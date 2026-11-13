Sada Cruzeiro x Suzano ao vivo: onde assistir, horário e detalhes do jogo pela Superliga Masculina

Líder invicto da competição recebe equipe paulista, que tenta conquistar mais pontos para se aproximar das primeiras posições da tabela

por Thiago Seabra
Sada Cruzeiro x Suzano ao vivo: onde assistir, horário e detalhes do jogo pela Superliga Masculina
Imagem de Sada Cruzeiro x Vôlei Renata - Agência i7/Sada Cruzeiro

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Sada Cruzeiro e Suzano se enfrentam nesta segunda-feira (16), às 21h (horário de Brasília), no Poliesportivo do Riacho, em Contagem (MG), pela quarta rodada da Superliga Masculina de Vôlei 2026/27. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Globoplay, por meio do plano Premium.

O confronto coloca frente a frente duas equipes que começaram a competição entre as primeiras colocadas. O Cruzeiro lidera a classificação, com 11 pontos e 100% de aproveitamento. Já o Suzano aparece na quinta posição, com seis pontos e uma partida a menos em relação ao adversário.

Como chegam as equipes

O Sada Cruzeiro chega para a quarta rodada na liderança da Superliga Masculina. A equipe soma 11 pontos, com quatro vitórias em quatro jogos. Até aqui, foram 12 sets vencidos e apenas três perdidos.

O time mineiro tenta manter a invencibilidade diante de sua torcida e ampliar a vantagem na parte de cima da classificação.

O Suzano ocupa a quinta colocação, com seis pontos em três partidas. A equipe paulista venceu dois jogos e perdeu um, com sete sets conquistados e quatro cedidos. No saldo de pontos, marcou 257 e sofreu 240.

Apesar da diferença de cinco pontos na tabela, o Suzano tem um jogo a menos que o Cruzeiro e busca um resultado positivo para se aproximar dos primeiros colocados.

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Onde assistir Sada Cruzeiro x Suzano ao vivo?

O jogo entre Sada Cruzeiro e Suzano terá transmissão ao vivo pelo SporTV, na televisão por assinatura, e pelo Globoplay Premium, no streaming. A partida começa às 21h desta segunda-feira (16).

Jogos da quarta rodada da Superliga Masculina

  • Sábado (14/11), às 16h: Norde Vôlei x São José;
  • Sábado (14/11), às 18h30: Montes Claros x SESI Bauru;
  • Domingo (15/11), às 11h: Monte Carmelo x Praia Clube;
  • Segunda-feira (16/11), às 18h30: Goiás x Campinas;
  • Segunda-feira (16/11), às 18h30: Vôlei Guarulhos x Minas;
  • Segunda-feira (16/11), às 21h: Sada Cruzeiro x Suzano.

Ficha técnica de Sada Cruzeiro x Suzano

  • Jogo: Sada Cruzeiro x Suzano
  • Competição: Superliga Masculina 2026/27 — 4ª rodada
  • Data: 16 de novembro de 2026 (segunda-feira)
  • Horário: 21h (de Brasília)
  • Local: Poliesportivo do Riacho, Contagem (MG)
  • Transmissão: SporTV e Globoplay Premium
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Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.

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