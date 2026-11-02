Saneago-Goiás x Minas ao vivo: onde assistir, horário e informações da Superliga

O time goiano faz sua primeira partida em casa, enquanto a equipe mineira tenta manter o embalo após vencer na rodada de abertura; confira

por Thiago Seabra
Saneago-Goiás x Minas ao vivo: onde assistir, horário e informações da Superliga
Imagem da equipe de vôlei masculino do Goiás - Karen Yohanna/ Goiás

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Saneago-Goiás Vôlei e Minas Tênis Clube se enfrentam nesta terça-feira (3), às 18h30 (de Brasília), no Ginásio Rio Vermelho, em Goiânia.

O duelo é válido pela segunda rodada da Superliga Masculina A 2026/2027. Os portões do ginásio serão abertos às 16h30.

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Como chegam as equipes

O Minas venceu o Sesi-Bauru por 3 sets a 1 na estreia, na Arena UniBH. As parciais foram 21/25, 25/17, 35/33 e 25/18. O oposto Bryan marcou 21 pontos e recebeu o Troféu Viva Vôlei de melhor jogador da partida.

O Goiás foi superado pelo Suzano Vôlei, também por 3 sets a 1, na Arena Suzano. O time paulista venceu com parciais de 25/19, 23/25, 25/22 e 25/16. Saliba liderou a pontuação goiana no primeiro set, com oito pontos.

Onde assistir ao vivo

A partida entre Saneago-Goiás e Minas terá transmissão do SporTV 2, na TV fechada, e do Globoplay, no streaming.

Ingressos e acesso ao ginásio

Os ingressos para a arquibancada custam R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada e menores de 18 anos). Para a cadeira de quadra, os valores são R$ 240 (inteira) e R$ 120 (meia-entrada e menores de 18 anos).

A venda online começou em 20 de outubro, pelo portal oficial do clube. A bilheteria do Ginásio Rio Vermelho abre às 16h30 de terça-feira. O cadastro prévio com foto biométrica facial é obrigatório para validar a entrada.

Crianças de 0 a 12 anos têm entrada gratuita. Os bilhetes são limitados e devem ser retirados presencialmente na bilheteria a partir das 16h30, mediante apresentação dos documentos dos responsáveis legais.

Ficha técnica

  • Jogo: Saneago-Goiás Vôlei x Minas Tênis Clube
  • Competição: Superliga Masculina A 2026/2027 — 2ª rodada
  • Data: terça-feira, 3 de novembro de 2026
  • Horário: 18h30 (de Brasília)
  • Local: Ginásio Rio Vermelho, Goiânia (GO)
  • Transmissão: SporTV 2 (TV fechada) e Globoplay (streaming)
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Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.

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