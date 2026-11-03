Paulistano Barueri x Sesi Bauru ao vivo: onde assistir, horário e detalhes da Superliga

O time bauruense tenta manter a sequência de vitórias, enquanto a equipe da Grande São Paulo busca os primeiros pontos na competição

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Paulistano Barueri e Sesi Vôlei Bauru se enfrentam nesta terça-feira (3), às 18h30 (de Brasília), no Ginásio Sportville, em Barueri (SP). O jogo é válido pela décima rodada da fase inicial da Superliga Feminina 2026/2027, em partida antecipada.

O duelo marca o primeiro compromisso do Barueri em casa no mês de novembro. O Sesi Bauru chega invicto, com três vitórias em três jogos, enquanto o adversário ainda busca os primeiros pontos no campeonato.

Como chegam as equipes

O Sesi Vôlei Bauru ocupa a vice-liderança, com nove pontos, mesma pontuação do líder Dentil Praia Clube.

A equipe venceu o Mackenzie por 3 sets a 0, superou o Londrina por 3 a 1 e bateu o Fluminense em sets diretos. No jogo mais recente, venceu por 3 a 0, com parciais de 25/19, 25/18 e 25/14.

Fingall foi eleita a melhor jogadora da partida contra o Fluminense e recebeu o Troféu Viva Vôlei. O elenco também conta com as centrais Diana e Milka, a ponteira Maira e a levantadora Dani Lins.

O Paulistano Barueri perdeu seus três primeiros jogos por 3 sets a 0, contra Sesc RJ Flamengo, Gerdau Minas e Dentil Praia Clube.

Na partida mais recente, disputada em Uberlândia, foi superado pelo Praia Clube por 25/23, 25/17 e 25/15. A equipe ainda não venceu um set na competição.

Onde assistir ao vivo

Paulistano Barueri x Sesi Vôlei Bauru terá transmissão gratuita e ao vivo pela ge tv, no YouTube.

Ficha técnica

Jogo: Paulistano Barueri x Sesi Vôlei Bauru

Paulistano Barueri x Sesi Vôlei Bauru Competição: Superliga Feminina 2026/2027 — 10ª rodada, em partida antecipada

Superliga Feminina 2026/2027 — 10ª rodada, em partida antecipada Data: terça-feira, 3 de novembro de 2026

terça-feira, 3 de novembro de 2026 Horário: 18h30 (de Brasília)

18h30 (de Brasília) Local: Ginásio Sportville, em Barueri (SP)

Ginásio Sportville, em Barueri (SP) Transmissão: ge tv, no YouTube

Próximos jogos

Depois do confronto, o Paulistano Barueri volta a jogar em casa no domingo (8), às 11h, contra o Brusque. O Sesi Bauru recebe o Pinheiros no sábado (7), às 21h, na Arena Paulo Skaf.