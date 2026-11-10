Sesc-Flamengo x Fluminense ao vivo: onde assistir, horário e detalhes do jogo pela Superliga Feminina

Clássico carioca movimenta a quinta rodada da competição nacional, com equipes em momentos diferentes na classificação; confira os detalhes

por Thiago Seabra
Sesc-Flamengo x Fluminense ao vivo: onde assistir, horário e detalhes do jogo pela Superliga Feminina
Imagem das jogadoras do Sesc Flamengo na Superliga Feminina 2026-27 - Vitória Antunes/Raipe

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Sesc-Flamengo e Fluminense se enfrentam nesta quinta-feira (12), às 21h (de Brasília), no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, pela quinta rodada da Superliga Feminina de Vôlei 2026/2027.

O clássico carioca terá transmissão ao vivo pelo sportv2, na televisão fechada, e pelo Globoplay, no streaming.

O Rubro-Negro ocupa a segunda colocação, com 12 pontos e 100% de aproveitamento. Já o Tricolor aparece na sétima posição, com três pontos conquistados em três partidas.

Como chegam Sesc-Flamengo e Fluminense?

O Sesc-Flamengo faz uma campanha invicta na Superliga Feminina. Em quatro partidas disputadas, a equipe conquistou quatro vitórias, somou 12 pontos e venceu todos os 12 sets que disputou, sem perder nenhum.

O desempenho coloca o time na segunda posição, atrás apenas do SESI Bauru, que tem 15 pontos em cinco jogos.

Além do aproveitamento perfeito, o Flamengo apresenta números defensivos consistentes. A equipe sofreu 234 pontos nas quatro partidas disputadas e busca manter a sequência positiva diante do rival estadual.

O Fluminense, por sua vez, ocupa a sétima colocação, com três pontos em três jogos.

O Tricolor soma uma vitória e duas derrotas, além de cinco sets ganhos e oito perdidos. A equipe tenta conquistar um resultado positivo para melhorar sua posição na tabela.

Apesar da diferença na classificação, o confronto representa uma oportunidade para o Fluminense reduzir a distância para os primeiros colocados e interromper a sequência de resultados negativos.

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Onde assistir a Sesc-Flamengo x Fluminense ao vivo?

O clássico carioca pela quinta rodada da Superliga Feminina terá transmissão ao vivo em duas plataformas. Os torcedores poderão acompanhar o confronto pela televisão ou pela internet.

  • TV fechada: sportv2.
  • Streaming: Globoplay.

Ficha técnica de Sesc-Flamengo x Fluminense

  • Competição: Superliga Feminina de Vôlei 2026/2027 – 5ª rodada.
  • Jogo: Sesc-Flamengo x Fluminense.
  • Data: 12 de novembro de 2026 (quinta-feira).
  • Horário: 21h (de Brasília).
  • Local: Maracanãzinho, Rio de Janeiro (RJ).
  • Transmissão: sportv2 e Globoplay.

Jogos da 5ª rodada da Superliga Feminina

A quinta rodada da Superliga Feminina conta com seis partidas, distribuídas entre quinta-feira (12), sexta-feira (13) e sábado (14). Confira a programação:

Quinta-feira (12 de novembro)

  • 18h30: Esporte Clube Pinheiros x Paulistano/Barueri.
  • 18h30: Minas x Vôlei Londrina.
  • 21h: Sesc RJ Flamengo x Fluminense.

Sexta-feira (13 de novembro)

  • 18h30: Praia Clube x Mackenzie.
  • 21h: Osasco x SESI Vôlei Bauru.

Sábado (14 de novembro)

  • 21h: Brusque x Brasília.
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Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.

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