Minas x Vôlei Londrina ao vivo: onde assistir, horário e detalhes do jogo pela Superliga Feminina

Equipes vivem momentos distintos na competição nacional, e o confronto em Belo Horizonte abre a programação da quinta rodada; confira os detalhes

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Gerdau Minas e Vôlei Londrina se enfrentam nesta quinta-feira (12), às 18h30 (de Brasília), na Arena UniBH, em Belo Horizonte, pela abertura da quinta rodada da Superliga Feminina de Vôlei 2026/2027.

A partida terá transmissão ao vivo pelo sportv2, na televisão fechada, e pelo Globoplay, no streaming. O confronto coloca frente a frente equipes que vivem momentos distintos na competição.

O Minas ocupa a quarta colocação, com 11 pontos e quatro vitórias em quatro jogos. Já o Londrina aparece na nona posição, com apenas um ponto e ainda sem vencer na Superliga.

Como chegam Minas e Vôlei Londrina?

O Minas faz um início de campanha invicto na Superliga Feminina. A equipe conquistou quatro vitórias em quatro partidas, somando 11 pontos, 12 sets vencidos e apenas dois perdidos. Com 100% de aproveitamento em resultados, o time mineiro ocupa a quarta posição na classificação.

Apesar de ter a mesma quantidade de vitórias de Praia Clube e Osasco, o Minas aparece atrás dos concorrentes na pontuação. A equipe busca mais um resultado positivo para continuar entre os primeiros colocados.

Do outro lado, o Vôlei Londrina tenta conquistar sua primeira vitória. O time paranaense soma quatro derrotas em quatro partidas, com um ponto conquistado, três sets vencidos e 12 perdidos. A campanha coloca a equipe na nona colocação.

O Londrina também apresenta saldo negativo de nove sets e marcou 285 pontos, contra 356 sofridos. Diante do Minas, a equipe busca interromper a sequência de derrotas e melhorar sua situação na tabela.

Onde assistir a Minas x Vôlei Londrina ao vivo?

Os torcedores poderão acompanhar o confronto pela televisão e pela internet. A partida que abre a quinta rodada da Superliga Feminina terá transmissão nos seguintes canais e plataformas:

TV fechada: sportv2.

sportv2. Streaming: Globoplay.

Ficha técnica de Minas x Vôlei Londrina

Competição: Superliga Feminina de Vôlei 2026/2027 – 5ª rodada.

Superliga Feminina de Vôlei 2026/2027 – 5ª rodada. Data: 12 de novembro de 2026 (quinta-feira).

12 de novembro de 2026 (quinta-feira). Horário: 18h30 (de Brasília).

18h30 (de Brasília). Local: Arena UniBH, Belo Horizonte (MG).

Arena UniBH, Belo Horizonte (MG). Transmissão: sportv2 e Globoplay.

Jogos da 5ª rodada da Superliga Feminina

A quinta rodada da competição terá seis partidas entre quinta-feira (12) e sábado (14). Confira a programação completa:

Quinta-feira (12 de novembro)

18h30: Esporte Clube Pinheiros x Paulistano/Barueri.

Esporte Clube Pinheiros x Paulistano/Barueri. 18h30: Minas x Vôlei Londrina.

Minas x Vôlei Londrina. 21h: Sesc RJ Flamengo x Fluminense.

Sexta-feira (13 de novembro)

18h30: Praia Clube x Mackenzie.

Praia Clube x Mackenzie. 21h: Osasco x SESI Vôlei Bauru.

Sábado (14 de novembro)