Suzano x Vôlei Guarulhos ao vivo: onde assistir, horário e detalhes do jogo pela Superliga Masculina

Equipes paulistas chegam ao confronto com campanhas semelhantes e buscam melhorar suas posições na classificação da competição nacional

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Suzano e Vôlei Guarulhos se enfrentam nesta quarta-feira (11), às 21h (de Brasília), na Arena Suzano, em Suzano (SP), pela terceira rodada da Superliga Masculina de Vôlei 2026/2027.

A partida terá transmissão ao vivo pelo sportv2, na televisão fechada, e pelo Globoplay, por meio do plano Premium. O confronto encerra a programação da terceira rodada da competição nacional.

As duas equipes chegam ao duelo com campanhas semelhantes. Suzano ocupa a sexta colocação, enquanto o Guarulhos aparece em sétimo lugar. Ambos somam três pontos, com uma vitória e uma derrota em duas partidas.

Como chegam Suzano e Vôlei Guarulhos?

O Suzano ocupa a sexta posição da Superliga Masculina, com três pontos conquistados em dois jogos. A equipe tem uma vitória e uma derrota, além de quatro sets vencidos e quatro perdidos. O time aparece à frente do rival pelo saldo de pontos: marcou 182 e sofreu 180.

O Vôlei Guarulhos apresenta números semelhantes neste início de competição. Também com três pontos, uma vitória e uma derrota, a equipe ocupa a sétima colocação. São quatro sets ganhos e quatro perdidos, com 188 pontos marcados e 190 sofridos.

O equilíbrio entre as campanhas coloca o confronto como uma oportunidade para os dois times melhorarem suas posições na tabela e se aproximarem do grupo dos primeiros colocados.

Onde assistir a Suzano x Vôlei Guarulhos ao vivo?

Os torcedores poderão acompanhar o duelo pela televisão e pela internet. A transmissão será realizada pelo sportv2 e pelo Globoplay, com acesso pelo plano Premium da plataforma de streaming.

TV fechada: sportv2.

sportv2. Streaming: Globoplay (plano Premium).

Ficha técnica de Suzano x Vôlei Guarulhos

Competição: Superliga Masculina de Vôlei 2026/2027 – 3ª rodada.

Superliga Masculina de Vôlei 2026/2027 – 3ª rodada. Data: 11 de novembro de 2026 (quarta-feira).

11 de novembro de 2026 (quarta-feira). Horário: 21h (de Brasília).

21h (de Brasília). Local: Arena Suzano, Suzano (SP).

Arena Suzano, Suzano (SP). Transmissão: sportv2 e Globoplay (plano Premium).

Jogos da 3ª rodada da Superliga Masculina

A terceira rodada da Superliga Masculina conta com seis partidas, distribuídas entre segunda-feira (9) e quarta-feira (11). Confira a programação completa:

Segunda-feira (9 de novembro)

18h30: Minas x Monte Carmelo.

Minas x Monte Carmelo. 21h: Campinas x Sesi Bauru.

Terça-feira (10 de novembro)

18h30: São José x Montes Claros.

São José x Montes Claros. 21h: Norde Vôlei x Sada Cruzeiro.

Quarta-feira (11 de novembro)