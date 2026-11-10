Praia Clube x Goiás ao vivo: onde assistir, horário e detalhes do jogo pela Superliga Masculina

Equipes entram em quadra pela terceira rodada da competição nacional em busca de recuperação e de melhores posições na tabela de classificação

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Praia Clube e Goiás se enfrentam nesta quarta-feira (11), às 18h30 (de Brasília), no Ginásio do UTC, em Uberlândia (MG), pela terceira rodada da Superliga Masculina de Vôlei 2026/2027.

A partida terá transmissão ao vivo pelo sportv, na televisão fechada, e pelo Globoplay, por meio do plano Premium. As equipes chegam ao confronto em busca de recuperação na competição.

O Praia Clube ocupa a oitava colocação, com três pontos em duas partidas. Já o Goiás aparece na última posição, ainda sem pontuar na Superliga.

Como chegam Praia Clube e Goiás?

O Praia Clube soma uma vitória e uma derrota nas duas primeiras rodadas da Superliga Masculina. Com três pontos conquistados, a equipe mineira ocupa a oitava posição, com três sets vencidos e três perdidos. O time marcou 139 pontos e sofreu 142 até o momento.

Jogando em Uberlândia, o Praia busca conquistar mais um resultado positivo para melhorar sua posição na classificação e se aproximar dos primeiros colocados.

O Goiás, por sua vez, ainda não conseguiu pontuar. A equipe perdeu os dois primeiros compromissos e ocupa a 12ª colocação. São apenas um set vencido e seis perdidos, além de 143 pontos marcados e 173 sofridos.

O time goiano tenta conquistar seus primeiros pontos na competição e interromper a sequência de derrotas diante do representante mineiro.

Onde assistir a Praia Clube x Goiás ao vivo?

O confronto pela terceira rodada da Superliga Masculina terá transmissão pela televisão e pela internet. Os torcedores poderão acompanhar a partida nos seguintes canais e plataformas:

TV fechada: sportv.

sportv. Streaming: Globoplay (plano Premium).

Ficha técnica de Praia Clube x Goiás

Competição: Superliga Masculina de Vôlei 2026/2027 – 3ª rodada.

Superliga Masculina de Vôlei 2026/2027 – 3ª rodada. Data: 11 de novembro de 2026 (quarta-feira).

11 de novembro de 2026 (quarta-feira). Horário: 18h30 (de Brasília).

18h30 (de Brasília). Local: Ginásio do UTC, Uberlândia (MG).

Ginásio do UTC, Uberlândia (MG). Transmissão: sportv e Globoplay (plano Premium).

Jogos da 3ª rodada da Superliga Masculina

A terceira rodada da Superliga Masculina conta com seis partidas, distribuídas entre segunda-feira (9) e quarta-feira (11). Confira a programação completa:

Segunda-feira (9 de novembro)

18h30: Minas x Monte Carmelo.

Minas x Monte Carmelo. 21h: Campinas x Sesi Bauru.

Terça-feira (10 de novembro)

18h30: São José x Montes Claros.

São José x Montes Claros. 21h: Norde Vôlei x Sada Cruzeiro.

Quarta-feira (11 de novembro)