Classificação da Superliga Masculina: veja tabela, resultados e próximos jogos

O Sada Cruzeiro ocupa a primeira posição, com três vitórias em três partidas; confira os placares da rodada e a programação dos próximos confrontos

por Thiago Seabra
Classificação da Superliga Masculina: veja tabela, resultados e próximos jogos

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O Sada Cruzeiro lidera a classificação da Superliga Masculina, com nove pontos e três vitórias em três jogos. Minas e Vôlei Renata aparecem na sequência, ambos com 100% de aproveitamento.

A segunda rodada teve seis partidas, com vitórias de Montes Claros, Sesi Bauru, Sada Cruzeiro, Minas, Azulim Monte Carmelo e Vôlei Renata. A próxima rodada será disputada entre segunda-feira (9) e quarta-feira (11).

Resultados da 2ª rodada da Superliga Masculina

Confira os placares dos jogos da segunda rodada da Superliga Masculina:

  • Montes Claros 3 x 1 Norde Vôlei
  • Sesi Bauru 3 x 0 Praia Clube
  • Vôlei Guarulhos 1 x 3 Sada Cruzeiro
  • Goiás 0 x 3 Minas
  • Azulim Monte Carmelo 3 x 1 Suzano Vôlei
  • São José Vôlei 2 x 3 Vôlei Renata

Jogos da 3ª rodada da Superliga Masculina

A terceira rodada da Superliga Masculina começa na segunda-feira (9), com duas partidas. Os confrontos seguem na terça-feira (10) e na quarta-feira (11). Veja a programação:

Data Horário Jogo Ginásio
Segunda-feira (9/11) 18h30 Minas x Azulim Monte Carmelo Arena UniBH
Segunda-feira (9/11) 21h Vôlei Renata x Sesi Bauru Ginásio do Taquaral
Terça-feira (10/11) 18h30 São José Vôlei x Montes Claros Farma Conde Arena
Terça-feira (10/11) 21h Norde Vôlei x Sada Cruzeiro Paulo Sarasate
Quarta-feira (11/11) 18h30 Praia Clube x Goiás Ginásio do UTC
Quarta-feira (11/11) 21h Suzano Vôlei x Vôlei Guarulhos Arena Suzano

Tabela de classificação da Superliga Masculina

Confira a classificação da Superliga Masculina, com os pontos, jogos disputados, vitórias, derrotas e sets de cada equipe:

Pos. Equipe P J V D Sets (ganhos:perdidos) Pts
Sada Cruzeiro 9 3 3 0 9:3 8
Minas 6 2 2 0 6:1 6
Vôlei Renata 5 2 2 0 6:2 5
Montes Claros 4 2 1 1 5:4 4
Sesi Bauru 3 2 1 1 4:3 3
Suzano Vôlei 3 2 1 1 4:4 3
Vôlei Guarulhos 3 2 1 1 4:4 3
Praia Clube 3 2 1 1 3:3 3
Academia do Vôlei 3 3 1 2 4:7 3
10º São José Vôlei 1 2 0 2 2:6 1
11º Norde Vôlei 0 2 0 2 1:6 0
12º Goiás 0 2 0 2 1:6 0

Legenda: P = pontos; J = jogos; V = vitórias; D = derrotas; Sets = sets ganhos e perdidos; Pts = pontos feitos na partida.

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Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.