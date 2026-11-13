Sada Cruzeiro x Suzano ao vivo: onde assistir, horário e detalhes do jogo pela Superliga Masculina

Líder invicto da competição recebe equipe paulista, que tenta conquistar mais pontos para se aproximar das primeiras posições da tabela

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Sada Cruzeiro e Suzano se enfrentam nesta segunda-feira (16), às 21h (horário de Brasília), no Poliesportivo do Riacho, em Contagem (MG), pela quarta rodada da Superliga Masculina de Vôlei 2026/27. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Globoplay, por meio do plano Premium.

O confronto coloca frente a frente duas equipes que começaram a competição entre as primeiras colocadas. O Cruzeiro lidera a classificação, com 11 pontos e 100% de aproveitamento. Já o Suzano aparece na quinta posição, com seis pontos e uma partida a menos em relação ao adversário.

Como chegam as equipes

O Sada Cruzeiro chega para a quarta rodada na liderança da Superliga Masculina. A equipe soma 11 pontos, com quatro vitórias em quatro jogos. Até aqui, foram 12 sets vencidos e apenas três perdidos.

O time mineiro tenta manter a invencibilidade diante de sua torcida e ampliar a vantagem na parte de cima da classificação.

O Suzano ocupa a quinta colocação, com seis pontos em três partidas. A equipe paulista venceu dois jogos e perdeu um, com sete sets conquistados e quatro cedidos. No saldo de pontos, marcou 257 e sofreu 240.

Apesar da diferença de cinco pontos na tabela, o Suzano tem um jogo a menos que o Cruzeiro e busca um resultado positivo para se aproximar dos primeiros colocados.

Onde assistir Sada Cruzeiro x Suzano ao vivo?

O jogo entre Sada Cruzeiro e Suzano terá transmissão ao vivo pelo SporTV, na televisão por assinatura, e pelo Globoplay Premium, no streaming. A partida começa às 21h desta segunda-feira (16).

Jogos da quarta rodada da Superliga Masculina

Sábado (14/11), às 16h: Norde Vôlei x São José;

Norde Vôlei x São José; Sábado (14/11), às 18h30: Montes Claros x SESI Bauru;

Montes Claros x SESI Bauru; Domingo (15/11), às 11h: Monte Carmelo x Praia Clube;

Monte Carmelo x Praia Clube; Segunda-feira (16/11), às 18h30: Goiás x Campinas;

Goiás x Campinas; Segunda-feira (16/11), às 18h30: Vôlei Guarulhos x Minas;

Vôlei Guarulhos x Minas; Segunda-feira (16/11), às 21h: Sada Cruzeiro x Suzano.

Ficha técnica de Sada Cruzeiro x Suzano