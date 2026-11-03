Classificação da Superliga Feminina: veja tabela, resultados e próximos jogos
A terceira rodada teve vitórias de Praia Clube, Sesi Bauru, Minas, Sesc Flamengo e Osasco; confira a tabela e a agenda da próxima etapa
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A Superliga Feminina 2026/2027 teve seis partidas pela terceira rodada, disputadas entre sexta-feira (30) e sábado (31) de outubro.
Praia Clube, Sesi Bauru, Minas, Sesc Flamengo e Osasco venceram seus jogos, enquanto Pinheiros superou o Brusque no tie-break.
A quarta rodada começa nesta quinta-feira (5), com Mackenzie x Minas. A programação segue até domingo (8), quando o Paulistano Barueri recebe o Brusque.
Resultados da 3ª rodada da Superliga Feminina
- Pinheiros 3 x 2 Brusque: parciais de 25/23, 19/25, 27/25, 22/25 e 17/15.
- Praia Clube 3 x 0 Paulistano Barueri: parciais de 25/23, 25/17 e 25/15.
- Sesi Bauru 3 x 0 Fluminense: parciais de 25/19, 25/18 e 25/14.
- Minas 3 x 0 Brasília: parciais de 25/19, 25/15 e 25/17.
- Sesc Flamengo 3 x 0 Mackenzie: parciais de 25/23, 25/23 e 25/20.
- Osasco 3 x 0 Londrina: parciais de 25/19, 28/26 e 25/19.
Classificação completa da Superliga Feminina
|Pos.
|Time
|P
|J
|V
|D
|SG
|SP
|PF
|PS
|1º
|Sesc-Flamengo
|9
|3
|3
|0
|9
|0
|225
|176
|2º
|SESI Bauru
|9
|3
|3
|0
|9
|1
|248
|183
|3º
|Praia Clube
|9
|3
|3
|0
|9
|1
|252
|200
|4º
|Osasco
|9
|3
|3
|0
|9
|1
|247
|206
|5º
|Minas
|8
|3
|3
|0
|9
|2
|259
|225
|6º
|Fluminense
|2
|2
|1
|1
|3
|5
|156
|168
|7º
|Pinheiros
|2
|2
|1
|1
|3
|5
|167
|188
|8º
|Brusque
|2
|3
|0
|3
|5
|9
|307
|317
|9º
|Londrina
|2
|3
|0
|3
|3
|9
|227
|281
|10º
|Mackenzie
|1
|3
|0
|3
|3
|9
|211
|243
|11º
|Paulistano Barueri
|0
|3
|0
|3
|0
|9
|177
|229
|12º
|Brasília
|0
|3
|0
|3
|0
|9
|166
|226
Próximos jogos da Superliga Feminina
Quinta-feira (5/11)
- 18h30: Mackenzie x Minas — Ginásio do Mackenzie (MG).
Sexta-feira (6/11)
- 18h30: Londrina x Sesc Flamengo — Ginásio Chico Neto.
- 21h: Fluminense x Osasco — Hebraica Rio.
Sábado (7/11)
- 18h30: Brasília x Praia Clube — Ginásio FVDF.
- 21h: Sesi Bauru x Pinheiros — Arena Paulo Skaf.
Domingo (8/11)
- 11h: Paulistano Barueri x Brusque — Ginásio Sportville.