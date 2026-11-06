Sesi-Bauru x Pinheiros ao vivo: onde assistir, horário e detalhes da Superliga Feminina

O time paulista tenta ampliar a sequência de vitórias e defender a liderança isolada, enquanto o adversário busca subir na classificação do torneio

por Thiago Seabra
Sesi-Bauru x Pinheiros ao vivo: onde assistir, horário e detalhes da Superliga Feminina
Imagem do confronto entre Gerdau Minas e Sesi Bauru pela Superliga Feminina 2025-26 - Hedgard Moraes/Minas Tênis Clube

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Sesi-Bauru e Pinheiros se enfrentam neste sábado, 7 de novembro, às 21h (de Brasília), na Arena Paulo Skaf, em Bauru (SP), pela quarta rodada da Superliga Feminina de Vôlei 2026/2027.

O confronto coloca frente a frente o líder isolado da competição e o sétimo colocado. O Sesi-Bauru soma 12 pontos e venceu os quatro jogos que disputou, enquanto o Pinheiros tem dois pontos após duas partidas.

Como chegam as equipes

O Sesi-Bauru lidera a Superliga Feminina com 12 pontos e 100% de aproveitamento. A equipe paulista acumula quatro vitórias em quatro partidas, com 12 sets vencidos e apenas um perdido.

Na terceira rodada, o time de Bauru venceu o Fluminense por 3 sets a 0, com parciais de 25/19, 25/18 e 25/14, na Arena Paulo Skaf.

O Pinheiros ocupa a sétima colocação, com dois pontos. A equipe soma uma vitória e uma derrota em dois jogos, com três sets vencidos e cinco perdidos.

Na última partida, o clube da capital paulista superou o Brusque por 3 sets a 2, em confronto decidido no tie-break. As parciais foram de 25/23, 19/25, 27/25, 22/25 e 17/15.

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Onde assistir ao vivo

O jogo entre Sesi-Bauru e Pinheiros terá transmissão ao vivo pelo sportv2, na TV por assinatura, e pelo Globoplay, no streaming.

A partida está marcada para as 21h deste sábado (7), na Arena Paulo Skaf, em Bauru.

Ficha técnica

  • Jogo: Sesi-Bauru x Pinheiros
  • Competição: Superliga Feminina de Vôlei 2026/2027 — quarta rodada
  • Data: 7 de novembro de 2026, sábado
  • Horário: 21h (de Brasília)
  • Local: Arena Paulo Skaf, Bauru (SP)
  • Transmissão: sportv2 (TV por assinatura) e Globoplay (streaming)
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Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.

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