Fluminense x Osasco ao vivo: onde assistir, horário e informações da Superliga Feminina

O Tricolor tenta se recuperar após a primeira derrota, enquanto a equipe paulista busca manter a campanha invicta no início da competição

por Thiago Seabra
Fluminense x Osasco ao vivo: onde assistir, horário e informações da Superliga Feminina
Imagem das jogadoras do Fluminense na Superliga Feminina - Mailson Santana/ Fluminense

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Fluminense e Osasco se enfrentam nesta sexta-feira, 6 de novembro, às 21h, na Hebraica Rio, pela quarta rodada da Superliga Feminina de Vôlei 2026/2027.

O Osasco chega ao confronto com nove pontos, após vencer os três jogos que disputou. O Fluminense busca se recuperar depois de perder para o Sesi-Bauru na rodada anterior.

Como chegam as equipes

O Osasco ocupa a quarta colocação e segue invicto na competição. Na última rodada, venceu o Sancor Londrina por 3 sets a 0, com parciais de 25/19, 28/26 e 25/19, no Ginásio José Liberatti.

O Fluminense foi derrotado pelo Sesi-Bauru por 3 sets a 0, com parciais de 25/19, 25/18 e 25/14. Foi o primeiro revés do Tricolor na Superliga. A equipe carioca soma uma vitória e uma derrota em dois jogos e tem uma partida atrasada, referente à segunda rodada.

Onde assistir ao vivo

A partida entre Fluminense e Osasco será transmitida pelo sportv2, na TV por assinatura, e pelo Globoplay, no streaming.

Ficha técnica

  • Jogo: Fluminense x Osasco
  • Competição: Superliga Feminina de Vôlei 2026/2027 — quarta rodada
  • Data: 6 de novembro de 2026, sexta-feira
  • Horário: 21h
  • Local: Hebraica Rio, Rio de Janeiro (RJ)
  • Transmissão: sportv2 e Globoplay
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Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.