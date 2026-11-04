Classificação da Superliga Masculina: veja tabela, resultados e próximos jogos
O Sada Cruzeiro ocupa a primeira posição, com três vitórias em três partidas; confira os placares da rodada e a programação dos próximos confrontos
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O Sada Cruzeiro lidera a classificação da Superliga Masculina, com nove pontos e três vitórias em três jogos. Minas e Vôlei Renata aparecem na sequência, ambos com 100% de aproveitamento.
A segunda rodada teve seis partidas, com vitórias de Montes Claros, Sesi Bauru, Sada Cruzeiro, Minas, Azulim Monte Carmelo e Vôlei Renata. A próxima rodada será disputada entre segunda-feira (9) e quarta-feira (11).
Resultados da 2ª rodada da Superliga Masculina
Confira os placares dos jogos da segunda rodada da Superliga Masculina:
- Montes Claros 3 x 1 Norde Vôlei
- Sesi Bauru 3 x 0 Praia Clube
- Vôlei Guarulhos 1 x 3 Sada Cruzeiro
- Goiás 0 x 3 Minas
- Azulim Monte Carmelo 3 x 1 Suzano Vôlei
- São José Vôlei 2 x 3 Vôlei Renata
Jogos da 3ª rodada da Superliga Masculina
A terceira rodada da Superliga Masculina começa na segunda-feira (9), com duas partidas. Os confrontos seguem na terça-feira (10) e na quarta-feira (11). Veja a programação:
|Data
|Horário
|Jogo
|Ginásio
|Segunda-feira (9/11)
|18h30
|Minas x Azulim Monte Carmelo
|Arena UniBH
|Segunda-feira (9/11)
|21h
|Vôlei Renata x Sesi Bauru
|Ginásio do Taquaral
|Terça-feira (10/11)
|18h30
|São José Vôlei x Montes Claros
|Farma Conde Arena
|Terça-feira (10/11)
|21h
|Norde Vôlei x Sada Cruzeiro
|Paulo Sarasate
|Quarta-feira (11/11)
|18h30
|Praia Clube x Goiás
|Ginásio do UTC
|Quarta-feira (11/11)
|21h
|Suzano Vôlei x Vôlei Guarulhos
|Arena Suzano
Tabela de classificação da Superliga Masculina
Confira a classificação da Superliga Masculina, com os pontos, jogos disputados, vitórias, derrotas e sets de cada equipe:
|Pos.
|Equipe
|P
|J
|V
|D
|Sets (ganhos:perdidos)
|Pts
|1º
|Sada Cruzeiro
|9
|3
|3
|0
|9:3
|8
|2º
|Minas
|6
|2
|2
|0
|6:1
|6
|3º
|Vôlei Renata
|5
|2
|2
|0
|6:2
|5
|4º
|Montes Claros
|4
|2
|1
|1
|5:4
|4
|5º
|Sesi Bauru
|3
|2
|1
|1
|4:3
|3
|6º
|Suzano Vôlei
|3
|2
|1
|1
|4:4
|3
|7º
|Vôlei Guarulhos
|3
|2
|1
|1
|4:4
|3
|8º
|Praia Clube
|3
|2
|1
|1
|3:3
|3
|9º
|Academia do Vôlei
|3
|3
|1
|2
|4:7
|3
|10º
|São José Vôlei
|1
|2
|0
|2
|2:6
|1
|11º
|Norde Vôlei
|0
|2
|0
|2
|1:6
|0
|12º
|Goiás
|0
|2
|0
|2
|1:6
|0
Legenda: P = pontos; J = jogos; V = vitórias; D = derrotas; Sets = sets ganhos e perdidos; Pts = pontos feitos na partida.