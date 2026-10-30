Guarulhos x Cruzeiro ao vivo: onde assistir, horário e informações pela Superliga Masculina

Invictas na competição, equipes se enfrentam em Guarulhos em busca de mais pontos na classificação da Superliga Masculina 2026/27

por Thiago Seabra
Guarulhos x Cruzeiro ao vivo: onde assistir, horário e informações pela Superliga Masculina
Imagem de Sada Cruzeiro x Vôlei Renata - Agência i7/Sada Cruzeiro

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Sil Vôlei Guarulhos e Sada Cruzeiro se enfrentam nesta segunda-feira (2), às 21h (de Brasília), no Ginásio da Ponte Grande, em Guarulhos (SP), pela Superliga Masculina de Vôlei 2026/27.

O confronto é válido pela sequência do primeiro turno da competição e coloca frente a frente duas equipes que ainda não perderam na atual edição.

O time paulista busca manter o aproveitamento positivo diante da torcida, enquanto os mineiros tentam conquistar a terceira vitória consecutiva.

Como chegam as equipes

O Guarulhos estreou com vitória por 3 sets a 1 sobre o Azulim/Sicoob Aracoop/Monte Carmelo, no dia 24 de outubro.

As parciais foram de 25/21, 25/22, 22/25 e 25/22. Thiago Vaccari foi o principal destaque da partida, com 23 pontos, e recebeu o Troféu VivaVôlei. Com o resultado, a equipe paulista somou três pontos.

O início positivo na Superliga representa uma oportunidade de recuperação após a campanha no Campeonato Paulista, encerrada na última colocação.

Agora, o Flecha tenta aproveitar o fator casa para manter a sequência de vitórias e encerrar um tabu: o Cruzeiro é o único participante da atual primeira divisão nacional que o Guarulhos nunca conseguiu vencer na história da competição.

O Sada Cruzeiro chega embalado pelo título da Supercopa, conquistado antes do início da Superliga.

Na competição nacional, a equipe estreou com vitória sobre o Montes Claros Vôlei por 3 sets a 2 e, na sequência, derrotou o Monte Carmelo por 3 sets a 0, na quinta-feira (29), no Ginásio do Riacho, em Contagem. Com cinco pontos, o time mineiro permanece invicto.

Na vitória mais recente, Oppenkoski marcou 18 pontos e recebeu o Troféu VivaVôlei. Manu Armoa contribuiu com 13 acertos, enquanto Lucão anotou 12.

O duelo em Guarulhos abre uma sequência de três compromissos consecutivos como visitante, que também inclui partidas contra Norde Vôlei e Vôlei Renata.

Leia Também

Onde assistir ao vivo

A partida entre Guarulhos e Sada Cruzeiro terá transmissão ao vivo pelo SporTV2, na televisão por assinatura, e pelo Globoplay, via streaming.

Ficha Técnica

  • Jogo: Sil Vôlei Guarulhos x Sada Cruzeiro
  • Competição: Superliga Masculina 2026/27
  • Rodada: Segundo compromisso do turno
  • Data: 2 de novembro de 2026 (segunda-feira)
  • Horário: 21h (de Brasília)
  • Local: Ginásio da Ponte Grande, Guarulhos (SP)
  • Transmissão: SporTV2 e Globoplay
Vamos conversar no ZAP? Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Entre no canal do WhatsApp
Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.

Leia também