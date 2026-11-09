Norde Vôlei x Sada Cruzeiro ao vivo: onde assistir, horário e detalhes do jogo pela Superliga

Equipes vivem momentos diferentes neste início de campeonato, e o confronto em Fortaleza movimenta a programação da terceira rodada

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Norde Vôlei e Sada Cruzeiro se enfrentam nesta terça-feira (10), às 21h (de Brasília), no Ginásio Paulo Sarasate, em Fortaleza, pela terceira rodada da Superliga Masculina de Vôlei 2026/2027.

A partida terá transmissão ao vivo pelo sportv2, na televisão fechada, e pelo Globoplay, no streaming. O confronto coloca frente a frente equipes que vivem situações diferentes neste início de competição.

O Cruzeiro chega como líder da Superliga, com oito pontos e três vitórias em três partidas. Do outro lado, o Norde Vôlei ainda busca seu primeiro triunfo e ocupa a última colocação, com nenhum ponto conquistado.

Como chegam Norde Vôlei e Sada Cruzeiro?

O Sada Cruzeiro começou a temporada com três vitórias em três jogos. A equipe mineira soma oito pontos, nove sets vencidos e três perdidos, números que a colocam na liderança da Superliga Masculina.

Na rodada anterior, o time celeste venceu o Vôlei Guarulhos por 3 sets a 1. Agora, tenta manter a sequência positiva diante do representante cearense.

O Norde Vôlei, por sua vez, ainda não venceu na competição. Com duas partidas disputadas e duas derrotas, a equipe tem um ponto zerado na classificação, ocupa a 11ª posição e registra um set vencido e seis perdidos.

O clube cearense vem de derrota para o Montes Claros por 3 sets a 1 e busca a recuperação diante do líder do campeonato.

Onde assistir a Norde Vôlei x Sada Cruzeiro ao vivo?

O duelo entre Norde Vôlei e Sada Cruzeiro terá transmissão ao vivo em duas plataformas. Os torcedores poderão acompanhar a partida pela televisão fechada ou pela internet.

TV fechada: sportv2.

sportv2. Streaming: Globoplay.

Ficha técnica de Norde Vôlei x Sada Cruzeiro

Competição: Superliga Masculina de Vôlei 2026/2027 – 3ª rodada.

Superliga Masculina de Vôlei 2026/2027 – 3ª rodada. Data: 10 de novembro de 2026 (terça-feira).

10 de novembro de 2026 (terça-feira). Horário: 21h (de Brasília).

21h (de Brasília). Local: Ginásio Paulo Sarasate, Fortaleza (CE).

Ginásio Paulo Sarasate, Fortaleza (CE). Transmissão: sportv2 e Globoplay.

Como funciona a Superliga Masculina de Vôlei?

Na primeira fase da Superliga Masculina, os clubes se enfrentam em turno e returno. Ao término dessa etapa, os oito melhores colocados avançam para os playoffs, que definem o campeão da temporada.

Na edição 2026/2027, o primeiro turno está previsto para acontecer entre 24 de outubro e 23 de dezembro. Os playoffs começam a partir de abril.

O Sada Cruzeiro é o atual campeão e também o maior vencedor da história da Superliga Masculina, com dez títulos conquistados.

Jogos da 3ª rodada da Superliga Masculina

A terceira rodada da competição conta com seis partidas distribuídas entre segunda, terça e quarta-feira. Confira a programação completa:

Segunda-feira (9 de novembro)

18h30: Minas x Monte Carmelo.

Minas x Monte Carmelo. 21h: Campinas x Sesi Bauru.

Terça-feira (10 de novembro)

18h30: São José x Montes Claros.

São José x Montes Claros. 21h: Norde Vôlei x Sada Cruzeiro.

Quarta-feira (11 de novembro)