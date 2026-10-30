Sesi-Bauru x Praia Clube ao vivo: onde assistir, horário e informações da Superliga Masculina
Após resultados diferentes na estreia, as equipes se enfrentam em Bauru pela segunda rodada da competição nacional de vôlei masculino
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Sesi-Bauru e Praia Clube se enfrentam nesta segunda-feira (2), às 18h30 (de Brasília), pela segunda rodada da Superliga Masculina de Vôlei 2026/27. A partida será disputada na Arena Paulo Skaf, em Bauru, no interior de São Paulo.
As equipes chegam ao confronto com resultados diferentes na rodada de abertura. O time paulista perdeu para o Minas Tênis Clube por 3 sets a 1, enquanto a equipe de Uberlândia venceu o São José por 3 sets a 0.
O duelo terá transmissão ao vivo pela GE TV, no YouTube. O Praia Clube tenta manter o aproveitamento de 100% na competição, enquanto o Sesi-Bauru busca conquistar seus primeiros pontos.
Como chegam as equipes
O Sesi-Bauru tenta se recuperar após a derrota na estreia. Jogando na Arena UniBH, em Belo Horizonte, a equipe saiu na frente contra o Minas, mas sofreu a virada e perdeu por 3 sets a 1, com parciais de 21/25, 25/17, 35/33 e 25/18. O ponteiro Vaccari foi o principal pontuador do time paulista, com 16 pontos.
O Praia Clube começou a temporada com vitória diante do São José. Atuando em casa, no ginásio do UTC, o time mineiro venceu por 3 sets a 0, com parciais de 25/19, 29/27 e 25/21. O ponteiro Paulo recebeu o troféu Viva Vôlei de melhor jogador da partida.
O elenco de Uberlândia também teve um susto na estreia. O ponteiro Wilson sofreu um choque acidental com o central Isac durante uma jogada de bloqueio e teve sangramento no nariz. Após atendimento, o atleta foi liberado e está apto a retomar os treinamentos normalmente.
Onde assistir ao vivo
Sesi-Bauru x Praia Clube terá transmissão ao vivo pela GE TV, no YouTube.
A partida começa às 18h30 desta segunda-feira (2), na Arena Paulo Skaf, em Bauru, pela segunda rodada da Superliga Masculina 2026/27.
Ficha técnica
- Jogo: Sesi-Bauru x Praia Clube
- Competição: Superliga Masculina de Vôlei 2026/27 – 2ª rodada
- Data: segunda-feira, 2 de novembro de 2026
- Horário: 18h30 (de Brasília)
- Local: Arena Paulo Skaf, Bauru (SP)
- Transmissão: GE TV, no YouTube
- Último resultado do Sesi-Bauru: derrota por 3 sets a 1 para o Minas
- Último resultado do Praia Clube: vitória por 3 sets a 0 sobre o São José