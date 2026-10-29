Sesc RJ Flamengo x Batavo Mackenzie ao vivo: onde assistir, horário e ingressos da Superliga Feminina de Vôlei

Após vencer o Brasília sem perder sets, a equipe carioca recebe o time mineiro, que busca recuperação depois de ser superado pelo Osasco

por Thiago Seabra
Sesc RJ Flamengo x Batavo Mackenzie ao vivo: onde assistir, horário e ingressos da Superliga Feminina de Vôlei
Imagem das jogadoras do Sesc Flamengo na Superliga Feminina 2025-26

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Sesc RJ Flamengo e Batavo Mackenzie se enfrentam neste sábado (31), às 18h30 (de Brasília), pela terceira rodada da fase classificatória da Superliga Feminina de Vôlei 2026/27. A partida será disputada no Ginásio do Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro.

A equipe carioca chega após vencer o Brasília por 3 sets a 0 e tenta manter o bom início de competição. Do outro lado, o time mineiro busca recuperação depois de perder para o Osasco por 3 sets a 1 na rodada anterior.

O jogo terá transmissão ao vivo do sportv2. Os portões do ginásio serão abertos às 16h30, e os ingressos estão disponíveis pela plataforma Guichê Web.

Como chegam as equipes

O Sesc RJ Flamengo chega à terceira rodada depois de uma vitória por 3 sets a 0 sobre o Brasília. A equipe carioca tenta aproveitar o fator casa para conquistar mais um resultado positivo na fase classificatória da Superliga Feminina.

O Batavo Mackenzie, por sua vez, busca se recuperar da derrota por 3 sets a 1 para o Osasco, em Belo Horizonte. As parciais foram de 25/23, 25/13, 18/25 e 25/22. O time mineiro conseguiu vencer o terceiro set, mas não evitou o resultado negativo.

A partida anterior do Mackenzie também ficou marcada pela lesão da oposta Mari Brambilla, do Osasco, que se machucou no quarto set após um ataque e precisou ser retirada de maca. A jogadora vinha atuando como titular no lugar de Tifanny.

Onde assistir ao vivo

Sesc RJ Flamengo x Batavo Mackenzie terá transmissão ao vivo pelo sportv2, na televisão por assinatura. A partida começa às 18h30 deste sábado (31), no Ginásio do Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro.

A narração será de Letícia Pinho, com comentários da ex-jogadora Fabi Alvim.

Ingressos para Sesc RJ Flamengo x Batavo Mackenzie

Os ingressos para a partida são vendidos pela plataforma Guichê Web. Os valores variam conforme o setor e o tipo de entrada.

  • Arquibancada – meia-entrada: R$ 17,50, mais R$ 1,75 de taxa de serviço.
  • Arquibancada – inteira: R$ 35,00, mais R$ 3,50 de taxa de serviço.
  • Cadeira – inteira: R$ 60,00, mais R$ 6,00 de taxa de serviço.

As gratuidades previstas por lei têm quantidade limitada e devem ser retiradas exclusivamente na bilheteria física do Tijuca Tênis Clube, no dia do evento. A abertura dos portões está marcada para as 16h30, duas horas antes do início da partida.

Ficha técnica

  • Jogo: Sesc RJ Flamengo x Batavo Mackenzie
  • Competição: Superliga Feminina de Vôlei 2026/27 – 3ª rodada
  • Data: sábado, 31 de outubro de 2026
  • Horário: 18h30 (de Brasília)
  • Abertura dos portões: 16h30
  • Local: Ginásio do Tijuca Tênis Clube, Rio de Janeiro (RJ)
  • Transmissão: sportv2
  • Narração: Letícia Pinho
  • Comentários: Fabi Alvim
  • Ingressos: Guichê Web
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Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.