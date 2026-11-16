Fluminense x Minas ao vivo: onde assistir, horário e detalhes da Superliga Feminina

Equipe mineira tenta manter a sequência invicta na competição, enquanto o time carioca busca reagir e subir na tabela de classificação

por Thiago Seabra
Fluminense x Minas ao vivo: onde assistir, horário e detalhes da Superliga Feminina
Imagem das jogadoras do Gerdau Minas na Superliga Feminina 2026-27 - Hedgard Moraes/ MTC

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Fluminense e Gerdau Minas se enfrentam nesta terça-feira (17), às 18h30 (de Brasília), na Arena UniBH, em Belo Horizonte, pela sexta rodada da Superliga Feminina de Vôlei 2026/27.

O confronto coloca frente a frente equipes que ocupam posições diferentes na classificação. O Minas aparece na terceira colocação e ainda não perdeu na competição. Já o Fluminense está em oitavo lugar e tenta conquistar um resultado positivo para melhorar sua campanha.

Como chegam as equipes

O Gerdau Minas soma 14 pontos e tem 100% de aproveitamento, com cinco vitórias em cinco partidas. A equipe mineira venceu 15 sets e perdeu apenas dois. Além disso, marcou 420 pontos e sofreu 360.

O Fluminense ocupa a oitava posição, com três pontos em quatro jogos. O time carioca venceu uma partida e perdeu três, com cinco sets conquistados e 11 cedidos. A equipe busca uma vitória para se aproximar das primeiras colocações.

Onde assistir ao vivo

Fluminense x Gerdau Minas terá transmissão ao vivo e gratuita pela GE TV, com imagens. A partida começa às 18h30 desta terça-feira (17).

Leia Também

Ficha técnica

  • Competição: Superliga Feminina 2026/27 – 6ª rodada
  • Jogo: Fluminense x Gerdau Minas
  • Data: 17 de novembro de 2026 (terça-feira)
  • Horário: 18h30 (de Brasília)
  • Local: Arena UniBH, Belo Horizonte (MG)
  • Transmissão: GE TV (YouTube), ao vivo e de graça, com imagens

Jogos da 6ª rodada da Superliga Feminina

  • 17/11 (terça-feira), às 18h30: Fluminense x Minas
  • 17/11 (terça-feira), às 21h: Sesi Vôlei Bauru x Sesc RJ Flamengo
  • 18/11 (quarta-feira), às 18h30: Paulistano/Barueri x Brasília
  • 18/11 (quarta-feira), às 21h: Vôlei Londrina x Praia Clube
  • 19/11 (quinta-feira), às 18h30: Mackenzie x Brusque
  • 19/11 (quinta-feira), às 19h30: Osasco x E.C. Pinheiros

Últimos jogos de Fluminense e Minas

Fluminense

  • Rodada 1: Fluminense 3 x 2 Vôlei Londrina
  • Rodada 2: Fluminense x E.C. Pinheiros — partida marcada para 30 de novembro, às 18h30
  • Rodada 3: Sesi Vôlei Bauru 3 x 0 Fluminense
  • Rodada 4: Osasco 3 x 2 Fluminense
  • Rodada 5: Sesc RJ Flamengo 3 x 0 Fluminense

Gerdau Minas

  • Rodada 1: Minas 3 x 2 Brusque
  • Rodada 2: Minas 3 x 0 Paulistano/Barueri
  • Rodada 3: Minas 3 x 0 Brasília
  • Rodada 4: Minas 3 x 0 Mackenzie
  • Rodada 5: Minas 3 x 0 Vôlei Londrina
Vamos conversar no ZAP? Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Entre no canal do WhatsApp
Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.

Leia também