Sesi-Bauru x Praia Clube ao vivo: onde assistir, horário e informações da Superliga Masculina

Após resultados diferentes na estreia, as equipes se enfrentam em Bauru pela segunda rodada da competição nacional de vôlei masculino

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Sesi-Bauru e Praia Clube se enfrentam nesta segunda-feira (2), às 18h30 (de Brasília), pela segunda rodada da Superliga Masculina de Vôlei 2026/27. A partida será disputada na Arena Paulo Skaf, em Bauru, no interior de São Paulo.

As equipes chegam ao confronto com resultados diferentes na rodada de abertura. O time paulista perdeu para o Minas Tênis Clube por 3 sets a 1, enquanto a equipe de Uberlândia venceu o São José por 3 sets a 0.

O duelo terá transmissão ao vivo pela GE TV, no YouTube. O Praia Clube tenta manter o aproveitamento de 100% na competição, enquanto o Sesi-Bauru busca conquistar seus primeiros pontos.

Como chegam as equipes

O Sesi-Bauru tenta se recuperar após a derrota na estreia. Jogando na Arena UniBH, em Belo Horizonte, a equipe saiu na frente contra o Minas, mas sofreu a virada e perdeu por 3 sets a 1, com parciais de 21/25, 25/17, 35/33 e 25/18. O ponteiro Vaccari foi o principal pontuador do time paulista, com 16 pontos.

O Praia Clube começou a temporada com vitória diante do São José. Atuando em casa, no ginásio do UTC, o time mineiro venceu por 3 sets a 0, com parciais de 25/19, 29/27 e 25/21. O ponteiro Paulo recebeu o troféu Viva Vôlei de melhor jogador da partida.

Praia Clube/Uberlândia Vôlei x Viapol Vôlei São José pela Superliga 26/27 - Bruno Cunha/ Praia Clube

O elenco de Uberlândia também teve um susto na estreia. O ponteiro Wilson sofreu um choque acidental com o central Isac durante uma jogada de bloqueio e teve sangramento no nariz. Após atendimento, o atleta foi liberado e está apto a retomar os treinamentos normalmente.

Onde assistir ao vivo

Sesi-Bauru x Praia Clube terá transmissão ao vivo pela GE TV, no YouTube.

A partida começa às 18h30 desta segunda-feira (2), na Arena Paulo Skaf, em Bauru, pela segunda rodada da Superliga Masculina 2026/27.

Ficha técnica