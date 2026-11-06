Sesi-Bauru x Pinheiros ao vivo: onde assistir, horário e detalhes da Superliga Feminina
O time paulista tenta ampliar a sequência de vitórias e defender a liderança isolada, enquanto o adversário busca subir na classificação do torneio
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Sesi-Bauru e Pinheiros se enfrentam neste sábado, 7 de novembro, às 21h (de Brasília), na Arena Paulo Skaf, em Bauru (SP), pela quarta rodada da Superliga Feminina de Vôlei 2026/2027.
O confronto coloca frente a frente o líder isolado da competição e o sétimo colocado. O Sesi-Bauru soma 12 pontos e venceu os quatro jogos que disputou, enquanto o Pinheiros tem dois pontos após duas partidas.
Como chegam as equipes
O Sesi-Bauru lidera a Superliga Feminina com 12 pontos e 100% de aproveitamento. A equipe paulista acumula quatro vitórias em quatro partidas, com 12 sets vencidos e apenas um perdido.
Na terceira rodada, o time de Bauru venceu o Fluminense por 3 sets a 0, com parciais de 25/19, 25/18 e 25/14, na Arena Paulo Skaf.
O Pinheiros ocupa a sétima colocação, com dois pontos. A equipe soma uma vitória e uma derrota em dois jogos, com três sets vencidos e cinco perdidos.
Na última partida, o clube da capital paulista superou o Brusque por 3 sets a 2, em confronto decidido no tie-break. As parciais foram de 25/23, 19/25, 27/25, 22/25 e 17/15.
Onde assistir ao vivo
O jogo entre Sesi-Bauru e Pinheiros terá transmissão ao vivo pelo sportv2, na TV por assinatura, e pelo Globoplay, no streaming.
A partida está marcada para as 21h deste sábado (7), na Arena Paulo Skaf, em Bauru.
Ficha técnica
- Jogo: Sesi-Bauru x Pinheiros
- Competição: Superliga Feminina de Vôlei 2026/2027 — quarta rodada
- Data: 7 de novembro de 2026, sábado
- Horário: 21h (de Brasília)
- Local: Arena Paulo Skaf, Bauru (SP)
- Transmissão: sportv2 (TV por assinatura) e Globoplay (streaming)