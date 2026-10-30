Guarulhos x Cruzeiro ao vivo: onde assistir, horário e informações pela Superliga Masculina

Invictas na competição, equipes se enfrentam em Guarulhos em busca de mais pontos na classificação da Superliga Masculina 2026/27

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Sil Vôlei Guarulhos e Sada Cruzeiro se enfrentam nesta segunda-feira (2), às 21h (de Brasília), no Ginásio da Ponte Grande, em Guarulhos (SP), pela Superliga Masculina de Vôlei 2026/27.

O confronto é válido pela sequência do primeiro turno da competição e coloca frente a frente duas equipes que ainda não perderam na atual edição.

O time paulista busca manter o aproveitamento positivo diante da torcida, enquanto os mineiros tentam conquistar a terceira vitória consecutiva.

Como chegam as equipes

O Guarulhos estreou com vitória por 3 sets a 1 sobre o Azulim/Sicoob Aracoop/Monte Carmelo, no dia 24 de outubro.

As parciais foram de 25/21, 25/22, 22/25 e 25/22. Thiago Vaccari foi o principal destaque da partida, com 23 pontos, e recebeu o Troféu VivaVôlei. Com o resultado, a equipe paulista somou três pontos.

O início positivo na Superliga representa uma oportunidade de recuperação após a campanha no Campeonato Paulista, encerrada na última colocação.

Agora, o Flecha tenta aproveitar o fator casa para manter a sequência de vitórias e encerrar um tabu: o Cruzeiro é o único participante da atual primeira divisão nacional que o Guarulhos nunca conseguiu vencer na história da competição.

O Sada Cruzeiro chega embalado pelo título da Supercopa, conquistado antes do início da Superliga.

Na competição nacional, a equipe estreou com vitória sobre o Montes Claros Vôlei por 3 sets a 2 e, na sequência, derrotou o Monte Carmelo por 3 sets a 0, na quinta-feira (29), no Ginásio do Riacho, em Contagem. Com cinco pontos, o time mineiro permanece invicto.

Na vitória mais recente, Oppenkoski marcou 18 pontos e recebeu o Troféu VivaVôlei. Manu Armoa contribuiu com 13 acertos, enquanto Lucão anotou 12.

O duelo em Guarulhos abre uma sequência de três compromissos consecutivos como visitante, que também inclui partidas contra Norde Vôlei e Vôlei Renata.

Onde assistir ao vivo

A partida entre Guarulhos e Sada Cruzeiro terá transmissão ao vivo pelo SporTV2, na televisão por assinatura, e pelo Globoplay, via streaming.

Ficha Técnica