Brasília x Praia Clube ao vivo: onde assistir, horário e detalhes da Superliga Feminina
Enquanto a equipe do Distrito Federal tenta conquistar os primeiros pontos, o time mineiro busca manter o bom desempenho neste início de temporada
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Brasília e Praia Clube se enfrentam neste sábado, 7 de novembro, às 18h30, no Ginásio FVDF, pela quarta rodada da Superliga Feminina de Vôlei 2026/2027.
As equipes vivem momentos distintos na competição. O time do Distrito Federal ainda não pontuou, enquanto a equipe de Uberlândia soma três vitórias em três partidas e ocupa a quarta colocação.
Como chegam as equipes
O Brasília busca a primeira vitória na Superliga Feminina. A equipe perdeu os três jogos disputados até agora, não somou pontos e ainda não conseguiu vencer nenhum set. Na rodada anterior, foi derrotada pelo Minas por 3 sets a 0, na Arena UniBH.
O Praia Clube aparece na quarta posição, com três vitórias em três partidas. O time mineiro venceu nove sets e perdeu apenas um até o momento. Na última sexta-feira (30), superou o Paulistano Barueri por 3 sets a 0, em confronto disputado no Ginásio do UTC.
Onde assistir ao vivo
O duelo entre Brasília e Praia Clube terá transmissão ao vivo pelo sportv2, na TV por assinatura, e pelo Globoplay, no streaming.
Os torcedores poderão acompanhar a partida pelas duas plataformas a partir das 18h30.
Ficha técnica
- Jogo: Brasília x Praia Clube
- Competição: Superliga Feminina de Vôlei 2026/2027 — quarta rodada
- Data: 7 de novembro de 2026, sábado
- Horário: 18h30
- Local: Ginásio FVDF
- Transmissão: sportv2 e Globoplay