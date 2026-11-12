Campinas x Cruzeiro ao vivo: onde assistir, horário e detalhes do duelo pela Superliga Masculina

Invictos na competição, mineiros e campineiros se enfrentam em confronto direto que pode alterar a liderança da classificação nesta sexta-feira

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Vôlei Renata, de Campinas, e Sada Cruzeiro se enfrentam nesta sexta-feira (13), às 18h30, no Ginásio do Taquaral, em Campinas, pela 11ª rodada da Superliga Masculina 2026/27.

O confronto reúne os dois primeiros colocados da competição. O Cruzeiro lidera a tabela, com 11 pontos, enquanto a equipe campineira aparece na segunda posição, com oito. Os dois times ainda não perderam na atual edição do campeonato.

Como chegam as equipes

O Sada Cruzeiro chega à partida na liderança, com 11 pontos conquistados em quatro jogos. A equipe mineira venceu todos os compromissos até aqui, somando 12 sets vencidos e três perdidos. O time marcou 359 pontos e sofreu 316.

O Vôlei Renata, identificado como Campinas na tabela, também mantém campanha invicta. São três vitórias em três partidas, com oito pontos, nove sets vencidos e dois perdidos. A equipe campineira marcou 262 pontos e sofreu 222.

O duelo pode modificar a parte de cima da classificação. Uma vitória dos donos da casa pode aproximá-los da liderança, enquanto o Cruzeiro tenta ampliar a vantagem e preservar os 100% de aproveitamento.

Onde assistir a Campinas x Cruzeiro ao vivo

A partida entre Vôlei Renata e Sada Cruzeiro terá transmissão ao vivo pelo SporTV, na televisão por assinatura, e pelo Globoplay Premium, no streaming.

Próximos jogos da Superliga Masculina

Depois do confronto entre Campinas e Cruzeiro, a quarta rodada da Superliga Masculina terá outros seis jogos. Confira a programação:

Sábado (14/11): 16h – Norde Vôlei x São José

16h – Norde Vôlei x São José Sábado (14/11): 18h30 – Montes Claros x Sesi Bauru

18h30 – Montes Claros x Sesi Bauru Domingo (15/11): 11h – Monte Carmelo x Praia Clube

11h – Monte Carmelo x Praia Clube Segunda-feira (16/11): 18h30 – Goiás x Campinas

18h30 – Goiás x Campinas Segunda-feira (16/11): 18h30 – Vôlei Guarulhos x Minas

18h30 – Vôlei Guarulhos x Minas Segunda-feira (16/11): 21h – Cruzeiro x Suzano

Ficha técnica – Campinas x Cruzeiro