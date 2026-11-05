Sancor Londrina x Sesc Flamengo pela Superliga Feminina de Vôlei: onde assistir ao vivo e horário do jogo

O time paranaense busca a primeira vitória na competição, enquanto a equipe carioca tenta manter a campanha invicta na Superliga Feminina

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Sancor Londrina e Sesc-Flamengo se enfrentam nesta sexta-feira, 6 de novembro, às 18h30, no Ginásio Chico Neto, em Maringá (PR), pela primeira fase da Superliga Feminina de Vôlei 2026/2027.

O Londrina ainda não venceu na competição e soma um ponto após três rodadas. O Flamengo chega para o confronto após vencer o Mackenzie por 3 sets a 0 e manter a campanha invicta.

Como chegam as equipes

O Londrina tem um ponto e perdeu os três jogos que disputou até agora. Na rodada mais recente, a equipe foi derrotada pelo Osasco por 3 sets a 0, com parciais de 25/19, 28/26 e 25/19.

O Sesc-Flamengo venceu o Mackenzie por 3 sets a 0 na terceira rodada, com parciais de 25/23, 25/23 e 25/20. Com o resultado, o time comandado por Bernardinho manteve os 100% de aproveitamento e não perdeu sets na competição.

Onde assistir ao vivo

A partida entre Sancor Londrina e Sesc-Flamengo terá transmissão gratuita pelo ge tv, no YouTube.

Ficha técnica