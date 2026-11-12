Classificação da Superliga Masculina: veja resultados e próximos jogos da 4ª rodada

Cruzeiro lidera a competição, seguido por Campinas e Minas; confira todos os resultados recentes e a programação dos próximos confrontos.

por Thiago Seabra
Classificação da Superliga Masculina: veja resultados e próximos jogos da 4ª rodada
Imagem de Sada Cruzeiro x Vôlei Renata - Agência i7/Sada Cruzeiro

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A Superliga Masculina 2026/27 teve a terceira rodada concluída na quarta-feira (11), com seis partidas disputadas entre segunda e quarta-feira. O Cruzeiro segue na liderança, com 11 pontos, enquanto Campinas e Minas aparecem na sequência, ambos com oito.

A quarta rodada começa neste sábado (14), com dois jogos, e terá mais quatro partidas entre domingo e segunda-feira. Confira os resultados, a classificação completa e os próximos confrontos da competição.

Resultados da 3ª rodada da Superliga Masculina

A rodada começou na segunda-feira (9), com vitórias de Minas e Campinas. O time mineiro superou Monte Carmelo por 3 sets a 2, enquanto o Vôlei Renata venceu o SESI Bauru por 3 a 0.

Na terça-feira (10), São José dos Campos derrotou Montes Claros por 3 sets a 1. No outro confronto do dia, o Cruzeiro venceu o Norde Vôlei por 3 a 0.

Já na quarta-feira (11), Praia Clube e Suzano conquistaram vitórias por 3 sets a 0 contra Goiás e Guarulhos, respectivamente.

Segunda-feira (9/11)

  • Minas 3 x 2 Monte Carmelo – Parciais: 25/18, 30/32, 25/16, 28/30 e 15/10.
  • Campinas (Vôlei Renata) 3 x 0 SESI Bauru – Parciais: 26/24, 25/21 e 25/22.

Terça-feira (10/11)

  • São José dos Campos 3 x 1 Montes Claros – Parciais: 14/25, 25/20, 27/25 e 25/17.
  • Norde Vôlei 0 x 3 Cruzeiro – Parciais: 19/25, 23/25 e 20/25.

Quarta-feira (11/11)

  • Praia Clube 3 x 0 Goiás – Parciais: 25/15, 27/25 e 25/17.
  • Suzano 3 x 0 Guarulhos – Parciais: 25/21, 25/21 e 25/18.

Classificação completa da Superliga Masculina

O Cruzeiro ocupa a primeira colocação, com 11 pontos e quatro vitórias em quatro jogos.

Campinas e Minas dividem a sequência da tabela, com oito pontos cada. As três equipes ainda estão invictas na competição.

  • 1º – Cruzeiro: 11 pontos | 4 jogos | 4 vitórias | 0 derrotas | 12 sets ganhos | 3 sets perdidos | 359 pontos feitos | 316 pontos sofridos.
  • 2º – Campinas: 8 pontos | 3 jogos | 3 vitórias | 0 derrotas | 9 sets ganhos | 2 sets perdidos | 262 pontos feitos | 222 pontos sofridos.
  • 3º – Minas: 8 pontos | 3 jogos | 3 vitórias | 0 derrotas | 9 sets ganhos | 3 sets perdidos | 304 pontos feitos | 260 pontos sofridos.
  • 4º – Praia Clube: 6 pontos | 3 jogos | 2 vitórias | 1 derrota | 6 sets ganhos | 3 sets perdidos | 216 pontos feitos | 199 pontos sofridos.
  • 5º – Suzano: 6 pontos | 3 jogos | 2 vitórias | 1 derrota | 7 sets ganhos | 4 sets perdidos | 257 pontos feitos | 240 pontos sofridos.
  • 6º – Montes Claros: 4 pontos | 3 jogos | 1 vitória | 2 derrotas | 6 sets ganhos | 7 sets perdidos | 292 pontos feitos | 289 pontos sofridos.
  • 7º – São José dos Campos: 4 pontos | 3 jogos | 1 vitória | 2 derrotas | 5 sets ganhos | 7 sets perdidos | 254 pontos feitos | 277 pontos sofridos.
  • 8º – Monte Carmelo: 4 pontos | 4 jogos | 1 vitória | 3 derrotas | 6 sets ganhos | 10 sets perdidos | 355 pontos feitos | 379 pontos sofridos.
  • 9º – SESI Bauru: 3 pontos | 3 jogos | 1 vitória | 2 derrotas | 4 sets ganhos | 6 sets perdidos | 235 pontos feitos | 242 pontos sofridos.
  • 10º – Guarulhos: 3 pontos | 3 jogos | 1 vitória | 2 derrotas | 4 sets ganhos | 7 sets perdidos | 248 pontos feitos | 265 pontos sofridos.
  • 11º – Norde Vôlei: 0 pontos | 3 jogos | 0 vitórias | 3 derrotas | 1 set ganho | 9 sets perdidos | 210 pontos feitos | 253 pontos sofridos.
  • 12º – Goiás: 0 pontos | 3 jogos | 0 vitórias | 3 derrotas | 1 set ganho | 9 sets perdidos | 200 pontos feitos | 250 pontos sofridos.

Legenda: Pts = pontos; J = jogos; V = vitórias; D = derrotas; SG = sets ganhos; SP = sets perdidos; PF = pontos feitos; PS = pontos sofridos.

Próximos jogos da 4ª rodada da Superliga Masculina

A quarta rodada terá seis partidas entre sábado (14) e segunda-feira (16). O Cruzeiro enfrenta o Suzano no encerramento da programação, enquanto Campinas visita o Goiás.

Vale lembrar que Campinas e Cruzeiro se enfrentam nesta sexta-feira (13) pela 11ª rodada. O jogo será às 18h30.

Sábado (14/11)

  • 16h: Norde Vôlei x São José dos Campos – Ginásio Paulo Sarasate.
  • 18h30: Montes Claros x SESI Bauru – Ginásio Tancredo Neves.

Domingo (15/11)

  • 11h: Monte Carmelo x Praia Clube – Ginásio Raul Belém.

Segunda-feira (16/11)

  • 18h30: Goiás x Campinas (Vôlei Renata) – Ginásio Rio Vermelho.
  • 18h30: Guarulhos x Minas – Ginásio da Ponte Grande.
  • 21h: Cruzeiro x Suzano – Poliesportivo do Riacho.
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Thiago Seabra

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.