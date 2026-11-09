Superliga Feminina 2026/27: veja classificação, resultados e próximos jogos

Bauru aparece na liderança com 15 pontos, enquanto Flamengo, Praia Clube, Minas e Osasco seguem invictos; veja a tabela e os próximos jogos

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O SESI Bauru lidera a Superliga Feminina de Vôlei 2026/2027, com 15 pontos conquistados em cinco partidas. A equipe venceu todos os confrontos disputados até o momento e aparece à frente de Sesc-Flamengo e Praia Clube, que somam 12 pontos cada.

Minas e Osasco completam as cinco primeiras posições, ambos com 11 pontos. As cinco equipes seguem invictas na competição. Na parte inferior da classificação, Mackenzie, Brasília e Paulistano Barueri ainda não pontuaram.

A sequência da Superliga Feminina terá seis partidas pela 5ª rodada, entre os dias 12 e 14 de novembro. Entre os confrontos estão Sesc-Flamengo x Fluminense e Osasco x SESI Bauru.

Classificação da Superliga Feminina 2026/2027

Confira a tabela completa da Superliga Feminina, com a pontuação, o número de jogos, as vitórias, as derrotas e os dados de sets e pontos de cada equipe:

1º SESI Bauru: 15 pontos | 5 jogos | 5 vitórias | 0 derrotas | 15 sets ganhos | 1 set perdido | 398 pontos feitos | 291 pontos sofridos.

15 pontos | 5 jogos | 5 vitórias | 0 derrotas | 15 sets ganhos | 1 set perdido | 398 pontos feitos | 291 pontos sofridos. 2º Sesc-Flamengo: 12 pontos | 4 jogos | 4 vitórias | 0 derrotas | 12 sets ganhos | 0 sets perdidos | 300 pontos feitos | 234 pontos sofridos.

12 pontos | 4 jogos | 4 vitórias | 0 derrotas | 12 sets ganhos | 0 sets perdidos | 300 pontos feitos | 234 pontos sofridos. 3º Praia Clube: 12 pontos | 4 jogos | 4 vitórias | 0 derrotas | 12 sets ganhos | 2 sets perdidos | 350 pontos feitos | 275 pontos sofridos.

12 pontos | 4 jogos | 4 vitórias | 0 derrotas | 12 sets ganhos | 2 sets perdidos | 350 pontos feitos | 275 pontos sofridos. 4º Minas: 11 pontos | 4 jogos | 4 vitórias | 0 derrotas | 12 sets ganhos | 2 sets perdidos | 344 pontos feitos | 298 pontos sofridos.

11 pontos | 4 jogos | 4 vitórias | 0 derrotas | 12 sets ganhos | 2 sets perdidos | 344 pontos feitos | 298 pontos sofridos. 5º Osasco: 11 pontos | 4 jogos | 4 vitórias | 0 derrotas | 12 sets ganhos | 3 sets perdidos | 357 pontos feitos | 312 pontos sofridos.

11 pontos | 4 jogos | 4 vitórias | 0 derrotas | 12 sets ganhos | 3 sets perdidos | 357 pontos feitos | 312 pontos sofridos. 6º Brusque: 5 pontos | 4 jogos | 1 vitória | 3 derrotas | 8 sets ganhos | 10 sets perdidos | 397 pontos feitos | 404 pontos sofridos.

5 pontos | 4 jogos | 1 vitória | 3 derrotas | 8 sets ganhos | 10 sets perdidos | 397 pontos feitos | 404 pontos sofridos. 7º Fluminense: 3 pontos | 3 jogos | 1 vitória | 2 derrotas | 5 sets ganhos | 8 sets perdidos | 262 pontos feitos | 278 pontos sofridos.

3 pontos | 3 jogos | 1 vitória | 2 derrotas | 5 sets ganhos | 8 sets perdidos | 262 pontos feitos | 278 pontos sofridos. 8º Pinheiros: 2 pontos | 3 jogos | 1 vitória | 2 derrotas | 3 sets ganhos | 8 sets perdidos | 228 pontos feitos | 263 pontos sofridos.

2 pontos | 3 jogos | 1 vitória | 2 derrotas | 3 sets ganhos | 8 sets perdidos | 228 pontos feitos | 263 pontos sofridos. 9º Londrina: 1 ponto | 4 jogos | 0 vitórias | 4 derrotas | 3 sets ganhos | 12 sets perdidos | 285 pontos feitos | 356 pontos sofridos.

1 ponto | 4 jogos | 0 vitórias | 4 derrotas | 3 sets ganhos | 12 sets perdidos | 285 pontos feitos | 356 pontos sofridos. 10º Mackenzie: 0 pontos | 4 jogos | 0 vitórias | 4 derrotas | 1 set ganho | 12 sets perdidos | 284 pontos feitos | 328 pontos sofridos.

0 pontos | 4 jogos | 0 vitórias | 4 derrotas | 1 set ganho | 12 sets perdidos | 284 pontos feitos | 328 pontos sofridos. 11º Brasília: 0 pontos | 4 jogos | 0 vitórias | 4 derrotas | 1 set ganho | 12 sets perdidos | 241 pontos feitos | 324 pontos sofridos.

0 pontos | 4 jogos | 0 vitórias | 4 derrotas | 1 set ganho | 12 sets perdidos | 241 pontos feitos | 324 pontos sofridos. 12º Paulistano Barueri: 0 pontos | 5 jogos | 0 vitórias | 5 derrotas | 1 set ganho | 15 sets perdidos | 311 pontos feitos | 394 pontos sofridos.

Legenda: P = pontos; J = jogos; V = vitórias; D = derrotas; SG = sets ganhos; SP = sets perdidos; PF = pontos feitos; PS = pontos sofridos.

Resultados da 4ª rodada da Superliga Feminina

A quarta rodada teve vitórias de Minas, Sesc-Flamengo, Osasco, Praia Clube, SESI Bauru e Maringá. O confronto entre Fluminense e Osasco foi o único dos seis jogos informados decidido no quinto set.

Confira os resultados da 4ª rodada da Superliga Feminina 2026/27 e as parciais:

Mackenzie 0 x 3 Minas: 33–35, 22–25 e 18–25.

33–35, 22–25 e 18–25. Londrina 0 x 3 Flamengo: 20–25, 21–25 e 17–25.

20–25, 21–25 e 17–25. Fluminense 2 x 3 Osasco: 23–25, 24–26, 25–23, 25–21 e 9–15.

23–25, 24–26, 25–23, 25–21 e 9–15. Brasília 1 x 3 Praia Clube: 25–23, 17–25, 13–25 e 20–25.

25–23, 17–25, 13–25 e 20–25. Bauru 3 x 0 Pinheiros: 25–19, 25–19 e 25–23.

25–19, 25–19 e 25–23. Barueri 1 x 3 Brusque: 25–15, 22–25, 23–25 e 17–25.

Na disputa entre Fluminense e Osasco, a equipe paulista venceu os dois primeiros sets, mas viu as adversárias empatarem o confronto. No tie-break, Osasco fechou a parcial em 15 a 9 e garantiu a vitória por 3 sets a 2.

O SESI Bauru, por sua vez, derrotou o Pinheiros por 3 sets a 0, com parciais de 25 a 19, 25 a 19 e 25 a 23. Já o Minas superou o Mackenzie também em sets diretos, após uma primeira parcial de 35 a 33.

Próximos jogos da Superliga Feminina: veja a 5ª rodada

A 5ª rodada da Superliga Feminina 2026/2027 está programada para acontecer entre 12 e 14 de novembro, com seis confrontos. Todos os horários são de Brasília.

12 de novembro

18h30 — Minas x Londrina

Local: Minas Tênis Clube I, Belo Horizonte (MG).

Local: Minas Tênis Clube I, Belo Horizonte (MG). 18h30 — Pinheiros x Barueri

Local: Ginásio Poliesportivo Henrique Villaboim, São Paulo (SP).

Local: Ginásio Poliesportivo Henrique Villaboim, São Paulo (SP). 21h — Sesc RJ Flamengo x Fluminense

Local: Ginásio Tijuca Tênis Clube, Rio de Janeiro (RJ).

13 de novembro

18h30 — Praia Clube x Mackenzie

Local: Ginásio do UTC, Uberlândia (MG).

Local: Ginásio do UTC, Uberlândia (MG). 21h — Osasco x SESI Bauru

Local: Ginásio Esportivo José Liberatti, Osasco (SP).

14 de novembro