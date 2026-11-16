Sesi Bauru x Sesc Flamengo ao vivo: onde assistir, horário e detalhes da Superliga Feminina

Líder e vice-líder se enfrentam em Bauru em duelo que reúne duas equipes invictas e marca um dos principais jogos da sexta rodada

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Sesi Vôlei Bauru e Sesc RJ Flamengo se enfrentam nesta terça-feira (17), às 21h, na Arena Paulo Skaf, em Bauru, pela sexta rodada da Superliga Feminina 2026/27. A partida terá transmissão do sportv, com acesso também pelo Globoplay Premium.

O confronto reúne as duas primeiras equipes da classificação. O Sesi Bauru aparece na liderança, com 17 pontos, enquanto o Sesc Flamengo ocupa a segunda colocação, com 15. Os dois times ainda não perderam na competição.

Como chegam Sesi Bauru e Sesc Flamengo?

O Sesi Bauru chega à sexta rodada na primeira posição, com 17 pontos. A equipe soma seis vitórias em seis partidas e tenta defender a liderança diante de um concorrente direto. Nos números gerais apresentados, o time paulista tem 18 sets vencidos e três perdidos, além de 505 pontos marcados e 388 sofridos.

O Sesc Flamengo aparece logo atrás, com 15 pontos e cinco vitórias em cinco jogos. A equipe carioca tem uma campanha sem sets perdidos: são 15 parciais vencidas e nenhuma derrota. O time marcou 375 pontos e sofreu 297 até o momento.

O duelo coloca frente a frente duas equipes invictas e pode mexer diretamente na disputa pelas primeiras posições da Superliga Feminina.

Onde assistir a Sesi Bauru x Sesc Flamengo ao vivo?

A partida entre Sesi Vôlei Bauru e Sesc RJ Flamengo terá transmissão ao vivo pelo sportv, na televisão por assinatura, e pelo Globoplay Premium, no streaming.

Resultados de Sesi Bauru e Sesc Flamengo nas rodadas anteriores

Confira os resultados das duas equipes nas cinco primeiras rodadas da Superliga Feminina 2026/27:

Sesi Vôlei Bauru

Rodada 1: Sesi Vôlei Bauru 3 x 0 Mackenzie — 25/22, 25/22 e 25/18.

Sesi Vôlei Bauru 3 x 0 Mackenzie — 25/22, 25/22 e 25/18. Rodada 2: Vôlei Londrina 1 x 3 Sesi Vôlei Bauru — 25/23, 15/25, 15/25 e 15/25.

Vôlei Londrina 1 x 3 Sesi Vôlei Bauru — 25/23, 15/25, 15/25 e 15/25. Rodada 3: Sesi Vôlei Bauru 3 x 0 Fluminense — 25/19, 25/18 e 25/14.

Sesi Vôlei Bauru 3 x 0 Fluminense — 25/19, 25/18 e 25/14. Rodada 4: Sesi Vôlei Bauru 3 x 0 E.C. Pinheiros — 25/19, 25/19 e 25/23.

Sesi Vôlei Bauru 3 x 0 E.C. Pinheiros — 25/19, 25/19 e 25/23. Rodada 5: Vôlei Bauru 3 x 2 Osasco — 25/19, 25/16, 22/25, 20/25 e 15/12.

Sesc RJ Flamengo

Rodada 1: Sesc RJ Flamengo 3 x 0 Paulistano/Barueri — 25/19, 25/21 e 25/14.

Sesc RJ Flamengo 3 x 0 Paulistano/Barueri — 25/19, 25/21 e 25/14. Rodada 2: Brasília 0 x 3 Sesc RJ Flamengo — 15/25, 18/25 e 22/25.

Brasília 0 x 3 Sesc RJ Flamengo — 15/25, 18/25 e 22/25. Rodada 3: Sesc RJ Flamengo 3 x 0 Mackenzie — 25/23, 25/23 e 25/20.

Sesc RJ Flamengo 3 x 0 Mackenzie — 25/23, 25/23 e 25/20. Rodada 4: Flamengo 3 x 0 Vôlei Londrina — 25/20, 25/21 e 25/17.

Flamengo 3 x 0 Vôlei Londrina — 25/20, 25/21 e 25/17. Rodada 5: Flamengo 3 x 0 Fluminense — 25/22, 25/18 e 25/23.

Ficha técnica: Sesi Bauru x Sesc Flamengo