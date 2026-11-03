Paulistano Barueri x Sesi Bauru ao vivo: onde assistir, horário e detalhes da Superliga

O time bauruense tenta manter a sequência de vitórias, enquanto a equipe da Grande São Paulo busca os primeiros pontos na competição

por Thiago Seabra
Paulistano Barueri x Sesi Bauru ao vivo: onde assistir, horário e detalhes da Superliga
Imagem de jogadoras do Paulistano Barueri na Superliga Feminina - Alessandra Torres/ Gerdau Minas

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Paulistano Barueri e Sesi Vôlei Bauru se enfrentam nesta terça-feira (3), às 18h30 (de Brasília), no Ginásio Sportville, em Barueri (SP). O jogo é válido pela décima rodada da fase inicial da Superliga Feminina 2026/2027, em partida antecipada.

O duelo marca o primeiro compromisso do Barueri em casa no mês de novembro. O Sesi Bauru chega invicto, com três vitórias em três jogos, enquanto o adversário ainda busca os primeiros pontos no campeonato.

Como chegam as equipes

O Sesi Vôlei Bauru ocupa a vice-liderança, com nove pontos, mesma pontuação do líder Dentil Praia Clube.

A equipe venceu o Mackenzie por 3 sets a 0, superou o Londrina por 3 a 1 e bateu o Fluminense em sets diretos. No jogo mais recente, venceu por 3 a 0, com parciais de 25/19, 25/18 e 25/14.

Leia Também

Fingall foi eleita a melhor jogadora da partida contra o Fluminense e recebeu o Troféu Viva Vôlei. O elenco também conta com as centrais Diana e Milka, a ponteira Maira e a levantadora Dani Lins.

O Paulistano Barueri perdeu seus três primeiros jogos por 3 sets a 0, contra Sesc RJ Flamengo, Gerdau Minas e Dentil Praia Clube.

Na partida mais recente, disputada em Uberlândia, foi superado pelo Praia Clube por 25/23, 25/17 e 25/15. A equipe ainda não venceu um set na competição.

Onde assistir ao vivo

Paulistano Barueri x Sesi Vôlei Bauru terá transmissão gratuita e ao vivo pela ge tv, no YouTube.

Ficha técnica

  • Jogo: Paulistano Barueri x Sesi Vôlei Bauru
  • Competição: Superliga Feminina 2026/2027 — 10ª rodada, em partida antecipada
  • Data: terça-feira, 3 de novembro de 2026
  • Horário: 18h30 (de Brasília)
  • Local: Ginásio Sportville, em Barueri (SP)
  • Transmissão: ge tv, no YouTube

Próximos jogos

Depois do confronto, o Paulistano Barueri volta a jogar em casa no domingo (8), às 11h, contra o Brusque. O Sesi Bauru recebe o Pinheiros no sábado (7), às 21h, na Arena Paulo Skaf.

Vamos conversar no ZAP? Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Entre no canal do WhatsApp
Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.

Leia também