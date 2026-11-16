Fluminense x Minas ao vivo: onde assistir, horário e detalhes da Superliga Feminina
Equipe mineira tenta manter a sequência invicta na competição, enquanto o time carioca busca reagir e subir na tabela de classificação
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Fluminense e Gerdau Minas se enfrentam nesta terça-feira (17), às 18h30 (de Brasília), na Arena UniBH, em Belo Horizonte, pela sexta rodada da Superliga Feminina de Vôlei 2026/27.
O confronto coloca frente a frente equipes que ocupam posições diferentes na classificação. O Minas aparece na terceira colocação e ainda não perdeu na competição. Já o Fluminense está em oitavo lugar e tenta conquistar um resultado positivo para melhorar sua campanha.
Como chegam as equipes
O Gerdau Minas soma 14 pontos e tem 100% de aproveitamento, com cinco vitórias em cinco partidas. A equipe mineira venceu 15 sets e perdeu apenas dois. Além disso, marcou 420 pontos e sofreu 360.
O Fluminense ocupa a oitava posição, com três pontos em quatro jogos. O time carioca venceu uma partida e perdeu três, com cinco sets conquistados e 11 cedidos. A equipe busca uma vitória para se aproximar das primeiras colocações.
Onde assistir ao vivo
Fluminense x Gerdau Minas terá transmissão ao vivo e gratuita pela GE TV, com imagens. A partida começa às 18h30 desta terça-feira (17).
Ficha técnica
- Competição: Superliga Feminina 2026/27 – 6ª rodada
- Jogo: Fluminense x Gerdau Minas
- Data: 17 de novembro de 2026 (terça-feira)
- Horário: 18h30 (de Brasília)
- Local: Arena UniBH, Belo Horizonte (MG)
- Transmissão: GE TV (YouTube), ao vivo e de graça, com imagens
Jogos da 6ª rodada da Superliga Feminina
- 17/11 (terça-feira), às 18h30: Fluminense x Minas
- 17/11 (terça-feira), às 21h: Sesi Vôlei Bauru x Sesc RJ Flamengo
- 18/11 (quarta-feira), às 18h30: Paulistano/Barueri x Brasília
- 18/11 (quarta-feira), às 21h: Vôlei Londrina x Praia Clube
- 19/11 (quinta-feira), às 18h30: Mackenzie x Brusque
- 19/11 (quinta-feira), às 19h30: Osasco x E.C. Pinheiros
Últimos jogos de Fluminense e Minas
Fluminense
- Rodada 1: Fluminense 3 x 2 Vôlei Londrina
- Rodada 2: Fluminense x E.C. Pinheiros — partida marcada para 30 de novembro, às 18h30
- Rodada 3: Sesi Vôlei Bauru 3 x 0 Fluminense
- Rodada 4: Osasco 3 x 2 Fluminense
- Rodada 5: Sesc RJ Flamengo 3 x 0 Fluminense
Gerdau Minas
- Rodada 1: Minas 3 x 2 Brusque
- Rodada 2: Minas 3 x 0 Paulistano/Barueri
- Rodada 3: Minas 3 x 0 Brasília
- Rodada 4: Minas 3 x 0 Mackenzie
- Rodada 5: Minas 3 x 0 Vôlei Londrina