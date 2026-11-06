Vôlei Renata x Sesi-Bauru ao vivo: onde assistir, horário e detalhes da Superliga Masculina

As equipes se enfrentam pela terceira rodada do campeonato nacional, em Campinas, após conquistarem resultados positivos nos compromissos anteriores

por Thiago Seabra
Vôlei Renata x Sesi-Bauru ao vivo: onde assistir, horário e detalhes da Superliga Masculina
Imagem do confronto entre Vôlei Renata e São José pela Superliga Masculina - Divulgação/ Vôlei Renata

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Vôlei Renata e Sesi-Bauru se enfrentam nesta segunda-feira, 9 de novembro, às 21h, no Ginásio do Taquaral, em Campinas (SP), pela terceira rodada da Superliga Masculina de Vôlei 2026/2027.

As duas equipes chegam ao confronto depois de vitórias na rodada anterior. O time campineiro superou o São José Vôlei por 3 sets a 2, enquanto o representante de Bauru venceu o Praia Clube por 3 sets a 0.

Como chegam as equipes

O Vôlei Renata vem de uma vitória sobre o São José Vôlei por 3 sets a 2, em partida disputada na Farma Conde Arena. O resultado foi decidido no tie-break, depois de cinco parciais.

O Sesi-Bauru também chega após conquistar um resultado positivo. A equipe venceu o Praia Clube por 3 sets a 0, na Arena Paulo Skaf, e tenta manter o ritmo na sequência da competição.

Onde assistir ao vivo

A partida entre Vôlei Renata e Sesi-Bauru terá transmissão ao vivo pelo sportv, na TV por assinatura, e pelo Globoplay, no streaming. O duelo começa às 21h desta segunda-feira (9).

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Ficha técnica

  • Jogo: Vôlei Renata x Sesi-Bauru
  • Competição: Superliga Masculina de Vôlei 2026/2027 — terceira rodada
  • Data: 9 de novembro de 2026, segunda-feira
  • Horário: 21h
  • Local: Ginásio do Taquaral, Campinas (SP)
  • Transmissão: sportv e Globoplay
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Thiago Seabra

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.

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