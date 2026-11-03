Classificação da Superliga Feminina: veja tabela, resultados e próximos jogos

A terceira rodada teve vitórias de Praia Clube, Sesi Bauru, Minas, Sesc Flamengo e Osasco; confira a tabela e a agenda da próxima etapa

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A Superliga Feminina 2026/2027 teve seis partidas pela terceira rodada, disputadas entre sexta-feira (30) e sábado (31) de outubro.

Praia Clube, Sesi Bauru, Minas, Sesc Flamengo e Osasco venceram seus jogos, enquanto Pinheiros superou o Brusque no tie-break.

A quarta rodada começa nesta quinta-feira (5), com Mackenzie x Minas. A programação segue até domingo (8), quando o Paulistano Barueri recebe o Brusque.

Resultados da 3ª rodada da Superliga Feminina

Pinheiros 3 x 2 Brusque: parciais de 25/23, 19/25, 27/25, 22/25 e 17/15.

parciais de 25/23, 19/25, 27/25, 22/25 e 17/15. Praia Clube 3 x 0 Paulistano Barueri: parciais de 25/23, 25/17 e 25/15.

parciais de 25/23, 25/17 e 25/15. Sesi Bauru 3 x 0 Fluminense: parciais de 25/19, 25/18 e 25/14.

parciais de 25/19, 25/18 e 25/14. Minas 3 x 0 Brasília: parciais de 25/19, 25/15 e 25/17.

parciais de 25/19, 25/15 e 25/17. Sesc Flamengo 3 x 0 Mackenzie: parciais de 25/23, 25/23 e 25/20.

parciais de 25/23, 25/23 e 25/20. Osasco 3 x 0 Londrina: parciais de 25/19, 28/26 e 25/19.

Classificação completa da Superliga Feminina

Pos. Time P J V D SG SP PF PS 1º Sesc-Flamengo 9 3 3 0 9 0 225 176 2º SESI Bauru 9 3 3 0 9 1 248 183 3º Praia Clube 9 3 3 0 9 1 252 200 4º Osasco 9 3 3 0 9 1 247 206 5º Minas 8 3 3 0 9 2 259 225 6º Fluminense 2 2 1 1 3 5 156 168 7º Pinheiros 2 2 1 1 3 5 167 188 8º Brusque 2 3 0 3 5 9 307 317 9º Londrina 2 3 0 3 3 9 227 281 10º Mackenzie 1 3 0 3 3 9 211 243 11º Paulistano Barueri 0 3 0 3 0 9 177 229 12º Brasília 0 3 0 3 0 9 166 226

Próximos jogos da Superliga Feminina

Quinta-feira (5/11)

18h30: Mackenzie x Minas — Ginásio do Mackenzie (MG).

Sexta-feira (6/11)

18h30: Londrina x Sesc Flamengo — Ginásio Chico Neto.

Londrina x Sesc Flamengo — Ginásio Chico Neto. 21h: Fluminense x Osasco — Hebraica Rio.

Sábado (7/11)

18h30: Brasília x Praia Clube — Ginásio FVDF.

Brasília x Praia Clube — Ginásio FVDF. 21h: Sesi Bauru x Pinheiros — Arena Paulo Skaf.

Domingo (8/11)