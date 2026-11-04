Batavo Mackenzie x Minas ao vivo: onde assistir, horário e informações pela Superliga Feminina

Equipes mineiras se enfrentam pela quarta rodada da competição nacional nesta quinta-feira; confira os detalhes do confronto e saiba como acompanhar

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Batavo Mackenzie e Minas se enfrentam nesta quinta-feira (5), às 18h30, pela quarta rodada da Superliga Feminina de Vôlei 2026/2027.

A partida terá transmissão ao vivo pelo SporTV 2, na televisão por assinatura, e pelo Globoplay, no streaming.

O confronto reúne duas equipes que chegam à rodada após resultados diferentes na competição. O Mackenzie foi derrotado pelo Sesc-Flamengo na terceira rodada, enquanto o Minas venceu o Brasília por 3 sets a 0.

Onde assistir ao vivo

O jogo entre Batavo Mackenzie e Minas será transmitido ao vivo pelo SporTV 2, na televisão por assinatura, e pelo Globoplay, no streaming.

A partida está marcada para as 18h30 desta quinta-feira (5), pela quarta rodada da Superliga Feminina de Vôlei.

Ficha técnica