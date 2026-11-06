Minas x Academia do Vôlei ao vivo: onde assistir, horário e detalhes da Superliga Masculina
O time da casa tenta manter a sequência de vitórias diante de um adversário que busca subir na classificação após três partidas disputadas
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Minas e Academia do Vôlei Monte Carmelo se enfrentam nesta segunda-feira, 9 de novembro, às 18h30, na Arena UniBH, em Belo Horizonte, pela terceira rodada da Superliga Masculina de Vôlei 2026/2027.
O Minas ocupa a vice-liderança, com seis pontos e duas vitórias em dois jogos. Já o Monte Carmelo aparece na nona colocação, com uma vitória e duas derrotas em três partidas disputadas.
Como chegam as equipes
O Minas venceu os dois compromissos que disputou até agora e soma seis sets vencidos e apenas um perdido.
Na segunda rodada, a equipe superou o Goiás por 3 sets a 0, no Ginásio Rio Vermelho, com parciais de 25/20, 25/22 e 25/19.
A Academia do Vôlei Monte Carmelo ocupa a nona posição, com uma vitória e duas derrotas.
Na rodada mais recente, o time venceu o Suzano por 3 sets a 1, no Ginásio Raul Belém, com parciais de 23/25, 25/23, 25/23 e 25/13.
Onde assistir ao vivo
O jogo entre Minas e Academia do Vôlei Monte Carmelo terá transmissão gratuita pela ge tv, no YouTube. A partida também estará disponível pelo Globoplay, no streaming.
Resultados da segunda rodada da Superliga Masculina
- Montes Claros 3 x 1 Norde Vôlei: 25/18, 28/26, 25/27 e 25/18.
- Sesi-Bauru 3 x 0 Praia Clube: 25/22, 25/15 e 25/23.
- Vôlei Guarulhos 1 x 3 Cruzeiro: 25/22, 24/26, 17/25 e 25/27.
- Minas 3 x 0 Goiás: 25/20, 25/22 e 25/19.
- Vôlei Renata 3 x 2 São José Vôlei: 23/25, 23/25, 25/21, 25/17 e 15/8.
- Academia do Vôlei 3 x 1 Suzano: 23/25, 25/23, 25/23 e 25/13.
Próximos jogos da terceira rodada
- 9 de novembro, segunda-feira, às 18h30: Minas x Academia do Vôlei.
- 9 de novembro, segunda-feira, às 21h: Campinas x Sesi-Bauru.
- 10 de novembro, terça-feira, às 18h30: São José x Montes Claros.
- 10 de novembro, terça-feira, às 21h: Norde Vôlei x Cruzeiro.
- 11 de novembro, quarta-feira, às 18h30: Praia Clube x Goiás.
- 11 de novembro, quarta-feira, às 21h: Suzano x Vôlei Guarulhos.
Ficha técnica
- Jogo: Minas x Academia do Vôlei Monte Carmelo
- Competição: Superliga Masculina de Vôlei 2026/2027 — terceira rodada
- Data: 9 de novembro de 2026, segunda-feira
- Horário: 18h30
- Local: Arena UniBH, Belo Horizonte (MG)
- Transmissão: ge tv (YouTube) e Globoplay