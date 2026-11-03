Paulistano Barueri x Sesi Bauru ao vivo: onde assistir, horário e detalhes da Superliga
O time bauruense tenta manter a sequência de vitórias, enquanto a equipe da Grande São Paulo busca os primeiros pontos na competição
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Paulistano Barueri e Sesi Vôlei Bauru se enfrentam nesta terça-feira (3), às 18h30 (de Brasília), no Ginásio Sportville, em Barueri (SP). O jogo é válido pela décima rodada da fase inicial da Superliga Feminina 2026/2027, em partida antecipada.
O duelo marca o primeiro compromisso do Barueri em casa no mês de novembro. O Sesi Bauru chega invicto, com três vitórias em três jogos, enquanto o adversário ainda busca os primeiros pontos no campeonato.
Como chegam as equipes
O Sesi Vôlei Bauru ocupa a vice-liderança, com nove pontos, mesma pontuação do líder Dentil Praia Clube.
A equipe venceu o Mackenzie por 3 sets a 0, superou o Londrina por 3 a 1 e bateu o Fluminense em sets diretos. No jogo mais recente, venceu por 3 a 0, com parciais de 25/19, 25/18 e 25/14.
Fingall foi eleita a melhor jogadora da partida contra o Fluminense e recebeu o Troféu Viva Vôlei. O elenco também conta com as centrais Diana e Milka, a ponteira Maira e a levantadora Dani Lins.
O Paulistano Barueri perdeu seus três primeiros jogos por 3 sets a 0, contra Sesc RJ Flamengo, Gerdau Minas e Dentil Praia Clube.
Na partida mais recente, disputada em Uberlândia, foi superado pelo Praia Clube por 25/23, 25/17 e 25/15. A equipe ainda não venceu um set na competição.
Onde assistir ao vivo
Paulistano Barueri x Sesi Vôlei Bauru terá transmissão gratuita e ao vivo pela ge tv, no YouTube.
Ficha técnica
- Jogo: Paulistano Barueri x Sesi Vôlei Bauru
- Competição: Superliga Feminina 2026/2027 — 10ª rodada, em partida antecipada
- Data: terça-feira, 3 de novembro de 2026
- Horário: 18h30 (de Brasília)
- Local: Ginásio Sportville, em Barueri (SP)
- Transmissão: ge tv, no YouTube
Próximos jogos
Depois do confronto, o Paulistano Barueri volta a jogar em casa no domingo (8), às 11h, contra o Brusque. O Sesi Bauru recebe o Pinheiros no sábado (7), às 21h, na Arena Paulo Skaf.