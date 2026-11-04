Batavo Mackenzie x Minas ao vivo: onde assistir, horário e informações pela Superliga Feminina

Equipes mineiras se enfrentam pela quarta rodada da competição nacional nesta quinta-feira; confira os detalhes do confronto e saiba como acompanhar

por Thiago Seabra
Batavo Mackenzie x Minas ao vivo: onde assistir, horário e informações pela Superliga Feminina
Imagem de jogadoras do Gerdau Minas na Superliga Feminina - Alessandra Torres/ Gerdau Minas

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Batavo Mackenzie e Minas se enfrentam nesta quinta-feira (5), às 18h30, pela quarta rodada da Superliga Feminina de Vôlei 2026/2027.

A partida terá transmissão ao vivo pelo SporTV 2, na televisão por assinatura, e pelo Globoplay, no streaming.

O confronto reúne duas equipes que chegam à rodada após resultados diferentes na competição. O Mackenzie foi derrotado pelo Sesc-Flamengo na terceira rodada, enquanto o Minas venceu o Brasília por 3 sets a 0.

Onde assistir ao vivo

O jogo entre Batavo Mackenzie e Minas será transmitido ao vivo pelo SporTV 2, na televisão por assinatura, e pelo Globoplay, no streaming.

A partida está marcada para as 18h30 desta quinta-feira (5), pela quarta rodada da Superliga Feminina de Vôlei.

Ficha técnica

  • Jogo: Batavo Mackenzie x Minas
  • Competição: Superliga Feminina de Vôlei 2026/2027
  • Rodada: 4ª rodada
  • Data: Quinta-feira, 5 de novembro de 2026
  • Horário: 18h30 (de Brasília)
  • Transmissão: SporTV 2 (TV por assinatura) e Globoplay (streaming)
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Thiago Seabra

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.