Vôlei Guarulhos x Itambé Minas ao vivo: onde assistir, horário e detalhes pela Superliga Masculina

Mineiros tentam manter a invencibilidade na competição, enquanto os paulistas buscam uma vitória para melhorar sua posição na classificação

por Thiago Seabra
Vôlei Guarulhos x Itambé Minas ao vivo: onde assistir, horário e detalhes pela Superliga Masculina
Imagem dos jogadores do Itambé Minas na Superliga Masculina - Hedgard Moraes/ MTC

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Vôlei Guarulhos e Minas se enfrentam nesta segunda-feira (16), às 18h30 (horário de Brasília), no Ginásio da Ponte Grande, em Guarulhos (SP), pela quarta rodada da Superliga Masculina 2026/27. A partida terá transmissão gratuita pela GE TV, no YouTube.

O confronto reúne equipes que vivem momentos diferentes neste início de competição. O Minas ocupa a terceira colocação, com oito pontos e 100% de aproveitamento. Já o Guarulhos aparece na décima posição, com três pontos conquistados em três partidas.

Como chegam as equipes

O Minas começou a Superliga com três vitórias em três jogos e ocupa a terceira colocação, com oito pontos. A equipe mineira soma nove sets vencidos e apenas três perdidos, mantendo-se invicta na competição.

Do outro lado, o Vôlei Guarulhos tenta se recuperar na tabela. O time paulista está na décima posição, com três pontos, uma vitória e duas derrotas. Até aqui, conquistou quatro sets e perdeu sete. Também apresenta saldo negativo na pontuação: 248 pontos marcados e 265 sofridos.

O duelo representa uma oportunidade para o Minas manter o ritmo positivo e para o Guarulhos buscar uma reação na sequência da competição.

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Onde assistir Vôlei Guarulhos x Minas ao vivo?

A partida entre Vôlei Guarulhos e Minas terá transmissão gratuita pela GE TV, no YouTube. O torcedor poderá acompanhar o confronto pela plataforma de vídeos, sem necessidade de assinatura.

Jogos da quarta rodada da Superliga Masculina

  • Sábado (14/11), às 16h: Norde Vôlei x São José;
  • Sábado (14/11), às 18h30: Montes Claros x SESI Bauru;
  • Domingo (15/11), às 11h: Monte Carmelo x Praia Clube;
  • Segunda-feira (16/11), às 18h30: Goiás x Campinas;
  • Segunda-feira (16/11), às 18h30: Vôlei Guarulhos x Minas;
  • Segunda-feira (16/11), às 21h: Sada Cruzeiro x Suzano.

Ficha técnica de Vôlei Guarulhos x Minas

  • Jogo: Vôlei Guarulhos x Minas
  • Competição: Superliga Masculina 2026/27 — 4ª rodada
  • Data: 16 de novembro de 2026 (segunda-feira)
  • Horário: 18h30 (de Brasília)
  • Local: Ginásio da Ponte Grande, Guarulhos (SP)
  • Transmissão: GE TV (YouTube), gratuita
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Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.

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