20, 25/21 e 25/17.
- Osasco 3 x 2 Fluminense – 25/23, 26/24, 23/25, 21/25 e 15/9.
- Brasília 1 x 3 Praia Clube – 25/23, 17/25, 13/25 e 20/25.
- Sesi Vôlei Bauru 3 x 0 E.C. Pinheiros – 25/19, 25/19 e 25/23.
- Paulistano/Barueri 1 x 3 Brusque – 25/15, 22/25, 23/25 e 17/25.
Rodada 5
- Minas 3 x 0 Londrina – 26/24, 25/20 e 25/18.
- Pinheiros 3 x 2 Barueri – 25/22, 21/25, 25/18, 16/25 e 15/12.
- Flamengo 3 x 0 Fluminense – 25/22, 25/18 e 25/23.
- Mackenzie 3 x 1 Praia Clube – 27/29, 25/21, 25/19 e 26/24.
- Vôlei Bauru 3 x 2 Osasco – 25/19, 25/16, 22/25, 20/25 e 15/12.
- Brusque 3 x 1 Brasília – 23/25, 25/9, 25/21 e 25/18.
Próximos jogos da Superliga Feminina: rodada 6
Terça-feira (17/11)
- 18h30 – Fluminense x Minas.
- 21h – Sesi Vôlei Bauru x Sesc RJ Flamengo.
Quarta-feira (18/11)
- 18h30 – Paulistano/Barueri x Brasília.
- 21h – Vôlei Londrina x Praia Clube.
Quinta-feira (19/11)
- 18h30 – Mackenzie x Brusque.
- 19h30 – Osasco x E.C. Pinheiros.