Osasco x SESI Bauru ao vivo: onde assistir, horário e detalhes da Superliga Feminina

Líder da competição visita o quinto colocado em confronto que reúne duas equipes invictas e pode movimentar as primeiras posições da tabela

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Osasco e SESI Bauru se enfrentam nesta sexta-feira (13), às 21h, no Ginásio José Liberatti, em Osasco, pela quinta rodada da Superliga Brasileira de Voleibol Feminino.

O confronto reúne duas equipes que ainda não perderam na competição. O time de Bauru lidera a classificação, com 15 pontos em cinco partidas, enquanto o Osasco aparece na quinta posição, com 11 pontos e quatro vitórias em quatro jogos.

A partida coloca frente a frente o melhor aproveitamento da Superliga até o momento e uma equipe que busca manter a invencibilidade para se aproximar dos primeiros colocados.

Como chegam Osasco e SESI Bauru

O SESI Bauru chega à quinta rodada na liderança da Superliga Feminina. A equipe soma 15 pontos, com cinco vitórias em cinco partidas. Até aqui, foram 15 sets vencidos e apenas um perdido.

O desempenho também aparece nos números de pontuação: o time bauruense marcou 398 pontos e sofreu 291. A campanha inclui quatro vitórias por 3 sets a 0 e uma por 3 sets a 1.

Já o Osasco ocupa a quinta colocação, com 11 pontos. A equipe venceu os quatro jogos que disputou e também segue invicta. São 12 sets vencidos e três perdidos, além de 357 pontos marcados e 312 sofridos.

Uma diferença entre as campanhas está no equilíbrio das partidas. O Osasco teve jogos mais disputados, incluindo uma vitória por 3 sets a 2, enquanto o Bauru conseguiu resultados mais expressivos em sets.

Onde assistir Osasco x SESI Bauru ao vivo

O confronto entre Osasco e SESI Bauru terá transmissão ao vivo pelo sportv, na TV fechada, e pelo Globoplay Premium, via streaming.

TV fechada: sportv

sportv Streaming: Globoplay Premium

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Jogos da quinta rodada da Superliga Feminina

Quinta-feira (12/11), às 18h30: E.C. Pinheiros x Paulistano/Barueri

E.C. Pinheiros x Paulistano/Barueri Quinta-feira (12/11), às 18h30: Minas x Vôlei Londrina

Minas x Vôlei Londrina Quinta-feira (12/11), às 21h: Sesc RJ Flamengo x Fluminense

Sesc RJ Flamengo x Fluminense Sexta-feira (13/11), às 18h30: Praia Clube x Mackenzie

Praia Clube x Mackenzie Sexta-feira (13/11), às 21h: Osasco x SESI Vôlei Bauru

Osasco x SESI Vôlei Bauru Sábado (14/11), às 21h: Brusque x Brasília

Ficha técnica de Osasco x SESI Bauru