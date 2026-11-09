Superliga Masculina: veja os jogos da 3ª rodada, horários e onde assistir ao vivo
Rodada terá seis partidas entre segunda e quarta-feira, com transmissões divididas entre canais esportivos e plataformas digitais; confira
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A Superliga Masculina de Vôlei 2026/2027 terá seis partidas pela terceira rodada, entre segunda-feira (9) e quarta-feira (11) de novembro.
Os confrontos serão transmitidos por canais de televisão e plataformas de streaming, com opções como sportv2, ge tv e Globoplay.
A programação reúne equipes como Sada Cruzeiro, Minas, Campinas, Praia Clube e Vôlei Guarulhos. Os jogos estão distribuídos em três dias, com partidas às 18h30 e às 21h, sempre no horário de Brasília.
Confira a seguir a tabela completa da terceira rodada da Superliga Masculina, com datas, horários, confrontos e onde assistir ao vivo.
Jogos da 3ª rodada da Superliga Masculina: onde assistir
A terceira rodada começa nesta segunda-feira (9), com dois confrontos. Minas x Monte Carmelo abre a programação, às 18h30, enquanto Campinas x Sesi Bauru fecha o primeiro dia, às 21h.
Na terça-feira (10), serão disputadas mais duas partidas, incluindo Norde Vôlei x Sada Cruzeiro. A rodada será encerrada na quarta-feira (11), com os duelos entre Praia Clube e Goiás e entre Suzano e Vôlei Guarulhos.
Programação completa da Superliga Masculina
Segunda-feira (9 de novembro)
- 18h30 – Minas x Monte Carmelo
Onde assistir: ge tv.
- 21h – Campinas x Sesi Bauru
Onde assistir: sportv2 e Globoplay.
Terça-feira (10 de novembro)
- 18h30 – São José x Montes Claros
Onde assistir: ge tv e Globoplay.
- 21h – Norde Vôlei x Sada Cruzeiro
Onde assistir: sportv2 e Globoplay.
Quarta-feira (11 de novembro)
- 18h30 – Praia Clube x Goiás
Onde assistir: sportv2 e Globoplay.
- 21h – Suzano x Vôlei Guarulhos
Onde assistir: sportv2 e Globoplay.
Onde assistir à Superliga Masculina ao vivo?
Os torcedores terão três opções de transmissão para acompanhar os jogos da terceira rodada da Superliga Masculina:
- sportv2: canal de televisão por assinatura.
- ge tv: canal de transmissão esportiva no YouTube.
- Globoplay: plataforma de streaming.