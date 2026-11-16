Sesi Bauru x Sesc Flamengo ao vivo: onde assistir, horário e detalhes da Superliga Feminina

Líder e vice-líder se enfrentam em Bauru em duelo que reúne duas equipes invictas e marca um dos principais jogos da sexta rodada

por Thiago Seabra
Sesi Bauru x Sesc Flamengo ao vivo: onde assistir, horário e detalhes da Superliga Feminina
Imagem das jogadoras do Sesc Flamengo na Superliga Feminina 2025-26 - Julliana Nascimento / CRF

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Sesi Vôlei Bauru e Sesc RJ Flamengo se enfrentam nesta terça-feira (17), às 21h, na Arena Paulo Skaf, em Bauru, pela sexta rodada da Superliga Feminina 2026/27. A partida terá transmissão do sportv, com acesso também pelo Globoplay Premium.

O confronto reúne as duas primeiras equipes da classificação. O Sesi Bauru aparece na liderança, com 17 pontos, enquanto o Sesc Flamengo ocupa a segunda colocação, com 15. Os dois times ainda não perderam na competição.

Como chegam Sesi Bauru e Sesc Flamengo?

O Sesi Bauru chega à sexta rodada na primeira posição, com 17 pontos. A equipe soma seis vitórias em seis partidas e tenta defender a liderança diante de um concorrente direto. Nos números gerais apresentados, o time paulista tem 18 sets vencidos e três perdidos, além de 505 pontos marcados e 388 sofridos.

O Sesc Flamengo aparece logo atrás, com 15 pontos e cinco vitórias em cinco jogos. A equipe carioca tem uma campanha sem sets perdidos: são 15 parciais vencidas e nenhuma derrota. O time marcou 375 pontos e sofreu 297 até o momento.

O duelo coloca frente a frente duas equipes invictas e pode mexer diretamente na disputa pelas primeiras posições da Superliga Feminina.

Onde assistir a Sesi Bauru x Sesc Flamengo ao vivo?

A partida entre Sesi Vôlei Bauru e Sesc RJ Flamengo terá transmissão ao vivo pelo sportv, na televisão por assinatura, e pelo Globoplay Premium, no streaming.

Resultados de Sesi Bauru e Sesc Flamengo nas rodadas anteriores

Confira os resultados das duas equipes nas cinco primeiras rodadas da Superliga Feminina 2026/27:

Sesi Vôlei Bauru

  • Rodada 1: Sesi Vôlei Bauru 3 x 0 Mackenzie — 25/22, 25/22 e 25/18.
  • Rodada 2: Vôlei Londrina 1 x 3 Sesi Vôlei Bauru — 25/23, 15/25, 15/25 e 15/25.
  • Rodada 3: Sesi Vôlei Bauru 3 x 0 Fluminense — 25/19, 25/18 e 25/14.
  • Rodada 4: Sesi Vôlei Bauru 3 x 0 E.C. Pinheiros — 25/19, 25/19 e 25/23.
  • Rodada 5: Vôlei Bauru 3 x 2 Osasco — 25/19, 25/16, 22/25, 20/25 e 15/12.

Sesc RJ Flamengo

  • Rodada 1: Sesc RJ Flamengo 3 x 0 Paulistano/Barueri — 25/19, 25/21 e 25/14.
  • Rodada 2: Brasília 0 x 3 Sesc RJ Flamengo — 15/25, 18/25 e 22/25.
  • Rodada 3: Sesc RJ Flamengo 3 x 0 Mackenzie — 25/23, 25/23 e 25/20.
  • Rodada 4: Flamengo 3 x 0 Vôlei Londrina — 25/20, 25/21 e 25/17.
  • Rodada 5: Flamengo 3 x 0 Fluminense — 25/22, 25/18 e 25/23.

Ficha técnica: Sesi Bauru x Sesc Flamengo

  • Competição: Superliga Feminina 2026/27 — 6ª rodada
  • Data: 17 de novembro de 2026 (terça-feira)
  • Horário: 21h
  • Local: Arena Paulo Skaf, Bauru (SP)
  • Transmissão: sportv e Globoplay Premium
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Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.