Vôlei Renata x Sesi-Bauru ao vivo: onde assistir, horário e detalhes da Superliga Masculina

As equipes se enfrentam pela terceira rodada do campeonato nacional, em Campinas, após conquistarem resultados positivos nos compromissos anteriores

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Vôlei Renata e Sesi-Bauru se enfrentam nesta segunda-feira, 9 de novembro, às 21h, no Ginásio do Taquaral, em Campinas (SP), pela terceira rodada da Superliga Masculina de Vôlei 2026/2027.

As duas equipes chegam ao confronto depois de vitórias na rodada anterior. O time campineiro superou o São José Vôlei por 3 sets a 2, enquanto o representante de Bauru venceu o Praia Clube por 3 sets a 0.

Como chegam as equipes

O Vôlei Renata vem de uma vitória sobre o São José Vôlei por 3 sets a 2, em partida disputada na Farma Conde Arena. O resultado foi decidido no tie-break, depois de cinco parciais.

O Sesi-Bauru também chega após conquistar um resultado positivo. A equipe venceu o Praia Clube por 3 sets a 0, na Arena Paulo Skaf, e tenta manter o ritmo na sequência da competição.

Onde assistir ao vivo

A partida entre Vôlei Renata e Sesi-Bauru terá transmissão ao vivo pelo sportv, na TV por assinatura, e pelo Globoplay, no streaming. O duelo começa às 21h desta segunda-feira (9).

Ficha técnica