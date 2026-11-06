Brasília x Praia Clube ao vivo: onde assistir, horário e detalhes da Superliga Feminina

Enquanto a equipe do Distrito Federal tenta conquistar os primeiros pontos, o time mineiro busca manter o bom desempenho neste início de temporada

por Thiago Seabra
Brasília x Praia Clube ao vivo: onde assistir, horário e detalhes da Superliga Feminina
Imagem de Dentil Praia Clube x Sesc Rj Flamengo pela Superliga Feminina 2026 - Bruno Cunha/ Dentil Praia Clube

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Brasília e Praia Clube se enfrentam neste sábado, 7 de novembro, às 18h30, no Ginásio FVDF, pela quarta rodada da Superliga Feminina de Vôlei 2026/2027.

As equipes vivem momentos distintos na competição. O time do Distrito Federal ainda não pontuou, enquanto a equipe de Uberlândia soma três vitórias em três partidas e ocupa a quarta colocação.

Como chegam as equipes

O Brasília busca a primeira vitória na Superliga Feminina. A equipe perdeu os três jogos disputados até agora, não somou pontos e ainda não conseguiu vencer nenhum set. Na rodada anterior, foi derrotada pelo Minas por 3 sets a 0, na Arena UniBH.

O Praia Clube aparece na quarta posição, com três vitórias em três partidas. O time mineiro venceu nove sets e perdeu apenas um até o momento. Na última sexta-feira (30), superou o Paulistano Barueri por 3 sets a 0, em confronto disputado no Ginásio do UTC.

Onde assistir ao vivo

O duelo entre Brasília e Praia Clube terá transmissão ao vivo pelo sportv2, na TV por assinatura, e pelo Globoplay, no streaming.

Os torcedores poderão acompanhar a partida pelas duas plataformas a partir das 18h30.

Ficha técnica

  • Jogo: Brasília x Praia Clube
  • Competição: Superliga Feminina de Vôlei 2026/2027 — quarta rodada
  • Data: 7 de novembro de 2026, sábado
  • Horário: 18h30
  • Local: Ginásio FVDF
  • Transmissão: sportv2 e Globoplay
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Thiago Seabra

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.